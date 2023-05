Die schönsten Strände in Kroatien

Die Adriaküste bietet Hunderte Strände und Buchten, allerdings meist mit Kies und Felsen. Sandstrände sind in Kroatien zwar selten zu finden, jedoch haben wir für Sie Geheimtipps der schönsten Badeplätze von Istrien bis Dubrovnik.

1800 Kilometer lang zieht sich die Adriaküste in Kroatien von der Halbinsel Istrien im Norden über die Kvarner Bucht und die Regionen um Zadar und Split bis in den Süden Dalmatiens nach Dubrovnik. Nimmt man die über 1200 Inseln des Landes dazu, kommt man sogar auf über 6000 Kilometer traumhafter Küstenlinie.

Sandstrand ist vergleichsweise selten in Kroatien zu finden – aber Urlauber können durchaus Küstenstreifen mit feinen Untergrund entdecken. Hier eine Auswahl der schönsten Strände in Kroatien – von Istrien im Norden bis Dalmatien im Süden.

Medulin: Traum-Strand bei Pula

Im Süden von Istrien, nur ein paar Kilometer von der altrömischen Stadt Pula, bietet sich die grüne Halbinsel Medulin als Urlaubsort zum Schwimmen, Segeln und Tauchen an. Zudem ist es auch bei Campern besonders beliebt. Zu den bekanntesten Badeplätzen von Medulin zählt der Sandstrand Bijeca. Der ein Kilometer lange Strand mit flachem Einstieg ins Meer eignet sich besonders gut für Familien mit Kindern.

Kap Kamenjak: Safari-Feeling in Istrien

An der südlichen Spitze der Halbinsel Istrien liegt Kap Kamenjak, mit malerischen Buchten. In dieser Ecke Kroatiens findet man einen Bilderbuch-Ort mit tiefblauem Wasser, hellgrauem Fels und grünen Kiefern. Wer durch die geschützte Naturlandschaft am Kap Kamenjak radelt oder wandert, entdeckt eine Vielfalt türkisfarbener Badebuchten. Für Abenteuerlustige wartet ganz am Ende des Kaps der Dschungel von Istrien: die "Safaribar". Nach einem Bad in der Felsbucht Mala Kolombarica wartet hier ein Sundowner mit Blick bis zum Leuchtturm Porer.

Rab: Sandstrand-Paradies

Der Paradiesstrand auf der Insel Rab zählt zu den längsten Sandstränden in Kroatien. Mit 1,5 Kilometern gehört der Paradiesstrand Rajska Plaža in Lopar zu den schönsten Sandstränden in Kroatien. Zu den Besuchern der Bucht Crnika zählen viele Familien mit Kindern, da der Strand im Norden der Insel sanft ins Meer abfällt, sodass auch Kleinkinder planschen können. Wegen der grünen Vegetation wird Rab auch "Smaragdinsel" genannt.

Saharun auf Dugi Otok: Karibik in Kroatien

Der Sandstrand Saharun ist einer der bekanntesten Strände der Region Zadar und leuchtet in besonders hellem Türkis. Hier erinnert Kroatien an die Karibik. Der Strand ist ungefähr 800 Meter lang und bietet einen großen, flachen Badebereich.

Brač: Goldenes Horn

Die Landzunge "Goldenes Horn" auf der Insel Brač ragt fast einen halben Kilometer ins Meer und ist der wohl der wohl meist fotografierte Strand in Kroatien. Für viele ist das der schönste Strand in Kroatien, oft wird er auch für einen Sandstrand gehalten, besteht allerdings aus feinen Kieselsteinen. Sandbänke im tieferen Wasser lassen ihn aquamarin schimmern.

Mljet: Sandstrand Saplunara

Die von dichten Kiefern- und Eichenwäldern bedeckte Insel Mljet, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Dalmatiens Metropole Dubrovnik, ist ein ideales Ziel für Naturliebhaber mit vielen Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren. Die gleichnamige Ortschaft an der Südküste der Insel birgt außerdem einen der schönsten Strände aus Sand in diesem Teil der Adriaküste, den rund 150 Meter langen Strand Saplunara.

Dubrovnik: Sandstrand Šunj auf der Insel Lopud

Lopud ist eine der 13 Inseln rund um Dubrovnik. Auf ihrer Südseite liegt Šunj, der bekannteste Sandstrand im Raum Dubrovnik. Den gut 300 Meter langen Strand, umsäumt von einem Kiefernwald, erreicht man zu Fuß, mit kleineren Elektrofahrzeugen oder von der Meerseite her. Die seichte Stelle lädt außerdem zum Picigin ein - einem in Kroatien populären Wasserballspiel.