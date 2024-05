Beachvolleyball, Segeln, Tauchen: Die Sport-Highlights am Attersee

Der Attersee wird auch heuer sportlicher Hotspot, gibt es doch wieder Beachvolleyball-Action mit internationaler Beteiligung. Das PRO Beach Battle MASTERS 2024 in Seewalchen am Attersee im Strandbad Litzlberg geht von 4. bis 7. Juli über die Bühne.

Tief türkisblaues Wasser in Trinkwasserqualität, umgeben von einer lieblich hügeligen Landschaft – das ist der Attersee im Salzkammergut, der zugleich größter Binnensee Österreichs ist. Wer immer sich an die Ufer des Gewässers begibt, erliegt augenblicklich seinem Charme und der überwältigende Ausblick vom Attergauer Aussichtsturm aus bis hinein zu den Bergen des Salzkammergutes zeigt die Vielfältigkeit der Region. Ob Wassersportler, Wanderer und Radfahrer, Kulinarik-Genießer und Kulturfreund – jeder kommt hier auf seine Rechnung.

Beachvolleyball-Event

Und nach einem erfolgreichen Beachvolleyball-Event im vergangenen Jahr, das mit zahlreichen Innovationen aufwartete, steht das PRO Beach Battle MASTERS 2024 in Seewalchen am Attersee im Strandbad Litzlberg bereits in den Startlöchern. Es gibt einige Neuerungen, während Bewährtes beibehalten wird. Ein bedeutender Meilenstein ist die Rückkehr von HOLTER als Hauptsponsor. Das regionale, innovative Familienunternehmen aus Wels setzt wieder Maßstäbe als Presenting Partner. Der Termin von 4. bis 7. Juli ist eine Woche früher als üblich. Die Verschiebung aufgrund der Olympischen Spiele gewährleistet, dass Athletinnen und Athleten die gebührende Aufmerksamkeit der Fans und Medien erhalten. Auch in diesem Jahr verspricht die Veranstaltung großartige Atmosphäre und mitreißende Stimmung. Tickets kann man bereits erwerben.

Das PRO Beach Battle Masters 2024 findet heuer Anfang Juli in Seewalchen statt. © PRO Beach Battle ×

Top-Side-Events

Neben hochklassigem Beachvolleyball dürfen 2024 natürlich auch Top-Side-Events nicht fehlen. Für das traditionelle VIP-Event „White Volley Night“, das dieses Jahr von Patricia Kaiser moderiert wird, konnte Sänger und Songwriter Julian LePlay als Stargast gewonnen werden. Das „Beach Clubbing“ Samstagabend findet nach der erfolgreichen Premiere 2023 wieder in der Clubbing Arena in St. Georgen im Attergau statt.

Wassersport-Mekka

Überhaupt sind Sportliche am Attersee goldrichtig. So kommen hier Fans des Segel-und Surfsports voll auf ihre Kosten – aufgrund des Rosenwindes herrschen am Attersee meist perfekte Bedingungen, um auf dem Wasser dahinzugleiten.

© Getty Images ×

Apropos gleiten: Am größten Binnensee Österreichs finden natürlich auch Wasserski-Fans ihr Eldorado. Wer die Sportart einmal ausprobieren möchte – zahlreiche Wasserskischulen sind dabei behilflich.

© Getty Images ×

Und für alle, die sich eher unter Wasser tummeln möchten: die Unterwasserwelt und ihre vielfältige Fischfauna lässt sich perfekt bei einem Tauchgang entdecken. Immerhin ist das Gewässer mit seiner niedrigen Nährstoffbelastung und einer Sichttiefe von bis zu 25 Metern einer der klarsten Seen Österreichs. Im Attersee wartet dabei auch eine einzigartige Attraktion für Taucher: So wird das UNESCO-Welterbe der Prähistorischen Pfahlbauten unter Wasser sicht-und erlebbar.