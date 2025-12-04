"Hot Honey" ist das meistgesuchte Rezept 2025: Warum alle davon besessen sind

Laut Googles brandaktuellem Year in Search führt "Hot Honey" die Liste der meistgesuchten Rezepte des Jahres an. Der süß-scharfe Alleskönner landet noch vor "Marry Me Chicken", Chimchurri, Chia Pudding und "White Chicken Chili".
Schon einmal von "Hot Honey" gehört? Falls nicht, gehören Sie tatsächlich zu den wenigen Menschen, die dieses Rezept 2025 nicht gegoogelt haben. Denn laut Googles aktuellem Year in Search – der jährlichen Trend-Liste der meistgesuchten Begriffe – ist Hot Honey das beliebteste Rezept des Jahres.
Was ist "Hot Honey"?
"Hot Honey" ist kein Gericht im klassischen Sinn, sondern eine würzig-süße Sauce, die aus nur wenigen Zutaten besteht: Honig, Chili und etwas Säure. Die Kombination hat Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram & Co. im Sturm erobert. Ob über Pizza, Burrata, knusprigen Chicken Wings oder – für Mutige – sogar Vanilleeis: Die Sauce ist derzeit überall.
@maxxpane Hot Honey ????????️ Zutaten: - 100g Honig - 3 verschiedene frische Chilis - 2 EL Chili Flocken - 1 EL Apfelessig #hothoney #honig #schnellerezepte #einfacherezepte #rezept ♬ Originalton - MAX
Warum ging der Trend viral?
- Super einfaches Rezept: Drei Zutaten, wenige Minuten – und fertig.
- Vielseitigkeit: Süß, scharf oder beides zugleich – "Hot Honey" passt sich den Vorlieben an.
- Instagrammable-Optik: Der goldene Honigfluss ist wie geschaffen für Social-Media-Videos.
Während Chia Pudding und Chimichurri stabile Dauerbrenner bleiben und "Marry Me Chicken" für große Online-Begeisterung sorgte, ist "Hot Honey" der Trend, der tatsächlich in der breiten Alltagsküche angekommen ist.
@themodernnonna Hot Honey ???? #hothoney #honey #avocadotoast ♬ Babel - Gustavo Bravetti
Das einfachste "Hot-Honey"-Rezept
Ein blitzschnelles, unkompliziertes Grundrezept, das sich nach Belieben anpassen lässt:
Zutaten
- 250 ml flüssiger Honig
- 1–2 EL Chiliflocken (je nach gewünschter Schärfe)
- 1 TL Apfelessig
- optional: 1 Prise Salz
Zubereitung
- Honig in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze erwärmen – nicht kochen.
- Chiliflocken einrühren und 3–5 Minuten ziehen lassen.
- Vom Herd nehmen, Apfelessig einrühren, abschmecken.
- Abkühlen lassen und in ein steriles Glas füllen.
Tipp
- Für eine klare, glatte Sauce die Chiliflocken abseihen. Für eine intensivere Optik und mehr Schärfe einfach im Honig belassen.
Wozu passt "Hot Honey"?
Am besten lautet die Antwort: zu fast allem. Besonders gut harmoniert die Sauce jedoch mit:
- Pizza, besonders mit Salami oder Pepperoni
- Burrata, Mozzarella oder frischen Feigen
- Fried Chicken und Wings
- Ofengemüse
- Buttertoast
- Vanilleeis
- Gebackenem Camembert
- Cocktails wie einer Hot-Honey-Margarita
Probieren Sie es am besten gleich selbst!