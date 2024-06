× Sommer am See: Österreichs schönste Badeseen im Check

Unsere heimischen Seen bieten nicht nur Abkühlung an heißen Tagen, sondern sind auch Ausgangspunkt für zahlreiche Wassersport-Aktivitäten. Wir verraten, wo Sie heuer unbedingt noch ins kühle Nass springen müssen ...

Österreichs Badeseen punkten nicht nur mit ihren malerischen Naturlandschaften, sondern auch mit ihrer hohen Wasserqualität – und zählen zu den saubersten Gewässern in ganz Europa. Wir wissen, was Sie im Sommer 2024 an heimischen Seen entdecken und erleben können.

Burgenland

Das UNESCO-Welterbe Neusiedler See eignet sich perfekt für den Familienurlaub. Hier laden zahlreiche Bäder mit direktem Seezugang zum Relaxen und Sonnenbaden ein. Top-Tipp: Podersdorf -Schilfgürtelfrei führt der lange Strand hier geradewegs ins begehrte Nass. Und sommerliche Wassertemperaturen von bis zu 27 °C sind sowieso nicht zu verachten und garantieren perfektes Badevergnügen für die ganze Familie. Auch Sport-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Denn der Neusiedler See ist Österreichs beliebtestes Surf-, Kite-und Segelrevier. Mit seiner maximalen Wassertiefe von 1,80 m macht er es vor allem Anfängern des Surf-und Kite-Sports leicht. Tipp: Ein Fest für alle Sinne wird das „Sonn Wein Fun“ am 11. Juli in Podersdorf.

Oberösterreich

Neben dem Wasserspaß bieten auch Oberösterreichs Seen, wie Attersee, Mondsee und Traunsee, einen bunten Mix an Aktivitäten.

Der 47 km² große Attersee – der größte Binnensee Österreichs – wird aufgrund seiner tieftürkisen Farbe auch gerne „das Meer des Salzkammerguts“ genannt. Mit 26 beschilderten Tauch-Einstiegsstellen, Tauchschulen, Tauchbasen und einer Tiefe von 171 Metern, bei der sogenannten schwarzen Brücke, ist dieser das Tauchparadies Österreichs. Der Rosenwind ist besonders bei Seglern beliebt. In der Region Attersee-Attergau befindet sich nicht nur der älteste Segelklub Österreichs, auch zahlreiche Restaurants bieten Anlegemöglichkeiten mit dem Segelboot. Für Wasserskifans ist der größte Binnensee des Landes ein wahres Eldorado.

Der Traunsee ist der tiefste und zugleich zweitgrößte See in Österreich, der im Sommer Temperaturen bis zu 25 °C erreicht und mit malerischen Orten rundherum punkten kann. Einer der besten Badeplätze hier: Das Strandbad Gmunden, das auf einer Gesamtfläche von 6.000 m² einen beheizten Wasserbereich mit Wasserrutsche, einen Kinderspielplatz und einen weitläufigen Sportbereich aufweisen kann. Ein öffentliches Bade-und Erholungsgelände ist der Badeplatz Bräuwiese am Westufer des Sees im Ortsteil Mitterndorf.

Kärnten

Bei den Kärntner Seen hat man die Qual der Wahl: Nicht weniger als 1.270 Gewässer – vom vitalisierenden Gebirgssee bis zum weitläufigen Stausee – haben Kärnten den Spitznamen „Land des Wassers“ eingebracht.

Der Wörthersee ist – neben dem Klopeiner See – einer der wärmsten Seen Österreichs (Wassertemperatur im Sommer bis 26 °C) und wird aufgrund seines türkisfarbenen Wassers auch oftmals „österreichische Karibik“ genannt. Er bietet einfach ideale Bedingungen für einen Badeurlaub, dank der guten Winde (3 bis 4 Knoten) aber auch für Segler und Surfer. Und wen es vom Wasser mal in die Berge zieht – den herrlichsten Ausblick auf den See hat man vom Aussichtsturm des Pyramidenkogels, der südlich vom See in den Gurktaler Alpen liegt.Auch der Weißensee stellt eine ideale Kombination von Berg-und Seeurlaub dar. Zwei Drittel des Seeufers sind naturbelassen und unverbaut. Hier findet man einsame romantische Plätzchen, wo man wirklich abschalten und die Seele baumeln lassen kann.

Ein besonders romantisches Gewässer ist auch der Millstätter See. Das Wasser des Sees hat Trinkwasserqualität und ist stark mineralstoffhaltig, wodurch es sich besonders weich anfühlt. Insgesamt 11 Strandbäder laden hier zum Baden ein. Tipp: Eine Tour mit dem Ruderboot zu versteckten Buchten am waldverwachsenen Millstätter-See-Südufer und dort ein Picknick zu zweit genießen. Und hinterher legt man wieder am Millstätter Schillerstrand an – mit herrlichem Blick auf den Höhenrücken der Millstätter Alpe natürlich.

Ein traumhaftes Kleinod ist der idyllische Brennsee, auch Feldsee genannt, der malerisch eingebettet inmitten der Kärntner Nockberge zwischen Wöllaner Nock und Mirnock liegt und als Paradies für Familien gilt. Diese schätzen speziell die Überschaubarkeit des Gewässers. Fünf öffentliche Strandbäder, eine Surf-und Segelschule sowie ein Bootsverleih bieten ein breites Angebot an Wassersportmöglichkeiten. Beim Surfen, Segeln, Kajak oder Stand-up-Paddling kann man das Wasser von seiner schönsten Seite erleben.

Tirol und Steiermark

Der Achensee, auch „Meer der Tiroler“ genannt, gilt als ideales Segel-und Surfrevier. Der Alpen-Fjord liegt eingebettet zwischen zwei gewaltigen Gebirgszügen, dem Rofan-und dem Karwendelmassiv - ein ideales Terrain für Aktivurlauber.

In der Steiermark liegt ein weiterer Lieblingssee der Redaktion: der Altausseer See. Das Wasser hat eine leuchtend-dunkelblaue Färbung, kein Wunder dass das Gewässer auch „dunkelblaues Tintenfass“ genannt wird. Der Altausseer See ist nicht nur ein perfektes Gewässer für Ruhesuchende, sondern kann auch mit einem sechs Kilometer langen, frei zugänglichen Badestrand punkten.

SalzburgerLand

Als einen der kleineren Salzkammergut-Seen umgibt den Fuschlsee ein besonderer Charme. Wenig Uferverbauungen, Motorbootverbot und türkisblaues Wasser machen den See zu einem besonderen Naturjuwel. Außerdem gilt das Gewässer als eines der saubersten im gesamten Salzkammergut und Salzburgerland. Tipp: Am Südufer finden sich viele Naturbadeplätze!