Das große Gesundheitshoroskop 2026 von Gerda Rogers

Was halten die Sterne 2026 für Ihre Gesundheit, Fitness, und Ihr seelisches Wohlbefinden bereit?

Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihr Gesundheitshoroskop 2026.

© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Saturn empfehlt Ihnen dringend, mit Ihren Energien achtsamer umzugehen. Jupiter bringt mehr Elan und Unterstützung ab dem Sommer.

JÄNNER: Ein etwas mühsamer und anstrengender Start bis 23.1. Ein erster Hinweis darauf, dass Sie sich unter den künftigen saturnischen Prüfungen nicht verausgaben sollten.

FEBRUAR: Mars verleiht Ihnen wieder viel mehr Energie, auch mental sind Sie wieder stärker. Nutzen Sie diesen Monat daher auch, um nachhaltig Kraft und Kondition zu tanken!

MÄRZ: Fühlen Sie mal in sich hinein und erkunden Sie Ihre physischen und seelischen Bedürfnisse! Ein guter Monat, um sich geistigen und spirituellen Rückhalt zu holen.

APRIL: Mars in Ihrem Zeichen bringt einen Energieschub. Rennen Sie nur nicht gegen saturnische Widerstände an. Krafteinsatz braucht jetzt vor allem vernünftiges Augenmaß.

MAI: Ab Mitte des Monats fördert Ihr Herrscher Mars Standfestigkeit und Ausdauer. Gehen Sie an alles überlegter und gelassener heran! Nehmen Sie sich auch Zeit zum Genießen!

JUNI: Eine weitere Gelegenheit, Ihren Energiehaushalt nachhaltig zu stabilisieren. Durch Sport einerseits, andererseits aber auch durch mehr Ruhephasen und gesunde Ernährung.

JULI: Mars stimuliert Ihren Bewegungsdrang, Jupiter bringt einen neuen Motivationsschub. Sie sind jetzt sicher sehr agil, achten Sie aber darauf, dass es des Guten nicht zu viel wird!

AUGUST: Jetzt brauchen Sie unbedingt mehr Ruhe und Entspannung. Brechen Sie in einen ruhigen, wirklich erholsamen Urlaub auf und achten Sie besonders auf Schlaf und Ernährung!

SEPTEMBER: Stress kann sich schnell auf den Magen schlagen. Bewusste Entspannung ist daher wichtiger denn je. Ein Ernährungsplan und Ruhe bei den Mahlzeiten sind sicher hilfreich.

OKTOBER: Jupiter und Mars versorgen Sie jetzt wieder reichlich mit Energie. Regeneration sollte aber auch nicht zu kurz kommen. Lassen Sie sich auch mal gründlich durchchecken!

NOVEMBER: Der positive Energieschub hält noch bis 25.11. an, könnte Sie aber auch dazu verleiten, sich wieder zu viel zuzumuten. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheit.

DEZEMBER: Beste Chancen, schlechte Gewohnheiten loszulassen und mehr für die Gesundheit zu tun. Regeneration braucht auch Methode. Professionelle Unterstützung wäre optimal.

Stier (21. April – 20. Mai)

Genießen Sie den Aufschwung im Frühjahr und Sommer, tanken Sie aber auch ausreichend Kraft für einen etwas anstrengenderen Herbst!

JÄNNER: Sie legen nicht nur enorm energiegeladen und entschlossen los, Sie sind auch mental und intellektuell bis 20.1. einsame Spitze. Verausgaben Sie sich nur nicht zu sehr!

FEBRUAR: Jetzt heißt es definitiv kürzertreten und eine Erholungsphase einlegen. Mars im Wassermann könnte Ihnen allzu große Herausforderungen bescheren. Tief durchatmen!

MÄRZ: Ab 3.3. ist alles wieder im grünen Bereich. Es reicht aber, einfach im Flow zu bleiben, statt sich unnötigerweise ins Zeug zu legen. Mehr Muße und Nachdenkpausen tun gut.

APRIL: Seien Sie bereit für einen kraftvollen Start ins Frühjahr! Überwinden Sie Ihre Bequemlichkeit und verordnen Sie sich mehr Sport, um sich richtig in Form zu bringen!

MAI: Merkur stärkt Sie mental, ab 19.5. steht auch Mars in Ihrem Zeichen. Der spendet zwar viel Energie, könnte aber auch Stress bringen. Daher auch Entspannungspausen einlegen!

