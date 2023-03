Du träumst von atemberaubenden Aussichten? Besuche Kroatien!

Du bringst deine Entdeckungsfreude mit, wir sorgen für die schöne Natur!

Beliebte Legenden und Volksgeschichten handeln von der wunderschönen wilden Natur und den atemberaubenden Landschaften in Kroatien. Zurecht! Die natürliche Vielfalt der Natur mag so einige überraschen, denn Kroatien hat weit mehr zu bieten als Inseln mit ihren herrlichen Stränden. Zwischen der Küste und dem Bergmassiv Dinara, der höchsten Spitze Kroatiens, liegen reichhaltige Sumpfgebiete und mediterrane Wälder, die nur darauf warten entdeckt zu werden.

Natürliche Vielfalt

Naturparks, Bergmassive und Wälder verzaubern mit der Schönheit unberührter Natur und ziehen Besucher:innen regelrecht in ihren Bann. Die endlosen goldenen Ebenen Slawoniens münden in Bio- und Tierparks wie Kopački Rit, Papuk, Lonjsko polje und Žumberak und sind einen Besuch allemal wert. Gänsegeier, Wildpferde, Braunbären und Delfine machen diese einzigartige Tierwelt aus und 5000 verschiedene Pflanzenarten lassen das Herz von Naturliebhabern höherschlagen. Insgesamt 10% des Gebiets von Kroatien steht unter Schutz und bietet einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren ein sicheres Zuhause.

500 Jahre alte Eichenwälder verschmelzen in der Landschaft mit Bergen und bieten dem Auge ein Farbspiel in Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntönen. Türkisfarbene Seen und silberblaue Flüsse, die das ganze Gebiet durchziehen, prägen das Landschaftsbild Kroatiens. Wenn du die Orientierung verlieren willst, bist du hier genau richtig!

Weltkulturerbe: Nationalpark Plitvicer Seen

Der Nationalpark Plitvicer Seen ist zurecht weltbekannt und mit seinen langen Wasserfällen ein beliebtes Fotomotiv. Der Nationalpark gleicht einem Freilichtmuseum, in dem Fotos willkommen sind und die Farben und Klänge der Natur geteilt werden sollen.

Er ist der bekannteste Nationalpark Kroatiens und steht schon seit vielen Jahren auf der UNESCO-Liste als Weltkulturerbe. Die Hauptattraktion dieses weltweit einzigartigen Parks bilden 16 kleinere Seen, die durch Wasserfälle über Barrieren aus Travertin, einer besonderen Form des Kalksteins, miteinander verbunden sind.

Der Nationalpark umfasst auch das Quellgebiet des Flusses Korana, das von dichten Buchen-, Tannen- und Fichtenwäldern umgeben ist. Hier gibt es mehrere Höhlen, Quellen und Blumenwiesen und unter den vielen bewahrten Tierarten ist insbesondere der Braunbär erwähnenswert. Zur Popularität dieses Parks trägt auch der Einsatz spezieller Fahrzeuge zum Transport der Besucher:innen bei: Panorama Bahnen und lautlose Elektroboote. Ein System von Wegen ermöglicht den Besucher:innen den unmittelbaren Zugang zu den Wasserfällen wie auch zu den felsgesäumten Ufern der Seen, deren intensive grüne Farbe die Blicke der Touristen auf sich zieht.