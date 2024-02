× Die 10 meistgegoogelten Reiseerlebnisse der Welt

Tauchen mit weißen Haien, Wildwasser-Rafting oder ein aufregender Roadtrip: Es gibt zahlreiche einzigartige Reiseerlebnisse, die Reisende anlocken. Auch Städte und Länder organisieren besondere Aktivitäten, um Touristen anzuziehen. Aber welche zählen zu den beliebtesten?

Am Ende des Urlaubs sind es wahrscheinlich nicht nur die berühmten Wahrzeichen wie das Kolosseum oder der Eiffelturm, die in bleibender Erinnerung bleiben, sondern vor allem besondere Reiseerlebnisse. Welche davon gelten als die begehrtesten und werden vor sowie nach der Reise am häufigsten über Google gesucht? Der britische Reiseveranstalter Kuoni UK hat nun anhand von Google-Daten eine Liste erstellt, die Ereignisse umfasst, die maximal zweimal im Jahr stattfinden und von Reisenden weltweit am meisten gesucht (und in Folge besucht) werden. Hier sind die Top 10 im Überblick.

Platz 10: Obon-Fest in Japan

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 11.590

Im August findet das eindrucksvolle Obon-Fest in Japan statt, das als Gedenktag für verstorbene Vorfahren dient. Für Reisende bietet der Feiertag eine imposante Kulisse mit Tausenden von Papierlaternen, die die Straßen schmücken, und traditionellen Tänzen.

Platz 9: Oktoberfest in München, Deutschland

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 142.270

Auf dem neunten Platz steht das weltberühmte Oktoberfest in München. Millionen von Besuchern strömen jedes Jahr von Mitte September bis Anfang Oktober in die bayerische Stadt, um samt Bier und Brezn an diesem festlichen Ereignis teilzunehmen.

Platz 8: Nordlichter in Lappland, Finnland

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 146.770

Die Polarlichter sind ein Must-See für alle, die den Norden lieben. In den klaren Winternächten zwischen September und April bietet Lappland in Finnland die besten Chancen, dieses faszinierende Naturschauspiel hautnah zu erleben.

Platz 7: Albuquerque International Ballonfest in New Mexico, USA

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 157.140

Seit 1972 findet jeden Oktober das internationale Ballonfest in der größten Stadt New Mexicos statt. Etwa 600 Ballone steigen in den Himmel und verwandeln die Szenerie in ein farbenfrohes Spektakel für Besucher.

Platz 6: Goldene Woche in Japan

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 410.230

Die "goldene Woche" in Japan, die in der Regel Anfang Mai stattfindet, ist noch atemberaubender als die Kirschblütenzeit. Die milden Temperaturen und nationalen Feiertage machen diese Zeit perfekt, um das Land zu erkunden.

Platz 5: Chelsea Blumenshow in London, Grossbritannien

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 613.530

Die typisch britische Blumenschau im Londoner Nobel-Viertel Chelsea findet jedes Jahr Ende Mai statt. Beliebt ist sie auch bei den britischen Royals, darunter Kate Middleton. Die Höhepunkte sind die Preisverleihungen für die inspirierendsten Blumengestaltungen und schönsten Gärten der Stadt.

Platz 4: Tag der Toten in Mexiko

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 645.060

Der "Dia de Muertos" wird Anfang November in ganz Mexiko gefeiert, um die Verstorbenen zu ehren. Die Feierlichkeiten umfassen auch die Zubereitung und das Anbieten von Speisen für die Toten.

Platz 3: Karneval in Rio de Janeiro, Brasilien

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 738.640

Seit 1723 zieht der Karneval in Rio de Janeiro jedes Jahr Millionen von Menschen auf die Straßen. Die berühmte Parade mit Festwagen und Sambatänzern ist weltweit bekannt für ihre ausgelassene Atmosphäre.

Platz 2: Karneval in Venedig, Italien

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 1.234.400

Noch beliebter als der brasilianische Karneval ist der Karneval in Venedig, der zwei Wochen vor der Fastenzeit stattfindet. Traditionelle Kostüme und Masken prägen dieses farbenfrohe Ereignis, das jährlich 1,2 Millionen Besucher nach Venedig lockt.

Platz 1: Manhattanhenge in New York, USA

Anzahl der jährlichen Suchanfragen: 1.305.760

Das meistgesuchte Reiseerlebnis überhaupt ist das seltene Manhattanhenge. Nur wenige Male im Jahr, meist im Mai und Juli, stehen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang perfekt zwischen Straßen in New York City, und ein beeindruckendes Sonnenbild entsteht zwischen den imposanten Wolkenkratzern von Manhattan.