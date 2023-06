× Mit diesen Tipps gelingen die besten Urlaubsfotos

Wir verraten die besten Tipps, um die schönsten Urlaubserinnerungen ein Leben lang festzuhalten.

Aktuelle Statistiken zeigen, dass Reisende im Urlaub zwischen 22 und 44 Erinnerungen pro Tag digital festhalten. Bei einem Urlaubsaufenthalt von 7 Tagen kann es daher schon mal schnell vorkommen, dass über 400 neue Bilder entstehen. Anlässlich des Welt-Kamera-Tags am 29. Juni und den Sommerferien in Sicht hat ifolor - der Experte für Fotodrucke und Fotowanddekoration - gemeinsam mit dem Reisefotografen Doug Ash die wertvollsten Tipps für das Festhalten besonderer Urlaubsmomente gesammelt.

Unter Beachtung ein paar grundlegender Tipps –so der professionelle Reisefotograf Doug Ash – kann jeder, der ein Smartphone besitzt, preisverdächtige Urlaubsfotos knippsen. „Es kommt vor allem auf den Blickwinkel an, also schießen Sie eine Vielzahl von Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln – hoch, niedrig, auf Augenhöhe – und scheuen Sie sich nicht, Nahaufnahmen zu machen“, sagt Doug.

Expertentipps um die fünf beliebtesten Sommermotive zu fotografieren:

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang von einem anderen Ort aus zu beobachten, ist ein einzigartiges Erlebnis, und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Reisende die verschiedenen Farben am Himmel digital festhalten wollen. Solltest du also nach Ankunft in deiner Urlaubsdestination unter Jetlag leiden, dann bist du in der perfekten Position, die Sonne am Horizont von einer anderen Seite der Welt aus zu sehen und zu fotografieren.

© ifolor

„Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsaufnahmen gehören zu meinen Lieblingsmotiven. Für epische Sonnenuntergangsaufnahmen empfehle ich Anfängern, ein Stativ mitzubringen, um ein scharfes und klares Bild zu erhalten, sobald die Sonne untergeht“, sagt Doug. „Bei Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsaufnahmen mit dem Handy zieht das Antippen des Himmels in der Regel das Licht aus diesem Bereich ab und der Rest des Bildes wird dunkler, wodurch die Farben des Himmels wunderbar zur Geltung kommen.“

Experten für Reisefotografie empfehlen außerdem folgende Tipps für die Aufnahme von Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen:

Auf der Kamera: Auf dem Smartphone: Die Aufnahme im RAW-Format bietet mehr Flexibilität bei der späteren Bearbeitung der Bilder und ermöglicht, Belichtung und Farben ohne Qualitätsverlust anzupassen.

Wählen Sie eine längere Belichtungszeit und halten den ISO-Wert unter 100. Der Belichtungsmesser an der Kamera kann bei der Wahl der richtigen Einstellungen helfen.

Für die perfekte Schärfentiefe ist es am besten, die Blende deiner Kamera auf f/8 oder f/11 einzustellen.

Bei einer längeren Belichtungszeit kann ein Stativ gute Dienste leisten, um ein klares Foto zu erhalten. Schalten Sie an der Kamera Ihres Smartphones in den manuellen Modus, um die Belichtung und den Fokus einzustellen.

Tippen Sie auf das Belichtungssymbol und verringern die Belichtung um ein paar Stufen.

Scheuen Sie nicht davor, Filter zu verwenden.

Nachdem Sie einige Fotos gemacht haben, nutzen Sie die Fotobearbeitungsfunktionen des Smartphones und passen den Weißabgleich an, um die schönen Farben des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs zu verstärken.

Sehenswürdigkeiten

Jedes Reiseziel hat spannende, historische oder interessante Sehenswürdigkeiten, die jeden Sommer Touristen anziehen. Vielen Anfängern fällt es jedoch schwer, stimmungsvolle Bilder von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten aufzunehmen.

© ifolor ×

„Ein bekannter Fototrick ist die Verwendung von Führungslinien, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Thema des Fotos lenken. Zum Beispiel ein Gehweg mit deinem Motiv in der Mitte. Achten Sie auch darauf, dass der Hintergrund nicht zu unübersichtlich ist, damit das Bild sauberer und wirkungsvoller wird“, sagt Doug.

