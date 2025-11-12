Alles zu oe24VIP
Chili-Weltmeister
© AustrianKiwi

Weltrekord

Kärntner Chilisauce wieder Weltmeister

12.11.25, 09:47


Kärntner-Chilisaucen-Produzent holt bei Scovie Awards 7 Weltmeistertitel in 6 Jahren 

Ein Kärntner sorgt in der internationalen Welt der scharfen Saucen für Furore: Tommy Hlatky, Gründer der Klagenfurter Chili-Manufaktur TOM’S HOT STUFF, hat bei den Scovie Awards 2025 in New Mexico gleich zwei neue Weltmeistertitel geholt – und damit einen Rekord aufgestellt, den es so noch nie gab: sieben Weltmeistersaucen in nur sechs Jahren.

Die Scovie Awards, seit 1996 die wohl renommiertesten Auszeichnungen der Chili- und BBQ-Szene, gelten als die „Oscars der Schärfe“. Zum 30-jährigen Jubiläum wurden heuer knapp 1000 Saucen aus 49 Ländern eingereicht. Doch einmal mehr konnten die Produkte aus Kärnten überzeugen.

Zwei neue Weltmeistertitel für Kärnten

In der Kategorie „Fruit-Hot“ sicherte sich Hlatkys feurigste Kreation „TOM’S HOT SAUCE – Afterglow“ den ersten Platz. Die Sauce besticht durch eine fruchtige Mischung aus Marille, Mango und Ananas, veredelt mit einem 16-Prozent-Anteil an Carolina-Reaper-Chilis, der zweitschärfsten Sorte der Welt.

Chili
© Tom's Hot Stuff

Den zweiten Weltmeistertitel holte die gemeinsam mit Content-Creator Jonny Balchin, bekannt als AustrianKiwi (800.000 Follower auf Instagram), entwickelte Sauce „nur a bissi schaf“. In der Kategorie „Fruit-Mild/Medium“ setzte sie sich gegen starke Konkurrenz durch – und das nur wenige Wochen, nachdem sie bei den European Hot Sauce Awards 2025 in Berlin bereits zur besten Chilisauce Europas gekürt worden war.

„Dass wir mit unserer eigenen Sauce nun sogar einen Weltmeistertitel holen, hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt. Das macht uns unglaublich stolz“, sagt AustrianKiwi begeistert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