JUNI: Mars steht immer noch im Stier. Besinnen Sie sich doch darauf, was Ihnen wirklich guttut! Sie sind ja ein Genussmensch – nehmen Sie sich Zeit, den Frühsommer zu genießen!

JULI: Trägheit hat ausgedient, es wird Zeit, an Ihrer Beweglichkeit zu arbeiten. Es liegen auch die richtigen Energien in der Luft, um zu reisen und die Welt zu erkunden.

AUGUST: Jetzt dürfen Sie es sich – auch Ihren Nerven zuliebe – wieder bequemer einrichten und Ruhe einkehren lassen. Seien Sie nur bei Ihrer Ernährung gesundheitsbewusster!

SEPTEMBER: Mars im Krebs fördert immer noch die Sehnsucht nach Behaglichkeit. Ein hervorragender Monat, um sich mal richtig zu verwöhnen, am besten in einem Wellnessresort.

OKTOBER: Sie haben sich hoffentlich gut regeneriert, denn Mars und Jupiter könnten den Stress jetzt ausufern lassen. Fuß vom Gas und vor allem gut auf Herz und Kreislauf achten!

NOVEMBER: Mars im Löwen und die Merkur-Opposition warnen nachdrücklich vor nervlicher und körperlicher Überlastung. Sagen Sie rechtzeitig „stopp!“ und regenerieren Sie sich!

DEZEMBER: Physisch kehren Sie wieder zu alter Stärke zurück und auch nervlich sind Sie schon viel besser gerüstet. Nehmen Sie sich endlich Zeit, besser auf sich zu schauen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Saturn verabschiedet sich im Februar, dann können Sie wieder richtig Gas geben. Genießen Sie aber auch die wohltuende Entspannung!

JÄNNER: Je besser organisiert Sie ins neue Jahr starten, desto wohler werden Sie sich fühlen. Ein sehr guter Monat auch, um die Gesundheitsvorsätze für das neue Jahr zu realisieren.

FEBRUAR: Sie strotzen vor Energie, zumal sich jetzt auch der blockierende Saturn endgültig verabschiedet. Packen Sie, Ihren Nerven zuliebe, nicht gleich zu viel auf einmal an!

MÄRZ: Ein unruhiger Monat, mit dem auch großer Stress einhergehen könnte. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder zu entspannen, am besten mittels Meditation oder Yoga.

APRIL: Nach der Konfusion der Wochen davor geht es ab dem 10.4. wieder zügig dahin. Ab dem 16.4. sind Sie auch mental wieder in Form. Machen Sie sich sportlich frühlingsfit!

MAI: Legen Sie ab dem 19.5. Ihren ruhelosen Tatendrang ab, entdecken Sie die Kunst der Langsamkeit und nehmen Sie sich Zeit, das Leben endlich einmal richtig zu genießen!

JUNI: Es darf nach wie vor gemächlicher sein, zumal es auch ein guter Monat ist, um das physische und seelische Wohlbefinden zu fördern. Auch mittels gesunder Ernährung.

JULI: Mars in Ihrem Zeichen bringt Ihnen einen enormen Energieschub. Da heißt es nur aufpassen, dass der Stress nicht überhandnimmt. Ein sportliches Ventil wäre ideal.

AUGUST: Bis 11.8. dürfen Sie noch richtig Gas geben, dann wird es Zeit, sich wieder mehr Ruhe zu gönnen. Widmen Sie sich Ihrer Schönheit, die steht jetzt unter guten Sternen!

SEPTEMBER: Ernährungs- und Schlafgewohnheiten sind jetzt ein großes Thema, dem Sie mehr Beachtung schenken sollten. Mental und intellektuell sind Sie ab 11.9. in absoluter Topform.

OKTOBER: Mars im Löwen, unterstützt von Jupiter, zeigt auch für Sie motivierende Wirkung an. Gönnen Sie sich ein bisschen Dolce Vita! Kreativität spendet auch viel Lebensfreude.

NOVEMBER: Venus ist Ihnen wieder sehr gewogen: Tun Sie mehr für Ihr Selbstwertgefühl, etwa mit einem neuen Styling! Musische Genüsse sind ideal, um Geist und Seele zu beleben.

DEZEMBER: Das Mars-Quadrat zu Ihrer Sonne weist unmissverständlich auf weihnachtlichen Stress hin. Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Planen, um Ihre Kräfte ökonomischer zu nutzen.



Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Saturn stellt Sie immer wieder vor große Herausforderungen. Gehen Sie also mit Ihrer Gesundheit und Ihren Kräften sehr sorgsam um!

JÄNNER: Die ersten drei Wochen könnten sehr herausfordernd werden. Nehmen Sie den Fuß vom Gas, gehen Sie keinerlei Risiko ein und gönnen Sie sich so viel Ruhe wie möglich!

FEBRUAR: Alles wieder viel entspannter. Hinaus ins bunte Faschingstreiben, statt sich zu verkriechen! Lassen Sie sich aufheitern und tanken Sie Zuversicht und Lebensfreude.

MÄRZ: Noch ist von Saturn nicht viel zu spüren, im Gegenteil: Mars spendet viel Energie und auch mental und intellektuell sind Sie gut in Form. Sport tut jetzt auch gut.

APRIL: Es wird anstrengend: Mit dem Widder-Mars kommt auch Saturn ins Spiel. Ergo ist erhöhte Vorsicht geboten. Schonen Sie sich und leben Sie möglichst gesundheitsbewusst.

MAI: Die mühsame Phase zieht sich bis 18.5. hin. Ihr Energielevel stabilisiert sich spürbar. Ein sehr guter Monat, um sich nachhaltig zu regenerieren und Kondition zu tanken.

JUNI: Alles im grünen Bereich, daher können Sie sich jetzt auch Zeit nehmen, um sich wieder einmal von Kopf bis Fuß verwöhnen zu lassen. Am besten in einem Wellnessresort.

JULI: Jetzt kommt auch wieder viel mehr Leichtigkeit auf, allerdings sollten Sie Ihren Nerven und Ihrer Konzentration nicht zu viel zumuten. Stress möglichst reduzieren!

AUGUST: Ab dem 12.8. sollten Sie wieder viel besser auf Ihren Energiehaushalt und Ihre Gesundheit achten. Ein erholsamer Urlaub wäre ideal, um große Belastungen zu meiden.

SEPTEMBER: Mars treibt Sie an, Saturn steht auf der Bremse. Das ist körperlich und für Ihre Nerven sehr herausfordernd. Reduzieren Sie Ihr Pensum und meiden Sie Unfallrisiken!

OKTOBER: Jetzt geht alles wieder leichter, zumal Sie auch mental sehr stark sind. Venus tut Ihrem Aussehen ausgesprochen gut. Gelegenheit, Ihr Selbstwertgefühl aufzupolieren.

NOVEMBER: Jetzt sind Sie wohl in der Lage, alles etwas nüchterner zu sehen, und mit Belastungen vernünftig umzugehen. Effiziente Organisation hilft Ihnen, Kräfte zu sparen.

DEZEMBER: Der Jungfrau-Mars bietet Ihnen beste Voraussetzungen, gesundheitsbewusst zu leben. Lassen Sie sich durchchecken und stärken Sie sich bei einem Kuraufenthalt für 2026.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Jupiter bringt Ihnen ab dem Sommer einen großen Energieschub. Gehen Sie ökonomisch damit um. Es kommt immer auf das rechte Maß an.

JÄNNER: Ein guter Monat, um sich in jeder Hinsicht etwas einzuschränken und damit mehr für die Gesundheit zu tun. Kondition und Fitness sind für die nächsten Wochen wichtig.

FEBRUAR: Die Mars-Opposition könnte ziemlich herausfordernd werden. Nehmen Sie sich lieber ein wenig zurück und reduzieren Sie Ihr Pensum, um den Stress in Grenzen zu halten.

MÄRZ: Sie haben jetzt mehr Energie für geistige Aktivität, körperlich sollten Sie sich ohnehin noch etwas schonen. Gute Gelegenheit, um sich über Ihre Lebensweise Gedanken zu machen.

APRIL: Ab 10.4. steht Mars im Widder und bringt Ihnen einen enormen Energieschub, physisch und mental. Sie blühen auch richtig auf, was Ihrem Selbstbewusstsein sehr guttut.

MAI: Bis 18.5. sind Sie kaum zu bremsen, danach sollten Sie aber umgehend zurückschalten, denn dann könnte es ziemlich anstrengend werden. Gönnen Sie sich viel mehr Ruhe!