Wenn Sie diese Expertentipps beolgen, könnten Sie diesen Sommer preisverdächtige Fotos knippsen:

Bei den Aufnahmen mit ungewöhnlichen Perspektiven spielen. Achten Sie auf die Details, die andere schnell übersehen, um einzigartige und unvergessliche Fotos zu machen. Befolgen Sie die Drittelregel - schalten Sie das Raster im Aufnahmemodus ein und richten den Brennpunkt an einer Rasterlinie aus. Eine zentrale Ausrichtung kann auch die Schönheit und Symmetrie von Gebäuden betonen. Vergessen Sie nicht, ein paar Weitwinkelaufnahmen der Sehenswürdigkeit aus der Ferne zu machen, um ein Gefühl für den Maßstab zu vermitteln.

Strand und Meer

Ein Sommerurlaub am Strand ist ein Klassiker – achten Sie nur darauf, dass Ihr Smartphone oder Kamera vor Sand und Wasser geschützt sind, bevor Sie diese mit an den Strand nehmen! Für eine professionell wirkende Aufnahme empfehlen Reisefotografen, Elemente im Vordergrund des Fotos zu fokussieren, um den Blick des Betrachters auf das gewünschte Motiv zu lenken, z. B. einen Strandstuhl, einen Sonnenschirm oder ein Handtuch. Die kleinen Details können einen großen Unterschied machen. Halten Sie auch Ausschau nach Muscheln, Fußabdrücken oder anderen kleinen Details, die Sie einfangen können.

© ifolor ×

„Zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zu fotografieren – das kann zu dynamischen Aufnahmen führen, und wenn man das natürliche Licht zu seinem Vorteil nutzt, werden die Bilder heller”, erklärt Doug.

Auf der Kamera: Auf dem Smartphone: Wählen Sie eine Mindestbrennweite von 80 mm, um zu vermeiden, dass Sie zu nah am Wasser fotografieren.

Eine kurze Belichtungszeit von 1/400 fängt einzelne Wellen gut ein.

Mit der Serienbildfunktion können Sie die perfekte Welle einfangen.

Wenn das Wasser weich und fließend erscheint, wählen Sie eine lange Belichtungszeit. Verwenden Sie den Serienbild-Modus, um mehrere Fotos von einer Welle zu machen, während sie zusammenbricht.

Wenden Sie das Raster in Ihren Fotoeinstellungen an und richten die horizontale Rasterlinie am Horizont aus.

Smartphones sind kompakter und machen es einfacher, das Meer aus einzigartigen Blickwinkeln zu fotografieren. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kompositionen!

Natur und Landschaften

Reisefotografen haben gezeigt, dass Panoramafotos die beste Methode sind, um Landschaften aufzunehmen. Viele Kameras und Smartphones verfügen über Funktionen für Panoramafotografie, sodass Sie wie ein Profi fotografieren können, wenn Sie diese zusätzlichen Expertentipps befolgen: „Wenn Sie keine ruhigen Hände haben, gibt es jede Menge Mini-Stative in Reisegröße, mit denen Sie auch Fotos machen können“, sagt Doug.

© ifolor

Auf der Kamera: Auf dem Smartphone: Stellen Sie eine kurze Brennweite ein, um Verzerrungen beim Fotografieren zu minimieren.

Um Details in der Ferne zu erfassen, kann eine große Schärfentiefe durch eine kleine Blendenöffnung von f/22 erreicht werden.

Wenn Ihre Kamera groß, schwer oder schwer zu halten ist, kann ein Stativ helfen, ein stabiles und gleichmäßiges Panorama aufzunehmen. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm genau - viele Smartphones sagen Ihnen, wann Sie langsamer werden, stillhalten oder Ihr Objektiv bewegen solen.

Verwenden Sie den HDR-Modus Ihres Smartphones, um besonders detaillierte Bilder zu erstellen.

Vergewisseren Sie sich, dass die Schärfe richtig eingestellt ist, bevor Sie Ihr Panoramafoto starten.

Freunde und Familie

Freunde und Familienangehörige sind wohl das Motiv, das Sie im Urlaub am häufigsten fotografieren, und diese Fotos sind zweifellos die besten, um in Fotoalben darauf zurückzublicken.

© ifolor ×

„Wenn Sie Ihre Kinder oder Familie fotografieren, stellen Sie sich in den Schatten, so dass die Sonne direkt hinter Ihnen steht - das ist ein toller Fototipp, den Sie so schnell nicht vergessen werden“, sagt Doug.

Wenn Sie authentische Reisefotos bei lokalen Veranstaltungen, Festen und Marktbesuchen machen wollen, vermeiden Sie, gekünstelte Bilder zu machen, und lernen, die Menschen zu beobachten, um den richtigen und authentischen Moment einzufangen.