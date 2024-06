× Überraschend: Hier liegen Österreichs Instagram-Hotspots

Österreich bietet eine Vielzahl an atemberaubenden Fotokulissen. Zwischen Kaiserlichem Hofstaat, Großstadt und traumhaften Naturkulissen hat man hier die Qual der Wahl an Orten, die sich besonders gut für Instagram-Schnappschüsse eignen. Wir verraten die beliebtesten Instagram-Hotspots des Landes.

An idyllischen Orten, die sich bestens auf Fotos festhalten lassen, mangelt es hierzulande definitiv nicht! Die Sprachplattform Preply hat über 300 Sehenswürdigkeiten und Orte in analysiert, um herauszufinden, welche auf Instagram am beliebtesten sind, sowie Ranglisten für die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in den einzelnen Bundesländern erstellt.

Beliebtester Instagram-Hotspot liegt nicht in Wien

© Getty Images ×

Der beliebteste Foto-Spot liegt überraschenderweise nicht in der Bundeshauptstadt, sondern an einem See. Mit über 2 Millionen Hashtags liegt der Bodensee in Österreich ganz klar auf Platz 1. Der See befindet sich in Vorarlberg, grenzt jedoch an zwei weitere Länger: Deutschland und Schweiz. An heißen Sommertagen eignet sich der See hervorragend für einen Kurztrip und eine Abkühlung.

© Getty Images ×

Auf Platz zwei liegt Linz, auf Platz drei der Wörthersee in Kärnten.

© Getty Images ×

Die Top 20 Instagram-Hotspots in Österreich

Bodensee Linz Wörthersee Hofburg Schladming Neusiedler See Stephansdom Arlberg Kitzsteinhorn Traunsee Albertina Schloss Schönbrunn Feldkirch Nordkette Stephansplatz Inatura Nassfeld Karlskirche Naschmarkt Schloss Belvedere

Das am häufigsten vertretene Bundesland in Österreich in der Top 20 ist übrigens Wien mit 7 Vorkommnissen, gefolgt von Vorarlberg mit 5.