JUNI: Unter dem Stier-Mars ist noch bis 28.6. mit starkem Gegenwind zu rechnen. Gehen Sie daher großen physischen Anstrengungen aus dem Weg und dosieren Sie Ihr Tempo klug!

JULI: Jupiter steht Ihnen von nun an ein ganzes Jahr lang zur Seite und verleiht Ihnen enormen Schwung. Jetzt wird alles wieder leichter. Mehr Bewegung und viel frische Luft!

AUGUST: Ab dem 12.8. sollten Sie nicht nur besser auf Ihre Ernährung achten, sondern auch Ihren seelischen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit schenken. Langsamer und achtsamer!

SEPTEMBER: Was tut Ihnen wirklich gut – sowohl körperlich als auch Ihrem Gefühlshaushalt? Denken Sie mal darüber nach und handeln Sie auch entsprechend: Zeit, sich zu verwöhnen!

OKTOBER: Mars steht in Ihrem Zeichen und verpasst Ihnen tollen Rückenwind. Dosieren Sie Ihr Tempo und Ihren Energieeinsatz vernünftig, damit es des Guten nicht zu viel wird!

NOVEMBER: Ihre Energie und Entschlossenheit in Ehren, aber Sie sind jetzt drauf und dran, Ihren Nerven viel zu viel zuzumuten. Das könnte auch zu Konzentrationsfehlern führen.

DEZEMBER: Jetzt pendelt sich alles wieder auf das richtige Maß ein. Regenerieren Sie sich in Ruhe und werden Sie wieder gesundheitsbewusster, insbesondere punkto Ernährung!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Große Befreiung und Erleichterung: Die Saturn-Opposition ist überstanden. Jetzt darf das Leben auch wieder mehr Freude bereiten.

JÄNNER: Sie spüren gleich, das die blockierende Saturn-Opposition ausklingt und starten dementsprechend mit enormer Energie und hervorragender Konzentration ins neue Jahr.

FEBRUAR: Genießen Sie es doch, sich endlich befreit zu fühlen und lassen Sie die Zügel Ihrer Selbstdisziplin locker. Es schadet Ihnen bestimmt nicht, wieder mehr Spaß zu haben.

MÄRZ: Vielleicht war es doch des Guten ein bisschen zu viel, denn die Mars-Opposition empfiehlt Ihnen nun, den Schongang einzulegen und sich nicht wieder zu verausgaben.

APRIL: Ab dem 10.4. ist auch die herausfordernde Mars-Opposition überstanden, sodass Sie wieder mehr Gas geben können. Tun Sie aber auch sportlich mehr für Ihr Wohlbefinden!

MAI: Bis 17.5. sind Sie mental in hervorragender Verfassung. Ab dem 19.5. versorgt Sie auch noch Mars mit so viel Energie, wie Sie sie schon lange nicht mehr verspürt haben.

JUNI: Der enorme Rückenwind unter dem Stier-Mars hält noch fast bis zum Monatsende an. Nutzen Sie diesen Energieschub auch, für gesunde Korrekturen Ihrer Lebensgewohnheiten!

JULI: Es wird Zeit, Urlaub zu machen oder eine Erholungspause einzulegen, um den unruhigen und anstrengenden Wochen unter dem Zwillinge-Mars ein Schnippchen zu schlagen.

AUGUST: Alles wieder viel ruhiger und angenehmer ab dem 12.8. Sie werden sich jetzt auch sehr gut regenerieren können. Fahren Sie mal auf Kur, das täte Ihnen jetzt besonders gut.

SEPTEMBER: Mars steht nach wie vor im Zeichen Krebs und daher tun Sie gut daran, Ihrer empfindlichen Verdauung mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Stellen Sie Ihre Ernährung um!

OKTOBER: Ein Monat, um sich wieder ein bisschen mehr Lebensfreude zu gönnen und sich nicht dauernd hetzen zu lassen. Mehr Zeit zum Nachdenken zu finden, täte Ihnen auch gut.

NOVEMBER: Richtig genießen zu lernen, ist auch eine lohnende Aufgabe. Mehr Muße, geistige Anregung und musische Genüsse, statt immer nur daran zu denken, sich nützlich zu machen!

DEZEMBER: Jetzt sind Sie wieder ganz in Ihrem Element, denn Mars steht in Ihrem Zeichen und befeuert Ihre Ambitionen. Sie sollten Ihren Nerven trotzdem mehr Entspannung gönnen.



