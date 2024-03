× Das wärmste Land Europas überrascht

Ein kleiner Inselstaat im Mittelmeer überrascht mit einer durchschnittlichen Temperatur von 20 Grad und stellt somit ein ideales Reiseziel für jede Jahreszeit dar. Dennoch wird dieses Land oft nicht als erstes in Erwägung gezogen, wenn man an Traumziele mit milden Klima denkt...

Eine Reise hierher ist nicht nur wegen der zahlreichen beeindruckenden Orte lohnenswert, sondern auch aufgrund des angenehmen Klimas, das das ganze Jahr über herrscht. Die Rede ist von Malta. Der kleine Inselstaat zwischen Sizilien und Nordafrika gilt als wärmstes Land Europas und zeichnet sich durch eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 20,28 Grad Celsius aus. Damit übertrifft Malta nicht nur das durchschnittlich 19,84 Grad warme Zypern, sondern auch das im Schnitt 16,09 Grad warme Portugal sowie viele andere Länder, auf die man vielleicht eher als das wärmste Land Europas getippt hätte.

© Getty Images ×

Das Klima in Malta

Malta liegt im südlichen Mittelmeer und hat daher ein besonders mediterranes Klima. Im Sommer kann es teils ganz schön heiß werden - die Mittelwerte liegen dann zwischen 25 und 30 Grad.

Aber auch im Winter ist es auf Malta sehr angenehm. Die Tiefstwerte liegen bei zehn Grad, in der Regel klettern sie aber auf 15 Grad an und auch milde Werte über 20 Grad können in den Wintermonaten vorkommen. Daher eignet sich Malta auch in der kalten Jahreszeit als ideales Reiseziel. Regentage gibt es manchmal zwischen November und Februar, den Rest des Jahres regnet es kaum.

© Getty Images ×

Malta ist nicht das Land mit den heißesten Tagen

Obwohl Malta im jährlichen Durchschnitt als wärmstes Land Europas gilt, ist es nicht das Land mit den heißesten Tagen. Vergleicht man Maltas Klimadaten etwa mit Zypern, das zweitwärmste Land Europas, zeigt sich, dass letzteres im Tagesdurchschnitt heißer ist: Die Tageshöchsttemperaturen in Zypern liegen im Durchschnitt bei 25,7 Grad, in Malta bei 23,2 Grad. Zypern hat in Sachen Hitze also die Nase vorn. In dem Jahr gab es auf Zypern an 96 Tagen Temperaturen von mindestens 32 Grad. Die Türkei folgt an zweiter Stelle mit 63,3 Tagen und Portugal an dritter Stelle mit 58,9 Tagen.

Doch auf Zypern, der Türkei und in Portugal schwanken die Temperaturen weit mehr als auf Malta. Hier finden sich im Winter etwa Tiefstwerte von sechs Grad und Höchstwerte von 35 Grad. Die Temperaturen auf Malta sind konstanter und wohl auch deshalb im gesamten Durchschnitt wärmer.

Die wärmsten und kältesten Länder Europas

Die Informationsplattform "Trading Economics" ermittelt nicht nur das wärmste Land in Europa, sondern auch alle, die darauf folgen. Wenig überraschend befindet sich Russland mit einer eisigen Durchschnittstemperatur von -3,64 Grad am Listenende und ist somit das kälteste Land Europas.