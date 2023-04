× Sommer an Italiens Adria

Acht Orte an der italienischen Adria haben sich zum Projekt Venice Sands zusammengeschlossen. Und wir verraten, welche Veranstaltungen Sie in diesem Sommer in Bibione, Caorle, Jesolo, Eraclea, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia, Chioggia und Rosolina erwarten

An der Adria geht in diesem Sommer wieder die Post ab. Aktive sollten heuer an den Strand von Bibione, viel Action verspricht der Urlaub in Cavallino Treporti.

Sommer, Sonne, Strand in Bella Italia genießen

Die Urlaubsorte an der Lagune Venedigs bieten auf 150 Kilometern Sandstrand viel Abwechslung: Bibione, Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, der Lido Venedigs und Rosolina. Die Blaue Fahne steht seit Jahren für die sehr gute Wasserqualität. Hinzu kommen neue Routen, um die charakteristischen Orte am Meer zwischen Lagune und Pinienwäldern per Rad, Boot oder zu Fuß zu entdecken.

Bibione. Der Strand von Bibione ist umgeben von Pinienwäldern, Fluss und Lagune. Auf zahlreichen Radwegen kann man die Natur rund um Bibione erkunden. Im Sommer 2023 können sich alle Gäste von Bibione über eine Neuheit freuen, die speziell für Erwachsene und Kinder konzipiert wurde: Bibione BeActive, der erste Strandabschnitt, der all jenen gewidmet ist, die sich körperlich undgeistig fit halten wollen. Es ist der perfekte Ort, um kostenlose Sport-,Tanz-und Wellness-Angebote zu besuchen, die von qualifizierten Trainern durchgeführt werden.

Caorle. Schon der Schriftsteller Ernest Hemingway hat die Lagune mit ihren typischen "Casoni"(Fischerhütten), dem historischen Zentrum und den vielen bunten Häusern sehr geliebt. Über die App "Caorle On Bike" stehen 60 E-Bikes zur Verfügung, die in der Umgebung gemietet werden können. Ausflüge in der Lagune mit dem Rad oder zu Fuß: X-lagoon heißt die Fähre, die von Caorle über die Naturoase Vallevecchia nach Bibione fährt (Reservierung erforderlich).

Jesolo liegt eingebettet zwischen Strand, Pinienwald, Lagune, Tälern und dem Hinterland. Kaum ein Ort kann das ganze Jahr über mit einer so hohen Konzentration von Veranstaltungen aufwarten. Das touristische Angebot ist mit den passenden Unterkünften und Aktivitäten speziell auf Familien ausgerichtet. Von Fünf-Sterne-Hotels, Ferienanlagen bis zu Campingplätzen wird hier alles geboten.

Eraclea. Ein üppiger, grüner Pinienhain, der sich über etwa dreieinhalb Kilometer erstreckt, trennt den Strand von der kleinen Stadt Eraclea. Die Zugänge führen durch den Wald und Dünen direkt zum Meer. Hier liegt eine angenehme und unberührte Landschaft, in der es sich gut entspannen lässt. Eraclea ist das richtige Reiseziel für langsamen Tourismus.

Rosolina. Willkommen im jüngsten Land Italiens: Rosolina liegt in einem vom Fluss geschaffenen und vom Menschen geformten Gebiet zwischen Land und Wasser, zwischen Valli und Lagunen, direkt am Meer. Die Badeorte Porto Tolle und Porto Viro mit ihren Sandstränden bieten ein besonderes Naturerlebnis an der Küste und am Fluss in einer einzigartigen Naturlandschaft.

Chioggia-Sottomarina. Der wunderschöne Ort liegt an der untersten Südseite der Lagune Venedigs, in einer besonderen geografischen Lage, zwischen Meer und Lagune. Wegen des einmaligen künstlerischen und historischen Erbes trägt Chioggia auch den Namen "Stadt der Kunst".

Termine: Top-Sommerevents an der Lagune Venedigs

Spargelfest. Festa dea Sparesea von 29.4.-1.5.2023 in Cavallino Treporti: Diese traditionelle Veranstaltung ist dem Spargel gewidmet, im Dialekt "Sparesea", dem Protagonisten vieler lokaler Spezialitäten. Zu diesem Anlass werden Essensstände, Regatten, Live-Musik, Schatzsuchen für Kinder und vieles mehr organisiert. visitcavallino.com

Jesolo Flugshow und Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der italienischen Luftwaffe am 2.6.2023.

jesolo.it

Sand & Sound am 21.6.2023: Die Veranstaltung Sand &Sound findet auf 13 Kilometern Strand statt. Etwa dreißig Kioske und Campingplätze, von Punta Sabbioni bis Cavallino veranstalten ab 21 Uhr gleichzeitig eine Musik-Show.

visitcavallino.com

ScoglieraViva. Internationaler Wettbewerb der Sandskulpturen, 24.6.-1.7.2023 in Caorle.

caorle.eu

Beach on Fire ist das pyrotechnische Ereignis des Sommers. Am 26.8.2023 werden Tausende von Feuerwerkskörpern gleichzeitig von 10 Stationen entlang des 13 km langen Strandes von Cavallino Treporti abgeschossen.

visitcavallino.com

Internationales Straßentheater. "La Luna nel Pozzo", 31.8.-3.9.2023 in Caorle.

caorle.eu

Fischfest. 15.-17.9.2023 und 22.-24.9.2023 in Caorle.

caorle.eu