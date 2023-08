× Abseits der Touristenströme: Geheime Inseljuwele

Auf der Suche nach dem ultimativen, ruhigen Inselurlaub? Dann hätten wir ein paar Tipps für Juwele, die noch wenige auf ihrer Bucketlist haben. Diese Perlen von Portugal bis Griechenland warten jetzt auf Sie.

Diese Insel-Juwele muss man entdecken: Von La Graciosa bis Elba - wer überlaufene Inseln meiden möchte, ist auf diesen Perlen richtig und genießt unaufgeregte Ferienparadiese.

Reif für die Insel? Wer den Touristenmassen auf Mallorca, Gran Canaria und Co. entgehen und lieber ruhigere Reiseziele erkunden möchte, findet unweit der beliebtesten Urlaubsinseln zahlreiche verborgene Inselschätze. Die Online-Bootsvermietungsplattform SamBoat stellt nachstehend paradiesische Inseln für den nächsten Urlaub vor.

La Graciosa/Spanien

Die Kanarische Insel La Graciosa ist Teil des Naturschutzgebiets Chinijo Archipel und begeistert Besucher vor allem mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna. Insbesondere die kilometerlangen weißen Sandstrände und das kristallklare Wasser laden zum Baden, Schnorcheln und Tauchen ein. Zu den beliebtesten Stränden gehören Playa de las Conchas im Nordwesten als auch Playa de la Cocina und Playa Francesa im Süden der kleinen Insel. In der Hauptstadt Caleta de Sebo mit ihren bunten Häusern und kleinen Gassen finden Besucher viele Restaurants, Cafés und Geschäfte, in denen es lokale Produkte und handgefertigte Souvenirs gibt.

Liparische Inseln/Italien

Nördlich vor der Küste Siziliens gelegen, bieten die Liparischen Inseln im Tyrrhenischen Meer die perfekten Voraussetzungen für einen Urlaub abseits der turbulenten Touristenströme. Die vorwiegend naturbelassene Eilandgruppe, bestehend aus 20 kleinen Inseln, bietet die einzigen Vulkaninseln in der Region. Der Vulkan Stromboli ist bis heute aktiv. Vom Wasser aus lässt sich das Naturschauspiel aus Lava, Funken, Rauch und Asche am besten bestaunen. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit gehören die Liparischen Inseln zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ein echter Geheimtipp stellt die Hauptinsel Lipari dar. Touristisch ist hier mehr los als auf den Nachbarinseln, denn es gibt einige Restaurants, Bars und Hotels. Die schönste Ecke der Insel ist die Bucht von Canneto, vor der viele Yachten sowie kleinere Boote ankern. Das durch die weiße Farbe der Schiffe gesprenkelte azurblaue Meer sorgt dabei für eine echte Bilderbuch-Kulisse. Von der Reling aus ins klare Wasser springen garantiert die ultimative Erfrischung.

Skiathos/Griechenland

Die kleine griechische Insel Skiathos ist ein Paradies für Naturund Strandliebhaber. Mit ihrer atemberaubenden Landschaft und einigen der schönsten Strände des Landes zieht sie Segler, Bootsfahrer und Sonnenanbeter gleichermaßen an. Skiathos-Stadt, die charmante Hauptstadt der Insel, beeindruckt mit ihrem malerischen Hafen, lebhaften Promenaden, Bars, Cafés, Tavernen und Boutiquen. Die Architektur des Eilands mit engen Gassen, zahlreichen weißen Häusern und jeder Menge rustikaler, blauer Türen sorgt für eine malerische Atmosphäre. Die vielfältige Landschaft von Skiathos umfasst Berge, dichte Wälder und Anbaugebiete für Wein und Oliven. Die Insel ist bekannt für ihre über 60 Sandstrände mit glasklarem Wasser und einer Vielfalt an Wassersportmöglichkeiten. Von abgelegenen Stränden im Norden bis zu den beliebten Stränden im Süden bietet Skiathos für jeden Geschmack das Richtige. Skiathos ist ein ideales Reiseziel für Badeurlauber, Wassersportler, Romantiker, Kulturinteressierte sowie Wanderer und ist eine lohnenswerte Alternative zu den bekannten griechischen Inseln.

Gozo/Malta

Als Schwesterinsel von Malta bezaubert Gozo mit einer entspannten Atmosphäre und Ruinen aus der Jungsteinzeit. Die Hauptstadt Victoria beherbergt die beeindruckende Zitadelle, während Fungus Rock, eine unbewohnte kleine Insel, ideal per Boot erreichbar ist. Die sagenumwobenen Ggantija-Tempel, sind ein bemerkenswertes archäologisches Highlight. Die Küste von Gozo ist gespickt mit malerischen Buchten und Stränden, darunter Ramla Bay, San Blas Bay und Xlendi Bay. Taucher und Schnorchler erkunden die beeindruckenden Unterwasserwelten, während Wanderer die Hügel und Felder erkunden. Die kleine Schwester von Malta ist bekannt für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Olivenöl, Wein und Käse, die es in lokalen Geschäften und Märkten zu erwerben gibt. Die traditionelle Küche der Insel verköstigt Reisende mit frischen, lokalen Zutaten, darunter Meeresfrüchte und landestypische maltesische Spezialitäten. Gozo bietet neben klassischen Hotels auch eine Auswahl an traditionellen Landhäusern.

Porto Santo/Portugal

Die idyllische Insel im Atlantischen Ozean lädt zum Träumen und Entspannen ein. Mit einem neun Kilometer langen Strand und einem gemäßigten Klima, bietet Porto Santo das ganze Jahr über eine angenehme Atmosphäre. Die Hauptstadt Vila Baleira begeistert mit historischen Sehenswürdigkeiten, wie dem Kolumbus-Haus und der Kirche Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Für Reisende besteht die Möglichkeit, das ganze Jahr über an verschiedenen Festen und Aktivitäten teilzunehmen, darunter auch Bootstouren und Wassersportarten. Golfliebhaber kommen auf dem Platz Porto Santo Golfe voll auf ihre Kosten.

Elba/Italien

Mit traumhaften Stränden, malerischen Buchten, grünen Hügeln und charmanten Dörfern ist Elba ein Paradies für Naturliebhaber und Genießer. Reisende probieren köstliches hausgemachtes Eis und genießen schmackhaftes Essen mit regionalen Zutaten in den zahlreichen kleinen Lokalen. Auf dem Berg Capanne bietet sich Urlaubern ein atemberaubendes Panorama, während der beliebte Strand Padulella zum Schnorcheln einlädt. In den kleinen Cafés lässt es sich ideal mit einem leckeren Frühstück in den Tag starten, abends werden hier ausgewählte Aperitivos serviert. Wer es kosmopolitischer und luxuriöser wünscht, genießt ein paar sorgenfreie Stunden in einem der Beachclubs entlang der malerischen Sandstrände. Weiter im Landesinneren erwartet die Gäste eine Auswahl verschiedener Weingüter, die regelmäßig Gäste zu Weinproben einladen.