Waage (24. September – 23. Oktober)

Saturn kommt ab Februar zu Ihnen auf Besuch und empfehlt Ihnen, Ihrer Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken als bisher.

JÄNNER: Gönnen Sie sich bis 23.1. die Ruhe, die Sie brauchen, schonen Sie sich und meiden Sie große Anstrengungen und gesundheitliche Risiken! Ab 24.1. wird alles wieder gut.

FEBRUAR: Sie haben wieder sehr viel Energie, auch mental, und dank positiver Resonanz blüht auch Ihr Selbstwertgefühl wieder auf. Saturn empfiehlt aber eine maßvolle Haltung.

MÄRZ: Unter Mars und Merkur in den Fischen könnte sich Verunsicherung und mentale Orientierungslosigkeit einstellen. Yoga oder Meditationen könnten Ihnen mehr Halt geben.

APRIL: Saturn könnte sich unter der Mars-Opposition unüberhörbar zu Wort melden. Nehmen Sie den Fuß vom Gas und drosseln Sie Ihr Tempo, um sich nicht vollends zu verausgaben.

MAI: Erhöhte Vorsicht, Gelassenheit und Ruhe sind bis 18.5. die wichtigsten Gebote, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Ab dem 19.5. werden Sie zusehends wieder stärker.

JUNI: Sie sind jetzt wieder viel stabiler und können sich auch sehr gut regenerieren. Tanken Sie Kondition und arbeiten Sie an Ihrer inneren Ruhe, um Ihre Nerven zu stärken.

JULI: Mars bringt Ihnen einen Energieschub, Jupiter stärkt Ihre Zuversicht. Bündeln Sie aber Ihre Kräfte, statt sich zu verausgaben, um über größere Reserven zu verfügen.

AUGUST: Ab dem 12.8. kann es wieder zäh werden. Brechen Sie in einen erholsamen Urlaub auf oder fahren Sie auf Kur und lassen Sie sich verwöhnen, statt sich sinnlos anzustrengen!

SEPTEMBER: Mars und Saturn fordern Sie immer noch auf, besser auf Ihre Gesundheit und Ihren Energiehaushalt zu achten. Gesunde Ernährung und Schlaf sind jetzt besonders wichtig.

OKTOBER: Jupiter und Mars sind Ihnen gewogen, daher geht es energetisch wieder aufwärts. Nehmen Sie sich auch Zeit, um über Korrekturen Ihrer Lebensgewohnheiten nachzudenken.

NOVEMBER: Widmen Sie sich wieder einmal Ihrer Schönheitspflege und freuen Sie sich auf positive Resonanz, die Ihnen bestimmt guttut! Zeit auch, mehr Lebensfreude zu tanken.

DEZEMBER: Der richtige Zeitpunkt, um sich jetzt endlich zu einer gesünderen Lebensweise zu entschließen und sich damit nachhaltig gegen kommende Herausforderungen zu wappnen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Dieses Jahr hält viele starke Momente für Sie bereit. Nutzen Sie es aber auch, um sich zu einer maßvollen Lebensweise durchzuringen.

JÄNNER: Starten Sie gesundheitsbewusst ins neue Jahr! Es ist ein hervorragender Monat, um schädliche Angewohnheiten deutlich zu reduzieren oder vielleicht auch ganz abzulegen.

FEBRUAR: Ab dem 24.1. kommen Sie in eine unruhige Phase, die mit großem Stress und Hektik verbunden sein könnte. Zum Glück haben Sie ab 7.2. starke Nerven. Innehalten, durchatmen!

MÄRZ: Sie haben alles wieder im Griff und unter dem Fische-Mars auch jede Menge Energie. Auch mental sind Sie immer noch sehr stark und damit jeder Herausforderung gewachsen.

APRIL: Nach wie vor starker Rückenwind durch Mars, Jupiter und Merkur. Setzen Sie Ihre Kräfte aber gezielt und vernünftig dosiert ein. Sport ist jetzt ein perfektes Ventil.

MAI: Bis 18.5. geht es noch zügig dahin. Danach wird es Zeit, eine vernünftige Atempause einzulegen und Ihre Kräfte zu schonen. Ein guter Zeitpunkt, um Urlaub zu machen.

JUNI: Die mühsame Phase unter der Mars-Opposition zieht sich noch bis 28.6. hin. Vielleicht wird es jetzt Zeit, Ihre Lebensweise zu überdenken und sinnvoll zu korrigieren.

