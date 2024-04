Wo gibt es die besten japanischen Restaurants in Wien?

Von Haute Cuisine über Fusion Kitchen bis Streetfood: "Falstaff" verrät die besten Adressen der Bundeshauptstadt, wenn es um japanische Küche geht.

Die Sushi-Hotspots des Landes sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Doch hierzulande wurde die japanische Küche erst Mitte der 1990er-Jahre berühmt. Das "Kojiro" an der Rechten Wienzeile gilt als die älteste Sushi-Bar von Wien. Das "Akakiko" machte Sushi und Co. dann vor allem unter Jungen beliebt, mittlerweile ist es in Österreich mit 18 Filialen die größte Japan-Food-Kette.

Mittlerweile sind Sushi, Maki und Sashimi an fast jeder Ecke in Wien zu finden. In der Stadt häufen sich neue Gastrokonzepte, die die japanische Küche neu interpretieren. Erst vor kurzem eröffnete etwa das "Cucina Itameshi", das japanische Aromen mit der italienischen Küche vereint, und sich bereits einen Platz in den Top 15 des Landes sichern konnte. Welche japanischen Gastro-Konzepte sonst noch zu den Top Adressen des "Falstaff"-Guides zählen:

Die Top 15 japanischen Restaurants in Wien

Shiki Japanese Fine Dining, 1010 Mochi, 1020 Cusina Itameshi, 1020 Diningruhm, 1040 Daihachi Sushi, 1010 Yakiniku Ganko, 1010 Nihobashi, 1010 Unkai Japanese Cuisine, 1010 Sakai, 1080

Die besten japanischen Streetfood-Adressen in Wien