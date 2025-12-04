"Hot Honey" ist das meistgesuchte Rezept 2025: Warum alle davon besessen sind

Laut Googles brandaktuellem Year in Search führt "Hot Honey" die Liste der meistgesuchten Rezepte des Jahres an. Der süß-scharfe Alleskönner landet noch vor "Marry Me Chicken", Chimchurri, Chia Pudding und "White Chicken Chili".

Schon einmal von "Hot Honey" gehört? Falls nicht, gehören Sie tatsächlich zu den wenigen Menschen, die dieses Rezept 2025 nicht gegoogelt haben. Denn laut Googles aktuellem Year in Search – der jährlichen Trend-Liste der meistgesuchten Begriffe – ist Hot Honey das beliebteste Rezept des Jahres.

Was ist "Hot Honey"?

"Hot Honey" ist kein Gericht im klassischen Sinn, sondern eine würzig-süße Sauce, die aus nur wenigen Zutaten besteht: Honig, Chili und etwas Säure. Die Kombination hat Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram & Co. im Sturm erobert. Ob über Pizza, Burrata, knusprigen Chicken Wings oder – für Mutige – sogar Vanilleeis: Die Sauce ist derzeit überall.

Warum ging der Trend viral?

Super einfaches Rezept: Drei Zutaten, wenige Minuten – und fertig.

Vielseitigkeit: Süß, scharf oder beides zugleich – "Hot Honey" passt sich den Vorlieben an.

Instagrammable-Optik: Der goldene Honigfluss ist wie geschaffen für Social-Media-Videos.

Während Chia Pudding und Chimichurri stabile Dauerbrenner bleiben und "Marry Me Chicken" für große Online-Begeisterung sorgte, ist "Hot Honey" der Trend, der tatsächlich in der breiten Alltagsküche angekommen ist.

Das einfachste "Hot-Honey"-Rezept

Ein blitzschnelles, unkompliziertes Grundrezept, das sich nach Belieben anpassen lässt:

Zutaten

250 ml flüssiger Honig

1–2 EL Chiliflocken (je nach gewünschter Schärfe)

1 TL Apfelessig

optional: 1 Prise Salz

Zubereitung

Honig in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze erwärmen – nicht kochen. Chiliflocken einrühren und 3–5 Minuten ziehen lassen. Vom Herd nehmen, Apfelessig einrühren, abschmecken. Abkühlen lassen und in ein steriles Glas füllen.

Tipp

Für eine klare, glatte Sauce die Chiliflocken abseihen. Für eine intensivere Optik und mehr Schärfe einfach im Honig belassen.

Wozu passt "Hot Honey"?

Am besten lautet die Antwort: zu fast allem. Besonders gut harmoniert die Sauce jedoch mit:

Pizza, besonders mit Salami oder Pepperoni

Burrata, Mozzarella oder frischen Feigen

Fried Chicken und Wings

Ofengemüse

Buttertoast

Vanilleeis

Gebackenem Camembert

Cocktails wie einer Hot-Honey-Margarita

Probieren Sie es am besten gleich selbst!