JULI: Jetzt dürfen Sie lernen, etwas mehr Leichtigkeit zu entwickeln und sich nicht immer mit aller Kraft ins Zeug zu legen. Spaß und Lebensfreude fordern Ihre Rechte ein!

AUGUST: Ab dem 12.8. verleiht Ihnen Mars wieder enorme Energien, die Sie aber vernünftig regulieren sollten, um sie nachhaltiger nutzen zu können und Ihre Nerven zu schonen.

SEPTEMBER: Sie sind nach wie vor ein beeindruckendes Energiebündel. Da Venus ab 11.9. in Ihrem Zeichen steht, ist es auch ein sehr guter Monat, mehr für Ihre Attraktivität zu tun.

OKTOBER: Durchschnaufen und endlich mal Ruhe geben, ist unter dem Mars-Quadrat die einzig richtige Devise. Körper und Nerven schonen, Fuß vom Gas und Aufregungen vermeiden!

NOVEMBER: Unter dem Löwe-Mars heißt es vor allem, Herz und Kreislauf nicht belasten. Auch Ihre Nerven sind angespannt. Daher viel gelassener und bloß nicht zu kämpferisch!

DEZEMBER: Endlich kehrt wieder Ruhe ein und damit auch eine neue Chance, mehr für Ihre Gesundheit zu tun. Siehe Jänner: Machen Sie Schluss mit schlechten Lebensgewohnheiten!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Die mühsamen Saturn-Jahre sind im Februar überstanden. Dank Jupiters Gunst sind Sie vor allem ab dem Sommer in hervorragender Form.

JÄNNER: Immer schön langsam mit den jungen Pferden! Starten Sie betont ruhig und gelassen ins neue Jahr und nehmen Sie sich auch Zeit, Ihre Lebensweise in Ruhe zu überdenken.

FEBRUAR: Jetzt können Sie langsam anfangen, Ihren enormen Tatendrang auszuleben und auch das bunte Faschingstreiben zu genießen. Aber nicht gleich so, als gäbe es kein Morgen!

MÄRZ: Wahrscheinlich haben Sie wieder mal übers Ziel geschossen. Kein Wunder daher, dass Sie sich schwach und ausgelaugt fühlen. Verordnen Sie sich die Ruhe, die Sie brauchen!

APRIL: Die Pause hat sich gelohnt: Ab dem 10.4. sind Sie wie ausgewechselt und in Ihren Energien kaum zu bändigen. Vom 16.4. an sind Sie auch mental in absoluter Hochform.

MAI: Ihre hochenergetische Phase, die Sie auch sportlich nutzen sollten, hält noch bis 19.5. an. Danach sollten Sie sich zurücklehnen und sich mehr Zeit zum Genießen nehmen.

JUNI: Mars steht immer noch im Stier und lädt auch Sie dazu ein, viel gemächlicher an alles heranzugehen. Gelassenheit ist geboten, auch, um Ihren Nerven weniger zuzumuten.

JULI: Jupiter beflügelt zwar Ihre Motivation, aber unter der Mars-Opposition ist trotzdem erhöhte Vorsicht geboten. Sie könnten schneller außer Atem geraten, als Sie denken.

AUGUST: Bis 12.8. kündigt Mars noch eine sehr herausfordernde Phase an. Danach wird es wirklich Zeit, sich mal richtig zu regenerieren, am besten in einem ruhigen Urlaub.

SEPTEMBER: Wie steht es um Ihre Ernährungsgewohnheiten? Mars lädt Sie jetzt dazu ein, diesbezüglich achtsamer zu werden. Bis 10.9. sollten Sie auch mehr für Ihre Schönheit tun.

OKTOBER: Unter dem Löwe-Mars sind Sie wieder ganz in Ihrem Element und kaum zu halten. Verschaffen Sie sich aber auch genügend Schlaf, um auch mental gut gerüstet zu sein.

NOVEMBER: Jupiter und Mars verleihen Ihnen noch bis 25.11. jede Menge Energie. Es ist aber auch wieder eine hervorragende Phase, um sich Ihrer Schönheitspflege zuzuwenden.

DEZEMBER: Zum Glück sind Sie jetzt mental stark, denn physisch könnte es wieder ziemlich anstrengend werden. Passen Sie vor allem auf Ihre empfindlichen Atemwege besser auf

© Getty Images

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Ihr Herrscher Saturn schaut Ihrem Umgang mit Ihren Energien und Ihrer Gesundheit genau auf die Finger. Zeit für Kurskorrekturen.

