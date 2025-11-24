Seeber gibt das Ecco auf der Landstraße auf

Wer direkt auf der Linzer Einkaufsmeile ein Tischchen haben will, ist im Ecco richtig.

Linz. Nach erfolgreichen Jahrzehnten in der Linzer Gastronomie übergibt die Familie Seeber ihr Lokal Ecco an der prominenten Ecke Landstraße/Spittelwiese per 1. Jänner 2026 in neue Hände.

„Nach erfolgreichen Jahrzehnten in der Gastronomie freuen wir uns, das Zepter an dieser prominenten Lage mit 1. 1. 2026 an junge und erfolgreiche Unternehmer zu übergeben. Mit Lisa Sigl und Michael Nell haben wir die besten Nachfolger gefunden. Es freut uns sehr, dass mit dem Führungswechsel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen werden und so die gewohnte Qualität und Kontinuität gewährleistet wird“, so Elfi und Robert Seeber.



"Der Übergang erfolgt zum 1. Jänner 2026. Punktuelle Neuerungen wie der Look & Feel, das Angebot und die erweiterte Karte werden schrittweise eingeführt", sagt die neue Chefin Lisa Sigl.

Lisa Sigl und Michael Nell betreiben neben dem 4-Sterne-Hotel Schwarzer Bär auch das Hotel Mama Muh, das umweltbewusste BEE GREEN und das Design-Hotel ART-INN in der Museumsstraße. Die beiden Gastronomen führen auch das beliebte Lokal Exxtrablatt auf der Spittelwiese, die Rooftop7 – Steak & Cocktail Bar und das Bistro Lillet in der Linzer Herrenstraße.