Salzkammergut im Check: Die Kultur-Highlights im Sommer

Das Salzkammergut ist heuer Hotspot der europäischen Kultur. Im Zentrum stehen zeitgenössische Kunst und Kultur, Historie, die malerischen Orte des Salzkammergutes und die verbindenden Elemente Salz, Wasser und Holz.

Ein Jahr, ein Programm, eine Region, 23 teilnehmende Gemeinden, rund 300 Projekte und Künstler*innen aus 24 Ländern Europas. Von kreativen Laboren bis zur Genusskultur, von inspirierenden Denkanstößen bis zu kulturellen Highlights aus Musik, Kunst, Literatur, Film und Neuen Medien – das Kulturhauptstadtjahr 2024 im Salzkammergut ist ein Fest für die Sinne und den Geist.



Musikalische Highlights

Salz, Wasser und Holz stehen im Zentrum des Kulturjahres im Salzkammergut. © Hersteller ×

Außergewöhnliche Musikerlebnisse an außergewöhnlichen Orten erwarten die Besucher*innen – Bruckners Salz, ein Konzert mit 400 Chorist*innen in der Saline Ebensee, Silent Echoes: Dachstein, eine Klanginstallation von Bill Fontana zwischen dem Dom zu Notre-Dame und der Dachstein Rieseneishöhle, einem der wohl bemerkenswertesten „Konzertsäle“ der Welt; bei New Salt, einem neuen Festival-Format mit elektronischer Musik und Performance oder bei den Goiserer Musiktagen für zeitgenössische Musik, die sich musikalischen Fragen der Zukunft widmen und bei URLICHT Primal Light, einem Abend mit der österreichischen Music Banda FRANUI und dem australischen Zirkus CIRCA.

Zerbrechliche Ökosysteme im Fokus

Im Zentrum steht die große ganzjährige Ausstellung im ehemaligen Sudhaus in Bad Ischl, sudhaus - kunst mit salz & wasser. Aus geopolitischer Perspektive schauen Künstler*innen auf die Auswirkungen des Kolonialismus und des globalen Welthandels auf Flora, Fauna und Ökosysteme. Ein Teil der Schau nimmt Bezug auf die Konferenz „Open Water Dialogues“, bei der es um brennende Probleme wie verschwindende Gletscher und die weltweit zunehmende Wasserknappheit geht (Adresse: Sudhaus Bad Ischl, Salinenplatz 1b).

Beim „The Big Green Project“ bündeln Theaterhäuser, Kunst-Kollektive und weitere Kulturhauptstädter ihre Kräfte und begleiten die Klimawende künstlerisch und kulturell.

Schwimmende Plattformen

Mit PLATEAU BLO bewegt sich ein schwimmendes Inselgefüge aus mehreren Plattformen über den Traunsee. Die miteinander verbundenen Plattformen werden in 20-Meter-Distanz zum Ufer verankert und liegen dort für einige Wochen, bis sie an andere Orte in Richtung Altmünster, Traunkirchen und Ebensee gezogen werden. Die Plattformen sind unterschiedlich konfiguriert und variabel bespielbar. Der Traunsee steht auch bei der Veranstaltung Acta Liquida im Fokus. Thema der künstlerischen Dokumentation sind das Wasser des Traunsees, Fische und Klimawandel.

Queere Communities im Fokus

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst ist queerer Botschafter des Kulturjahres. © Kevin Schünemann ×

Beim Salzkammerqueer-Projekt mit Botschafter:innen wie Tom Neuwirth alias Conchita Wurst werden die queeren Communities im ländlichen Raum beleuchtet. Das Ziel ist, einer über die Projektzeit hinaus bestehenden, aktiven Gemeinschaft zunächst eine Homebase und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das zweite Ziel ist eine experimentelle Kurzfilmreihe und künstlerische Fotopositionen, die queeres Leben im Salzkammergut über Soziale Medien vermitteln.