JÄNNER: Mars, Venus und Merkur stehen in Ihrem Zeichen. Sie verfügen daher über sehr viel Energie, bekommen starke positive Resonanz und sind auch mental sehr gut in Form.

FEBRUAR: Ab Mitte des Monats könnte sich Saturn erstmal bemerkbar machen und für Unruhe sorgen. Nehmen Sie sich mehr Zeit für sich, um Druck abzuschütteln und Ruhe zu finden!

MÄRZ: Es wird wieder etwas angenehmer. Der freundliche Fische-Mars versorgt Sie mit angenehmer Energie, Merkur stärkt Sie mental. Ein guter Monat für Kuren und Therapien.

APRIL: Sie haben sich hoffentlich gut erholt, denn unter dem aggressiven Widder-Mars könnten Stress und Anstrengungen überhandnehmen. Schalten Sie daher rechtzeitig zurück!

MAI: Die äußerst herausfordernde Zeit mahnt noch bis 18.5. zu Vorsicht. Lassen Sie gesundheitliche Probleme nicht anstehen! Ab 19.5. werden Sie sich wieder gut erholen.

JUNI: Sie sind wieder in Ihrer Mitte, da jetzt Saturn und Mars harmonieren. Ein idealer Monat für Ihre Regeneration, um neue Kraft zu tanken und Ihre Batterien aufzuladen.

JULI: Machen Sie Urlaub, gehen Sie auf Reisen und genießen Sie die Leichtigkeit, die von Mars im Zeichen Zwillinge propagiert wird. Gönnen Sie nur Ihren Nerven mehr Ruhe.

AUGUST: Ab dem 12.8. könnte es besonders anstrengend und herausfordernd werden. Hören Sie auf die Signale von Körper und Seele und sagen Sie nein, bevor es zu viel wird!

SEPTEMBER: Die Mars-Opposition, die Sie nachdrücklich auffordert, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, zieht sich noch bis 28.9. hin. Schalten Sie am besten in einem Urlaub komplett ab!

OKTOBER: Sie dürfen durchatmen und wieder mehr Lebensfreude genießen. Gönnen Sie sich etwas Besonderes als Entschädigung für all die Mühen und zur Stärkung Ihrer Motivation!

NOVEMBER: Mars steht noch bis 25.11. im Zeichen Löwe und ermutigt Sie, sich nicht so viel Verantwortung aufzubürden und das Leben ein bisschen spielerischer zu betrachten.

DEZEMBER: Jetzt strotzen Sie wieder vor Kraft und Zuversicht. Therapien und Regeneration funktionieren bestens, Ihre Lust an der Arbeit und Ihr Tatendrang blühen wieder voll auf.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Tanken Sie im Frühling und Sommer möglichst viel Energie, um für einen ziemlich anstrengenden Herbst ausreichend gerüstet zu sein!

JÄNNER: Haben Sie gesundheitlich etwas anstehen lassen? Dann bringen Sie das jetzt in Ordnung. Organisieren Sie sich auch gut, damit Sie ab dem 24.1. durchstarten können!

FEBRUAR: Grandioser Rückenwind durch Mars und somit jede Menge Kraft. Bis 10.2. lässt Sie Venus überaus attraktiv erstrahlen, was auch Ihrem Selbstbewusstsein sehr gut tut.

MÄRZ: Etwas melancholische Stimmung unter Mars und Merkur im Zeichen Fische. Gut, wenn Sie sich von Freunden aufheitern lassen. Immerhin passt die Konzentration jetzt.

APRIL: Ab dem 10.4. steigt Ihr Tatendrang wieder deutlich an, neue Kräfte regen sich. Nutzen Sie diese Aufbruchsstimmung in den Frühling, um sich sportlich fit zu trimmen!

MAI: Bis 18.5. sind Sie gut in Form. Ab dem 19.5. sollten Sie aber zurückschalten und Energie sparen, statt gegen Widerstände anzurennen. Mental sind Sie aber hellwach.

JUNI: Mars steht im Stier und mahnt zu Langsamkeit und Bedächtigkeit. Lehnen Sie sich zurück und geben Sie den Dingen die Zeit, die sie brauchen. Gelassenheit statt Ärger!

