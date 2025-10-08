Rezepte: Lasagne aus dem Ofen, der Pfanne und dem Suppenteller

Lasagne, einer unserer liebsten Seelenschmeichler, wandert ab sofort wieder öfter auf unsere Teller – besonders jetzt, wo die Tage kürzer und kälter werden, freut sich der Gaumen über das vielseitige Gericht!

Zutaten für 4-6 Personen 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Karotte

100 g Knollensellerie

500 g Faschiertes

2 EL Olivenöl

2 EL Paradeisermark

100 ml Rotwein

250 ml Fleischfond

400 g stückige Paradeiser aus der Dose

1 TL getrockneter Oregano

Salz

Pfeffer

30 g Butter

2 EL Mehl

500 ml Milch

Muskat

12 Lasagneblätter

150 g geriebener Räucherkäse

Zwiebel und Knoblauch abziehen, Karotte und Sellerie schälen und alles würfeln. Faschiertes in einem Topf im heißen Olivenöl krümelig braten. Das Gemüse zugeben und alles bräunen lassen. Paradeisermark unterrühren und mit Wein und Fond ablöschen. Paradeiser ergänzen und alles unter gelegentlichem Rühren etwa 30 Minuten sämig köcheln lassen. Mit Oregano, Salz und Pfeffer abschmecken. Zwischendurch für die Béchamelsauce die Butter mit dem Mehl hell anschwitzen. Die Milch unterrühren. Einige Minuten sämig köcheln lassen und mit Salz und Muskat abschmecken. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zum Einschichten etwas Béchamelsauce auf dem Boden einer Auflaufform (ca. 20–30 cm) verteilen. Mit einer Schicht Nudeln belegen. Fleischsauce darauf verteilen, mit Béchamel beträufeln und mit etwas Käse bestreuen. Wieder mit Nudeln belegen und auf diese Weise alle Zutaten einschichten. Mit Béchamel und Käse abschließen. Die Lasagne im Ofen ca. 45 Minuten backen. Mit Basilikumblättern garniert servieren. Lasagne-Suppe Zutaten für 4 Personen 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3–4 EL Olivenöl

400 g Faschiertes

1 EL Paradeisermark

Salz

Pfeffer

Muskat

edelsüßes Paprikapulver

1/2 TL Currypulver

500 ml Geflügelfond

250 ml passierte Paradeiser

150 g Lasagneblätter zum Vorkochen

2 Zweige Thymian

1 Zweig Rosmarin

Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden, Knoblauch abziehen, halbieren und in feine Scheibchen schneiden. Beides in heißem Öl andünsten. Faschiertes zugeben und krümelig braten. Paradeisermark ergänzen und kurz mitschwitzen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat, Paprika und Curry würzen, Fond und Paradeiser angießen und alles ca. 45 Minuten zugedeckt leise köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Die Nudeln in kochendem Salzwasser bissfest garen. Abgießen, abschrecken und abtropfen lassen, dann in breite Streifen schneiden. Die Suppe abschmecken. Die Nudeln zugeben und darin erwärmen. Die Kräuter waschen und trockenschütteln. Blättchen abzupfen und auf die Suppe streuen. Kürbis-Lasagne Zutaten für 4 Personen 1 kg Hokkaidokürbis

1/2 Handvoll Thymian

Salz

30 g Mehl

30 g Butter

500 ml Milch

Pfeffer

Muskat

250 g Lasagneblätter

150 g geriebener Mozzarella

1 EL Olivenöl

Hokkaido und Thymian abbrausen. Kürbis putzen, entkernen und in schmale Spalten schneiden. In Salzwasser ca. 5 Minuten blanchieren, abschrecken und trockentupfen. Ein wenig Thymian zum Garnieren abnehmen, vom Rest die Blätter abzupfen. Für die Sauce Mehl mit Butter in einem Topf hell anschwitzen. Milch angießen und einige Minuten sämig kochen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Den Ofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Den Boden einer Lasagneform (ca. 20 x 30 cm) mit etwas Sauce bestreichen. Mit einer Schicht Nudeln belegen. Darauf ein paar Kürbisspalten legen, mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen und mit Sauce beträufeln. Wieder mit Nudeln belegen und auf diese Weise weiterschichten. Die letzte Schicht Sauce mit dem Mozzarella bestreuen. Mit den übrigen Kürbisspalten belegen, mit dem Öl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und mit den Kürbiskernen bestreuen. Etwa 45 Minuten goldbraun backen. Mit frischem Thymian garniert servieren. Lasagne aus der Pfanne Zutaten für 6 Personen 1 Karotte

1 Stange Staudensellerie

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

500 g Faschiertes

2 EL Olivenöl

800 g stückige Paradeiser

Salz, Pfeffer

1 TL Zucker

1 EL getrocknete italienische Kräuter

1 Handvoll Spinat

375 g frische Lasagneblätter

350 g fester Ricotta

150 g geriebener Mozzarella

3 EL Olivenöl

Die Karotte schälen, putzen und in feine Würfel schneiden. Den Sellerie waschen, putzen und ebenso würfeln. Zwiebeln und Knoblauch abziehen und klein hacken. Alles zusammen mit dem Faschierten in einer großen ofenfesten Pfanne (ca. 32 cm Durchmesser) im heißen Olivenöl anbraten. Die Paradeiser und 375 ml Wasser zugeben, mit Salz, Pfeffer, Zucker und Kräutern würzen und ca. 20 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen. Den Spinat verlesen, waschen und trockentupfen. Die Lasagneplatten in ca. 10 cm breite Streifen schneiden. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Spinat zur Sauce geben und untermengen. Die Nudelstreifen hochkant und wellig in der Sauce platzieren. Den Ricotta zerkrümeln und mit dem Mozzarella darüber verteilen. Mit Olivenöl beträufeln und im Ofen ca. 30 Minuten backen.Etwas abkühlen lassen, die Lasagne mit Basilikum garnieren und aus der Pfanne servieren.