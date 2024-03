Genuss und Aktivitäten in der Oststeiermark

In der Oststeiermark, dem Garten Österreichs, ist der Frühling besonders vielfältig und genussreich. Sieben Regionen, eine unterschiedlicher als die andere, warten in ihrem ganzen Facettenreichtum darauf, entdeckt zu werden.

Die Steiermark gilt als das grüne Herz Österreichs. Und die Region Oststeiermark als der Garten unserer Alpenrepublik. Milde Temperaturen locken hier schon im März, und die Urlaubsangebote in sieben Regionen könnten vielfältiger nicht sein.

ApfelLand-Stubenbergsee

In der Oststeiermark, dem Garten Österreichs, finden sich vielfältige Genusstouren. © TVB Oststeiermark ×

Das Land zwischen dem Stubenbergsee und der Apfelstraße ist großteils von Apfelgärten geprägt. Auf einer Wander- oder Radtour im ApfelLand lassen sich die blühenden Obstgärten am besten erkunden. Auf der „Elzer Roas“ etwa kann man direkt durch die Baumreihen spazieren, vorbei an Tausenden Blütenzweigen. Ein Muss: das Apfel-Blütenfest (heuer am 28. April). Inmitten des Apfeldorfes Puch bei Weiz wird am Hochgartl unter blühenden Apfelbäumen gefeiert. Volksmusik, Tanz und kulinarische Köstlichkeiten rund um den Apfel sind natürlich mit dabei.

Joglland Waldheimat

Peter Rosegger nannte die sanfte Bergwelt des Jogllandes und der Waldheimat einst „das vergessene Land“. Dieser Landstrich mit seinen Dörfern am Ostrand des großen Alpenbogens lag immer schon etwas abseits des hektischen Lebens entlang der großen Verkehrsrouten – und dies hat sich bis heute nicht wirklich geändert.

In der Oststeiermark locken saftig grüne Wiesen. © TVB Oststeiermark ×

Elf Gemeinden bilden die Region Joglland-Waldheimat. Im malerischen Hügelland ist man mit der Natur im Einklang, und viele Ausflugsziele regen zum Entdecken der Region an. Vor allem auf bestens beschilderten Wander- und Radwegen taucht man in die traumhafte Landschaft ein.

Hartbergerland

Das Hartbergerland, auch „Land der Sinne“ genannt, besteht aus sechs Gemeinden und erstreckt sich vom südwestlichen Kaindorf über das östliche St. Johann in der Haide bis zu den nordöstlichen Regionen Greinbach, Grafendorf sowie Rohrbach an der Lafnitz und umschließt natürlich auch die historische Stadt Hartberg. Zahlreiche Ausflugsziele bedienen hier jeden Geschmack, egal, ob der Sinn nach Kultur, lokalen Schmankerln oder Aktivitäten in der Natur steht.

Naturpark Almenland

Diese Region ist ein Naturjuwel, wie man es tatsächlich nur mehr sehr selten findet: 125 Einzelalmen im Naturpark Almenland ergeben das größte bewirtschaftete Almgebiet Europas. Dazu kommen Schluchten, Klammen und eine ganze Reihe verschiedener Höhlen.

Radlerfrühstück im Almenland. © TVB Oststeiermark ×

Die Raabklamm und der Kirchkogel bei Pernegg sind sogar Natura-2000-Gebiete und damit ganz besonders geschützt. Unbestrittener Mittelpunkt des Naturparks Almenland ist der Teichalmsee. Der Teichalmsee liegt auf 1.200 Metern Seehöhe, umfasst eine Fläche von 5 Hektar und ist gerade im Frühling, wenn die Natur erwacht, ein herrliches Ausflugsziel.

Naturpark Pöllauer Tal

Harmonische sanfthügelige Schönheit, mildes Klima, Ursprünglichkeit und gepflegte Tradition charakterisieren den Naturpark Pöllauer Tal. Hier fügen sich Wälder, Wiesen und Äcker abwechslungsreich ineinander. Bezeichnend für die Region sind die alten Streuobstbestände, deren Obstbaumreihen sich malerisch in die Landschaft betten.

Der 40.000 m2 große Schlosspark lädt zum Entspannen ein. © TVB Oststeiermark ×

Was im ApfelLand-Stubenbergsee der Apfel, ist im Naturpark Pöllauer Tal die Hirschbirne. Diese Birne ist eine alte steirische Sorte, deren Name auf das Wort Herbst („Hiascht“) zurückzuführen ist, da sie Mitte Oktober geerntet werden kann. Pöllauer Hirschbirnbäume wurden und werden in Streuobstwiesen und Baumreihen gepflanzt, ragen bis zu 16 Meter hoch in den Himmel und entfalten eine wundervolle schneeweiße Blüte.

Kräuterregion Wechselland

Eine wunderschöne Urlaubsregion im reizvollen Landstrich zwischen Pinggau und St. Lorenzen lädt Erholungshungrige zum Verweilen ein. Dazwischen liegen unendlich schöne Natur sowie die Ferienorte Friedberg und Dechantskirchen. Im Wechselland lassen Tradition, Geborgenheit, Gastfreundschaft und die verführerische Landschaft Ferienträume wahr werden. Die Stadt Friedberg besticht durch den mittelalterlichen Stadtkern und bietet einen der schönsten Hauptplätze der Steiermark.

Weiz & St. Ruprecht

Im Herzen der Oststeiermark, inmitten des Oststeirischen Hügellandes, finden sich die Orte Weiz und St. Ruprecht an der Raab. Wer hier urlaubt, darf sich auf tolle Ausflugsziele, Veranstaltungen und hervorragende Kulinarik freuen. Und auf ein umfangreiches Radwegenetz: Der traumhafte Raabtalradweg bringt alle Radbegeisterten ins Thermenland und sogar bis nach Ungarn.