JULI: Sie können wieder volle Fahrt aufnehmen. Mars im Zeichen Zwillinge schenkt Ihnen nicht nur Kraft, sondern auch jene Leichtigkeit, die Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen.

AUGUST: Bis 11.8. sind Sie weiterhin kaum zu bremsen. Danach sollten Sie aber Ihr Tempo drosseln, um mehr für Ihre Gesundheit zu tun. Schlaf und Ernährung sind die Themen.

SEPTEMBER: Bis 28.9. empfiehlt Ihnen Mars noch, sich bewusster Ihrer Selbstfürsorge zu widmen. Am besten in einem ausschließlich erholsamen Urlaub am Busen der Natur.

OKTOBER: Neue Herausforderungen und wohl zu viel Stress unter der Mars-Opposition. Überfordern Sie sich weder körperlich noch nervlich! Achten Sie auf Herz und Kreislauf!

NOVEMBER: Diese extrem anstrengende Phase, in der Sie sich keinesfalls ausbeuten sollten, endet erst am 25.11. Gönnen Sie zumindest Ihren geplagten Nerven ein wenig mehr Ruhe!

DEZEMBER: Rechtzeitig vor Weihnachten entspannt sich die Lage wieder. Regeneration und Therapien greifen jetzt auch besonders gut. Höchste Zeit, wieder viel gesünder zu leben!

Fische (20. Februar – 20. März)

Saturn ist dahin und Jupiter greift Ihnen noch bis Juni unter die Arme. Sie werden sich endlich wieder unbeeinträchtigt wohlfühlen.

JÄNNER: Sie haben es fast schon geschafft: Demnächst sind Sie von Saturn endgültig befreit. Kurieren Sie Ihre letzten Wehwehchen aus und machen Sie sich in Ruhe startklar!

FEBRUAR: Alles etwas unruhig und chaotisch, aber Saturn nimmt jetzt definitiv seinen Hut. Daher werden sich schnell auch spürbare Erleichterung und neue Zuversicht einstellen.

MÄRZ: Nun können Sie endlich ungehindert durchstarten, was mit dem Rückenwind durch Mars bestens gelingen wird. Sie sind wieder ein Energiebündel. Sport gibt noch mehr Kraft.

APRIL: Bis 9.4. sind Sie kaum zu halten und auch mental enorm stark. Damit sind Sie sicher auch dem hohen Tempo unter dem Widder-Mars gewachsen. Nur nicht zu viel des Guten!

MAI: Ab dem 19.5. dürfen Sie wieder mehr Ruhe genießen und auch die Annehmlichkeiten des Lebens. Sie fühlen sich stark und sicher. Ein guter Monat, um Kondition zu tanken.

JUNI: Weiterhin alles im grünen Bereich. Sie haben jetzt auch bemerkenswert starke Nerven und sind hochkonzentriert. Perfekt, um sich geistigen Herausforderungen zu stellen.

JULI: Jetzt sollten Sie sich in einen erholsamen Urlaub verabschieden, um dem Stress und der Hektik unter dem Zwillinge-Mars zu entrinnen. Tanken Sie jedenfalls sehr viel Frischluft!

AUGUST: Ab dem 12.8. wendet sich das Blatt schon: Mars spendet wieder reichlich Energie. An Ihrem körperlichen und seelischen Wohlbefinden ist nicht zu rütteln. Genießen Sie es!

SEPTEMBER: Mars ist Ihnen noch bis Ende des Monats sehr gewogen. Ein perfekter Monat, um mit neuen gesundheitlichen Vorsätzen durchzustarten. Zum Beispiel in Sachen Ernährung.

OKTOBER: Nach allem, was Sie geschafft haben, dürfen Sie ruhig mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, auch das wird Ihnen guttun. Investieren Sie mehr in Ihre Attraktivität!

NOVEMBER: Mars steht immer noch im stolzen Löwen. Also raus aus Ihrem Elfenbeinturm und hinein ins pralle Leben! Lebensfreude tanken, statt Herbstdepression ist die Devise!

DEZEMBER: Läuten Sie den Advent möglichst ruhig und beschaulich ein, statt sich wieder stressen und schwächen zu lassen. Sie haben sich die Ruhe, die Sie jetzt brauchen, verdient.

Nutzen Sie die astrologischen Einblicke von Gerda Rogers, um Ihrer Gesundheit 2026 Gutes zu tun.