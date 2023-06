Ab in den Urlaub! So gut tut Reisen unserer Gesundheit

Wenn der Alltagsstress abfällt und man nicht mehr weiß, an welchem Wochentag wir uns befinden, soll das unserer psychischen Gesundheit besonders gut tun.

Die meisten haben ihren Sommerurlaub schon vor Wochen gebucht, manche warten womöglich noch auf Last-Minute-Schnäppchen. Doch für alle, die unsicher sind, ob sie überhaupt verreisen sollen, kommt hier die Antwort. Denn eine neue Studien des Online-Reiseanbieters Opodo bestätigt, dass Reisen nicht nur Spaß macht und eine erholsame Auszeit von der Arbeit bietet, sondern sich auch wesentlich positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt.

Urlaub als Seelenbalsam

Die neueste Umfrage des Online-Reiseanbieters Opodo unter 10.000 Befragten in internationalen Märkten zeigt die Auswirkungen von Reisen auf unseren Gemütszustand und was unser mentales Wohlbefinden am stärksten unterstützt, wenn wir eine Reise unternehmen.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Befragten weltweit eine "sehr positive" oder "ziemlich positive" Auswirkung von Reisen auf ihr psychisches Wohlbefinden feststellt. 63 % aller Befragten weltweit geben an, dass sich der Urlaub "sehr positiv" auf ihr psychisches Wohlbefinden auswirkt, weitere 29 % berichten von einer "recht positiven" Wirkung - insgesamt 92 %.

'Nichtstun': der Schlüssel zur inneren Balance

In der Umfrage von Opodo wurde auch gefragt, welche Aktivitäten das psychische Wohlbefinden im Urlaub am meisten fördern. Die Ergebnisse sind aufschlussreich: Die meisten Reisenden gaben an, dass das bloße Innehalten und "Nichtstun" die größte positive Wirkung hat. An zweiter Stelle steht das Lesen - denn der Urlaub ist vielleicht die einzige Zeit, in der sich viele von uns ernsthaft Zeit für ihre Bücher nehmen, und hier liegen die Briten im Vergleich zu anderen Nationalitäten vorn. Die jungen Leute finden neue Erfahrungen und abenteuerliche Aktivitäten reizvoll- und die älteste Altersgruppe, die geantwortet hat, stellt fest, dass das Kennenlernen neuer Menschen sich positiv auf ihr Befinden auswirkt.

Die Top-10-Urlaubsaktivitäten, um das eigene Wohlbefinden zu stärken

Entspannen und Nichtstun - 54% Sightseeing - 32% Abenteuerliche Aktivitäten unternehmen - 18% Musik hören - 17% Sport treiben/spielen - 17% Lesen - 17% Neue Leute treffen - 12% Feiern (Ausgehen, Trinken) - 10% Yoga und/oder Meditation praktizieren - 7% Kunst (z. B. Malen, Zeichnen) - 4%

Denn im Urlaub wird der Alltag allesamt seinem Stress zurückgelassen. Man findet Zeit, um im Moment zu leben und verschiedenste Eindrücke aufzunehmen. Ohne Druck Entscheidungen zu treffen oder einfach nur von Tag zu Tag zu leben, all das bedeutet für die meisten pures Glück. Ein Grund mehr also, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen, und sich von vielfältigen Urlaubs-Destinationen inspirieren zu lassen!