Vom Burgenland bis nach Vorarlberg: Hier gibt's die besten Gansl

Österreich ist berühmt für seine kulinarischen Traditionen. Wir verraten die besten Adressen des Landes die alle ein Ziel haben: Das perfekte Martinigansl aufzutischen.

Im Herbst zählt das Ganslessen zu den kulinarischen Highlights. Von traditionellen Gasthäusern, die auf alte Familienrezepte und klassische Beilagen setzen, bis hin zu gehobenen Restaurants, die exklusive Zutaten und raffinierte Zubereitungsmethoden verwenden, das Gourmetmagazin "Falstaff" präsentiert die besten Gansl-Adressen des Landes.

Wien

Pichlmaiers zum Henker

Ab 26. Oktober gibt's beim Pichlmaiers zum Herkner ein vier Gänge Gansl Menü mit Ganslleberparfait, einer Gansleinmachsuppe, dem klassische Martinigansl mit Orangenrotkraut, Erdäpfelknödel, Bratapfel und Maroni und zum krönenden Abschluss ein Maroni-Birnen Tascherl.

Chalet Möller

Im Chalet Möller gibt's dieses Jahr erneut die Mostviertler Weidegans aus artgerechter Haltung vom Meierhof. Ab 27. Oktober kann die knusprige Kruste mit herrlichen Beilagen genossen werden.

Sperling

Auch im Sperling gibt es bereits seit 10. Oktober ein Festmahl: zartes Fleisch, knusprige Haut und begleitende Köstlichkeiten garantieren eine Gaumenfreude. Umgeben vom schönen Herbst-Laub des Augartens wird hier auf die kalte Jahreszeit eingestimmt.

Bastei10

Von der Familie Schreiber kommende Gänse werden in der Bastei10 ab 6. November angeboten. Zur Feier des Martinstag am 11. November gibt's zudem ein Fünf-Gang-Menü mit einer Zellerndorfer Weidegans.

Niederösterreich

Knappenhof

Ein Fixpunkt für ein gehobenes Gansl-Essen ist der Knappenhof in Reichenau an der Rax. Ab 1. November werden Bio-Weidegänse im herausragenden Ganslmenü und à la carte aufgetischt.

Mirli

Pünktlich zur Gansl-Zeit kehrt auch die Gastwirtschaft Mirli zurück. An allen Wochenenden im November kommt man hier freitags ab 17 Uhr und samstags und sonntags ab 11 Uhr in den Genuss des köstlichen Martini Gansl.

Mörwald Restaurant "Zur Traube"

In Toni Mörwalds Restaurant zur Traube kann man am 11. November einen schmackhaften Waldviertler Ganslbraten konsumieren, umrandet mit Ravioli vom Gansl, Veloute vom Gansl und einem süßen Abgang, Maroni Soufflée.

Oberösterreich

Köglerhof

Im Köglerhof werden die Gänse aus eigener Landwirtschaft serviert, mit überbackenem Knödel sind sie immer wieder ein Hit und überzeugen in Top-Qualität.

Salzburg

Blaue Gans

Im Herzen von Salzburg findet man in der Blauen Gans ab 2. November feine Martinigansln aus der nahegelegenen Gänsefarm, wo das Wohlbefinden der Tiere an erster Stelle steht. Und genau das schmeckt man bei jedem Bissen.

Schloss Aigen

Die Innviertler Weidegans steht ab 31. Oktober bis 12. November auf der Speisekarte des Schloss Aigen. Am Menü sind vier Gänge, unter anderem Gansl-Leber-Pralinen mit Portwein-Zwetschken und eingelegten Vogelbeeren.

Tirol

Tirolerhof

Zu viert in drei Gängen zu genießen ‒ im Tirolerhof serviert Küchenchefin Viktoria ein Gewürzbrot mit Ganslschmalz, gefolgt von einer Gansl Einmachsuppe und der knusprigen Ofengans. An drei Terminen kann man das Menü genießen: 27.-29. Oktober, 3.-5. November und 10.-12. November.

Vorarlberg

Im Palast

Am 8. November gibts Im Palast Hohenems "Gans was feines": ein genussvolles Drei-Gang Ganserlmenü mit einer ofenfrischen Gans in Top-Qualität. Dazu gibt es passende Weine aus dem Weingut Hillinger serviert.

Kärnten

Hubert Wallner

Im besten Restaurant Kärntens wird von 8.-11. November Gansl und Ente angeboten. Spitzenkoch Hubert Wallner bringt feinste Bio-Gänse aus dem Lavanttal auf den Teller.

Reid'nwirt

Traditionelles Martinigansl findet man auch beim Reid'nwirt in St. Urban. Die Küchenchefin achtet besonders auf regionale Produkte und Zutaten, was das Essen besonders schmackhaft macht. Seit 22. Oktober bis 12. November.

Steiermark

Kogel 3

In der Steiermark findet man im Kogel 3 von 31.Oktober - 18. November köstliches regionales Gansl. Passend dazu kann man mit einer erlesenen Weinbegleitung rechnen.

Burgenland

Zur Dankbarkeit

Dem saisonalen Lauf des Jahres folgend, kann man auch im Burgenland im Restaurant zur Dankbarkeit von 26. Oktober - 26. November ein Gansl-Menü genießen, außerdem gibt's die Gansln auch à la carte von 2.-5. November und 9.-12. November.

Das Fritz

Klassisch gebratenes Freilandgansl mit gefülltem Bratapfel, zweierlei Kraut und zweierlei Knödel − das gibt's im das Fritz zu genießen. Direkt am See und mit einem wunderschönen Ambiente kann man hier seit 19. Oktober mit Reservierung einen feinen Abend erleben.

Genusslaube

Auch in der Genusslaube gibt es am 3. und 4. November und am 10. und 11. November feines Martinigansl. Der Koch und Virtuose Günter Mittermayr setzt auf Qualität mit regionaler und bodenständigen Produkten. Die schöne Lage am Neusiedlersee macht das Essen zu einem Highlight.