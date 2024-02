Das sind die 10 teuersten Reiseziele der Welt

Für die meisten Menschen hängt die Wahl des Reisezieles auch vom Reisebudget ab. Wer demnach nicht so viel am Bankkonto hat, sollte die folgenden Destinationen lieber vermeiden...

Wer an Luxusurlaub denkt, hat möglicherweise Bilder von langen weißen Sandstränden, exquisite Hotelresorts und einzigartige Restaurants im Kopf. Doch wie teuer kann so ein Tag im Luxusurlaub überhaupt werden? Die Reiseplattform Florida Panhandle beschäftigt sich eigentlich mit Touristenmöglichkeiten im sonnigen Florida. Jetzt analysierte das Unternehmen die teuersten Reiseziele der Welt.

Die Daten ergeben sich aus 100 beliebten Reisezielen. Die Analyse setzte sich aus den Tagespreisen, den täglichen Transportkosten, den Kosten für die drei beliebtesten Attraktionen, den täglichen Lebensmittelkosten und den Flugkosten zusammen.

Karibik ist teuerstes Reiseziel

Gustavia gilt als der teuerste Urlaubsort der Welt © Getty Images ×

In der Karibik muss man für den Urlaub sehr tief in die Tasche greifen. Absoluter Spitzenreiter für einen Luxusurlaub ist hier der Ort Gustavia auf der Insel St. Barth. Keine große Überraschung: Der Ort ist für sein luxuriöses Ambiente, unberührte Sandstrände und gehobene Hotels bekannt. Im Ranking heißt es, dass die Gesamtkosten für einen einzigen Tag für eine Person in Gustavia bei 1.852 Dollar (etwa 1.700 Euro) liegen. Bei dieser Summe fehlen allerdings noch die Kosten für den Hin- und Rückflug. Immerhin: Wer sich den Transport und die Unterkunft auf der Insel leisten kann, muss nichts für Ausflüge in die Natur bezahlen.

Auch Skiurlaub kann teuer sein

Aspen, Colorado: Wo die Elite ihren Winterurlaub verbringt © Getty Images ×

Luxusurlaub muss nicht unbedingt mit Sonne, Strand und Meer in Verbindung gebracht werden. Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen die Luxus-Skiorte Gstaad, Aspen und Park City. Hier sind nicht nur die Unterkünfte und Restaurants exorbitant teuer, sondern auch der Skiverleih und die Tageskarten selbst.

Aber auch Metropolen wie London (Platz 6) sind in dem Ranking dabei. Hier zeichnen sich vor allem die Touristen-Attraktionen und Erlebnisse deutlich am Bankkonto ab.

London ist besonders für City-Trips äußerst beliebt © Getty Images ×

