× Die beliebtesten Reiseziele der Welt

Für diejenigen, die noch unentschlossen sind, wohin die Urlaubsreise in diesem Jahr gehen soll, bietet das Tripadvisor Ranking der begehrtesten Reiseziele weltweit Inspiration. Einige der Ziele liegen sogar überraschend nah.

Die Reiseplattform Tripadvisor veröffentlicht jährlich die Gewinner der "Travelers‘ Choice Awards", wobei Auszeichnungen an Destinationen vergeben werden, die eine außergewöhnlich hohe Anzahl positiver Bewertungen und Gesamtwertungen von Reisenden erhalten haben. Die Spitzenplätze werden erneut von denselben Reisezielen belegt, die bereits im Vorjahr ausgezeichnet wurden. An erster Stelle steht Dubai, gefolgt von Bali auf dem zweiten und London auf dem dritten Platz. Vier europäische Ziele schaffen es in die Top 10 der weltweit beliebtesten Reiseziele.

Dubai erneut an der Spitze

© Getty Images ×

Wie bereits in den beiden Vorjahren thront Dubai auch 2024 wieder an der Spitze der Liste der begehrtesten Reiseziele der Welt. Die hochmoderne Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten überzeugt durch ihr vielfältiges Angebot an touristischen Aktivitäten sowie erstklassige Shopping-, Kulinarik- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Europa dominiert die Top Ten

Rom © Getty Images ×

Interessanterweise dominiert nicht Asien, sondern ein anderer Kontinent die Top Ten des Rankings: Europa. Neben London auf dem dritten Platz finden sich auch Rom (Italien), Paris (Frankreich) und Kreta (Griechenland) unter den zehn begehrtesten Reisezielen. Trotz den vielen europäischen Zielen schaffen es auch Marrakesch (Marokko) sowie einige Fernreiseziele in das Ranking.

Die zehn beliebtesten Reiseziele weltweit