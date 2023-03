5 clevere Reise-Tricks von Flugbegleitern

Komfort- & Hygienetipps: Vielflieger-Profis verraten, wie man smarter verreist.

Wer beruflich viel unterwegs ist, weiß wie man das Reiseerlebnis optimiert: Wir haben die besten Tricks von Flugbleitern:

Tipp 1: Kleidung rollen statt falten

Vielreisende schwören beim Packen auf die "Rollmethode": Dabei werden die Kleidungsstücke eingerollt statt aufeinandergefaltet. Das spart Platz und hilft gegen Knicke und Falten. Bei T-Shirt beispielsweise funktioniert das so: Legen Sie die Ärmel nach innen, anschließend rollen Sie sie das T-Shirt zu einem Zylinder. Zusammengerollte Kleidungsstücke nehmen weniger Platz im Koffer ein und haben einen weiteren Vorteil: Sie sehen mit einem Blick, was noch in Ihrem Koffer ist und was Sie bereits getragen haben. In Schuhen kann man übrigens Socken verstauen!

Tipp 2: Ein Schuh im Safe

Damit Sie beim Auschecken nicht auf die Wertsachen im Hotel-Safe vergessen, sperren Sie einen Schuh mit ins Fach. Spätestens bei der Hotelzimmertür werden Sie sich daran erinnern, dass noch Dinge im Safe liegen, denn ohne zweiten Schuh werden Sie sicher nicht die Heimreise antreten!

Tipp 3: Zwiebellook beim Reisen

Unterschiedliche Flughöhen und das Klima an Abflugs- und Ankunftsort verlangen nach einem wandelbaren Outfit. Lieber viele, dünne Schichten anziehen und einfach ablegen, wenn's doch zu warm wird. Cardigans, Schals und Hosen mit elastischem Bund sind an Bord die besten Freunde. Plus: Wenn Sie nur mit Handgepäck reisen, können Kleidungsstücke mit auf die Reise, die keinen Platz mehr im Koffer hatten.

Tipp 4: Hier auf Hygiene achten!

Die Ekel-Hotspots im Flieger sind nicht die Bord-Toiletten: Am meisten mit Keimen belastet ist der Klapptisch. Am besten säubern Sie ihn mit Desinfektionsmittel - und ab und zu auch Ihre Hände. Der Sicherheitsgurt kann aufgrund textiler Bestandteile viele Krankheitserreger aufnehemen. Sie sollten nach der Landung die Hände waschen, um die Keime loszuwerden. Auch bei den angebotenen Decken und Kissen ist Vorsicht geboten. Verwenden Sie ausschließlich welche, die eingeschweißt waren bzw. bringen Sie Ihre eigene Decke mit an Bord.

Tipp 5: Sicherheitskopien

Reisen Sie nicht ohne Sicherheitskopien Ihres Reise- und Impfpasses. Am besten lassen Sie Farbkopien anfertigen und laminieren diese. Lassen Sie die Originale im Hotel-Safe und stecken Sie beim Sightseeing nur die Kopien ein.