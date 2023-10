Weltweit gibt es viele faszinierende Touristenattraktionen. Einige davon, kann man sich laut "Saving Spot" allerdings sparen. Das Unternehmen hat die Nutzer-Bewertungen der Plattform TripAdvisor analysiert und die größten Touristenfallen ausgemacht.

Lange hat man auf den Urlaub hingefiebert, hat Reiseführer durchforstet, um den perfekten Trip zu planen und dann das: Ausgerechnet die Sehenswürdigkeit, auf die man sich am Ferienort am meisten gefreut hat, entpuppt sich als kompletter Reinfall. Die Sehenswürdigkeit ist kein Stück beeindruckend, Souvenirs, Restaurants und Unternehmungen vor Ort sind überteuert und nur darauf ausgelegt, Touristen auszunehmen.

Um das Phänomen "Touristenfalle" einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, hat das Unternehmen "Saving Spot" Nutzerbewertungen auf der Reise-Plattform Trip Advisor durchforstet, um herauszufinden, welche davon als überteuert gelten – sei es aufgrund des Eintrittspreises, der Parkgebühren oder der Speisen und Getränke vor Ort. Eines vorweg: Besonders Harry Potter Fans werden von der teuersten Touristenfalle enttäuscht sein.

Die Top-10 Touristenfallen der Welt

10. Empire State Building, USA

Das vierthöchste Gebäude in New York City ist eines der bekanntesten Hochhäuser der Welt. Der Bau des Empire State Buildings begann 1930 und wurde in einer Rekord-Zeit von einem Jahr und 45 Tagen fertiggestellt. Bis zur Spitze der Antenne misst er stolze 443 Meter - eine atemberaubende Aussicht ist also garantiert .Aber die Sehenswürdigkeit wird nicht von allen gleich geschätzt, insbesondere da Tickets für das Hauptdeck 44 US-Dollar für Erwachsene und 38 US-Dollar für Kinder kosten - zu teuer, meinen viele TripAdvisor-Nutzer:innen.

9. Warwick Castle, England

Die beeindruckende Burg gilt als "Großbritanniens ultimatives historisches Erlebnis für Freunde und Familie" und bietet zahlreiche Besuchsargumente, wie Live-Turniere, der größten Greifvogelshow Großbritanniens sowie spezielle Shows an Feiertagen, Halloween oder Weihnachten. All das reicht für viele jedoch nicht aus, um davon zu überzeugen, dass die Attraktion ihr Geld wert ist. Besucher:innen über drei Jahren müssen 48 US-Dollar für eine Tageskarte oder 32 US-Dollar im Vorverkauf zahlen, Ermäßigungen gibt es keine.

8. Magic Kingdom Park, USA

Der Magic Kingdom Park in Orlando, Florida, ist einer der meistbesuchten Vergnügungsparks der Welt – mit mehr als 17 Millionen Besucher:innen im Jahr 2022. Der Themenpark bietet klassischen Attraktionen, Feuerwerke, Musikparaden und alles, was das Disney-Herz begehrt. Dementsprechend hoch sind auch die Preise. Eine Tageskarte für Gäste ab 10 Jahren beginnt bei sagenhaften 144 US-Dollar. Hinzu kommen zudem satte Preise für Essen, Souvenirs & Co.

7. Blaue Lagune, Island

Allein die Bilder der Blauen Lagune in Island sind faszinierend. Das Thermalfreibad ist in eine Vulkanlandschaft eingebettet und wurde 2012 von National Geographic zu einer der 25 Weltwunder gekürt. Mittlerweile strömen Besucher:innen in Scharen zum Baden ins Wasser, jedoch sind sich viele davon einig: Der Preis für das, was geboten wird, ist zu hoch. Am günstigsten ist das "Komforterlebnis" und beginnt bei 64 US-Dollar, wobei sich die Preise je nach Saison unterscheiden können.

6. Universal Studios Florida, USA

Die 1990 eröffneten Universal Studios in Florida bieten zahlreiche Achterbahnen, Attraktionen und Live-Shows, die sich hauptsächlich mit Filmen, Fernsehen und anderen Aspekten der Showbiz-Branche befassen. Doch trotz des unbeschwerten Familienspaßes waren nicht alle Besucher:innen überzeugt. Mehr als 3.000 Bewertungen auf TripAdvisor kritisieren die Universal Studios in Florida als zu teuer. Auch hier unterscheiden sich die Eintrittspreise je nach Saison, derzeit kostet eine Tageskarte für Gäste über 10 Jahre 119 US-Dollar, Kinder im Alter von drei bis neun Jahren zahlen 114 US-Dollar.

5.The View from The Shard, England

Die höchste Aussichtsplattform Londons befindet sich im The Shard – das spitze Hochhaus misst 310 Meter. Die Aussichtsplattform im 69. Stock bietet einen atemberaubenden Panoramablick über die Hauptstadt Englands. Die Eintrittskarte kostet 40 US-Dollar, was Tausende TripAdvisor Nutzer:innen allerdings als zu teuer für den Londoner Hotspot empfinden.

4. Burj Khalifa, Vereinigte Arabische Emirate

Der Burj Khalifa in Dubai ist das höchste Gebäude der Welt. Mit mehr als 160 Stockwerken bietet der Wolkenkratzer verschiedene Aussichtsplattformen - desto höher, desto teurer wird es. Tickets für den höchsten Punkt des Gebäudes in 585 Metern Höhe "The Lounge" kosten unglaubliche 210 US-Dollar. Besucher:innen werden jedoch für den Preis nicht nur mit einer herausragenden Aussicht belohnt, sondern auch mit kleinen Häppchen.

3. London Eye, England

Das London Eye begrüßt jährlich mehr als drei Millionen Besucher:innen aus aller Welt – und ist damit die beliebteste kostenpflichtige Touristenattraktion im Vereinigten Königreich. Das Riesenrad befindet sich am Südufer der Themse, ist 135 Meter hoch und bietet Besucher:innen die Möglichkeit, in Glaskuppeln über die Stadt zu blicken. Eine Fahrt dauert allerdings nur 30 Minuten - die Dauer ist vielen für den Preis zu kurz. Für Erwachsene kosten Tagestickets 43 US-Dollar, für Kinder unter 15 kosten die Tickets 34 US-Dollar und für Kinder unter zwei Jahren, ist der Eintritt kostenlos.

2. Legoland Windsor Resort, England

Das LEGOLAND Windsor Resort gilt als Kinderparadies schlecht hin. 151 Hektar umfassen mehr als 55 Achterbahnen und Attraktionen – viele davon wurden aus 80 Millionen einzelnen LEGO-Steinen gebaut. Doch trotz der Liebe zum Detail wurde das Legoland als die zweitteuerste Attraktion der Welt bezeichnet. Tickets kosten vor Ort 81 US-Dollar, oder 42 US-Dollar, wenn sie im Voraus gekauft werden.

1. Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, England

Als die teuerste Touristenfalle der Welt wurde die Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter gekürt. Die Website verspricht Besucher:innen die Möglichkeit, wichtige Schauplätze der Filmreihe zu erkunden, darunter die Große Halle von Hogwarts, den Verbotenen Wald und die Winkelgasse. Doch aufgrund der hohen Eintrittskarten konnten mehr als 8.000 Gäste die einzelnen Attraktionen nicht genießen. Für Erwachsene kosten die Eintrittskarten für die Studiotour 63 US-Dollar, für Kinder 49 US-Dollar.