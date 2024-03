Salzburger Seenland: Idyllische Erlebnisse für Outdoor-Fans

Das Salzburger Seenland bietet traumhafte Erlebnisse für Outdoor-Fans. Rund um Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See eröffnen sich gerade im Frühling vielfältige Möglichkeiten zum Wandern und Biken und für großartige Ausflüge.

Mattsee, Grabensee, Obertrumer See und Wallersee – die vier idyllisch gelegenen Seen, eingebettet in einer sanfthügeligen Landschaft zwischen gepflegten Wiesen und Wäldern, zeichnen das Salzburger Seenland aus. Diese Vielfalt an Naturschönheiten liegt kaum 20 Autominuten von der Mozartstadt Salzburg entfernt. Das große Radwegenetz, Wanderwege und Wasser-Attraktionen wie Bootsverleih und Segelschulen sind bei Familien und sportlich Aktiven besonders beliebt. Für kulinarischen Genuss sorgen die traditionellen Gastronomen mit ihrer ausgezeichneten regionalen Küche. Und zahlreiche traumhafte Ausflugsmöglichkeiten garantieren Unterhaltung auch wenn die Sonne mal nicht vom Himmel lacht...

Wanderparadies

Entdecken Sie die schöne Region zu Fuß: Denn im Salzburger Seenland locken vielfältige Routen für Körper, Geist und Seele. So kann man die reizvollen Ein-, Aus-und Weitblicke auf einer genussvollen Wanderung entlang der Seen oder auf den Plateaus von Buchberg, Haunsberg und Tannberg genießen. Der „Haunsberg Panoramaweg“ ist beispielsweise als Weg der „schönen Blicke“ bekannt. Kein Wunder, eröffnen sich dem Wanderer hier eindrucksvolle Blickfenster auf das Salzburger Seenland, die Osterhorngruppe, das Salzburger Becken und die Stadt Salzburg. Durch die wildromantische Schlucht des Teufelsgrabens, einem Naturjuwel in Seeham, führt ein Natur-Erlebnis-Weg mit 17 Info-Stationen über geologische Besonderheiten, den Wald und seine Bewohner bis hin zum Naturdenkmal Wildkar-Wasserfall und zwei Mühlen, wo heute noch Marmorkugeln hergestellt werden.

13 Kilometer lang ist der Tannberg Rundweg, der zum 786 Meter hohen Tannberg führt, der auch die Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich bildet. Es ist eine schöne Halbtageswanderung mit Einkehrmöglichkeit (Gasthaus Tannberg!) sowie herrlichem Ausblick ins Salzburger Seenland und ins benachbarte Innviertel.

Und Ruhe und Natur genießt man am Wenger Moor in Köstendorf. Das Wenger Moor ist eines der größten naturnahen Moorgebiete im Salzburger Flachgau. Kinder und Eltern entdecken bei ihrem Besuch die unterschiedlichsten Biotope wie etwa Hoch-, Nieder-und Übergangsmoose sowie Streu-und Feuchtweiden und kleine Bachläufe.

Radfahren

Auch für Pedalritter ist das Salzburger Seenland ein Hit. Das Velodrom Salzburger Seenland ist der Hotspot für Radsportbegeisterte in Österreich. Insgesamt 600 gut ausgebaute Radwegkilometer ziehen sich durch die sanfte Hügellandschaft des Alpenvorlandes und lassen einen die Region um Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See auf 17 ausgearbeiteten Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade vom Sattel aus erkunden. Dabei kommt es gar nicht darauf an, ob man sich eine individuelle Strecke zusammenstellt oder auf einer der 17 ausgearbeiteten Bike-Touren unterwegs ist. Beides hat seinen Reiz. Die Touren, zwölf regionale und vier grenzüberschreitende, bieten sich vor allem dann an, wenn man mehr über das reiche kulturelle Erbe der Region erfahren möchte.

Veranstaltungen im Frühling

Das Buzz Kammermusikfestival vom 25. bis 28. April 2024 in Obertrum am See verspricht ein einzigartiges Erlebnis zu werden. Unter der Leitung von Roxana Circiu und Andrei Gologan wird das Festival seinem Namen gerecht – energiegeladene und kreative Klänge, die alle Generationen begeistern.

Am 19. April 2024 erwartet Sie ein kulinarisches Highlight mit „Amuse Bouche – Gruß aus der Küche“. Tauchen Sie ein in eine vielfältige und heitere vokale Speisekarte, präsentiert vom Vokalensemble Einklang aus Seekirchen.

Das Blütenfest am 28. April 2024 im Biodorf Seeham lädt ein, die Schönheit der Bienen und die Biodiversität der Bio-Heu-Region zu entdecken. Mit einem Markt der Bio-Bauern, einem Kräutertauschmarkt, Gartenkunst und vielem mehr bietet das Fest ein reichhaltiges Programm für Körper, Geist und Seele. Eine großartige Premiere bringt vom 7. bis 9. Juni 2024 in Neumarkt am Wallersee Hochkaräter wie die Nockis und Melissa Naschenweng mit Band zum Schlosswiesen Festival Sighartstein. Gstanzlsängerin Renate Maier, die Irrsberg Musi und die Trachtenmusikkapelle Neumarkt sorgen mit Sicherheit für Stimmung!