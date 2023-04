× 10 Gründe, warum dieses magische Reiseziel auf Ihrer Bucket-Liste stehen sollte

Die Region Šibenik-Knin bietet zahlreiche Gründe, die Sie auf Ihre Bucket-Liste setzen könnten. Von reicher Geschichte bis hin zu wunderschönen Stränden, Tauchplätzen und Segeln in ruhigem Hinterland bietet diese Gegend für jeden etwas.

Obwohl es viele Gründe gibt, präsentieren wir Ihnen in diesem Artikel 10 Gründe, warum Sie dieses magische Reiseziel besuchen sollten, das Sie mit seinem kulturellen Erbe, unberührter Natur und unterhaltsamen Aktivitäten verzaubern wird.

Architektonisches Juwel der Adria

Šibenik, eine Stadt mit reicher Geschichte und unglaublichem Kulturerbe, ist der perfekte Ort für einen romantischen Spaziergang durch die gewundenen Straßen, die zum Stadtzentrum führen, zum Kaffeetrinken in wunderschönen Cafés und zur Besichtigung zahlreicher historischer Sehenswürdigkeiten.

Es ist auch die Heimat von Museen und UNESCO-geschützten Denkmälern, was es ideal zum Erkunden macht. Während der Sommermonate sind die Straßen voller Veranstaltungen wie dem mittelalterlichen Markt in Šibenik, bei dem Sie den Geist dieser Stadt vollständig erleben können.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Aufregende Abenteuer im kristallklaren Meer

Vodice ist ein Paradies für alle Liebhaber eines aktiven Urlaubs, die wunderschöne Unterwasserlandschaften erkunden und das Meer genießen möchten. Srima, Plava plaža, Vicevica, Male Vrulje... sind nur einige der Strände, die sich in Vodice verstecken und von denen jeder seine eigenen einzigartigen Reize hat.

Verpassen Sie auch nicht die Gelegenheit, den Reichtum der Meereswelt zu erkunden, sei es beim Tauchen, Angeln oder Kajakfahren. Genießen Sie den unglaublichen Blick auf das Unterwasserleben und entdecken Sie den Reichtum an Flora und Fauna, der hier lebt.

Wenn Sie jedoch lieber Fisch auf dem Teller sehen, sind der Fischer- und Klapptisch-Abend perfekt für Sie.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Faszinierende Tradition des Apnoetauchens

Krapanj-Brodarica ist eine kleine Oase in der Nähe von Šibenik und birgt eine reiche Tradition und Kultur, ist aber auch für ihre Besonderheiten wie Apnoetauchen und Schwammtauchen bekannt.

Die Insel Krapanj, die einst der weltweit größte Exporteur von Schwämmen war, ist heute für ihre Tauchzentren bekannt, daher können Sie in dieser Region zahlreiche geheime Tauchorte finden. Ein Besuch dieser Fischerorte bietet eine einzigartige Gelegenheit, in die reiche Tradition und Kultur einzutauchen und Geschichten über das Leben am Meer zu entdecken. Genau aus diesem Grund sollte Krapanj-Brodarica auf Ihrer Bucket-Liste stehen.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Segeln in einer ruhigen Bucht

Eine der schönsten Destinationen für Naturliebhaber und Segler sind die Bilice. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Prukljan zu erkunden, wo "Krka das Meer küsst", wird das Segeln ein unvergessliches Erlebnis für Sie sein.

Wenn Sie vom Kanal des Heiligen Anton aus starten, wo Sie vom Meer aus das UNESCO-Denkmal der Festung St. Nikola bewundern können, und durch die Šibenik-Bucht fahren, die Sie in den Kanal des Heiligen Joseph führt, werden Sie sich mitten im offenen Meer von Prukljan wiederfinden, umgeben von unberührter Natur.

Hier können Sie in einer der malerischen Buchten an den Ufern dieses kleinen Ortes ankern und die Strände und lokalen Spezialitäten genießen, wo Sie immer von sympathischen Gastgebern begrüßt werden.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Radfahren entlang eines wunderschönen Sees

Wenn Sie Naturliebhaber sind und Abenteuer suchen, ist Rogoznica definitiv ein Ort, den Sie auf Ihre Bucket-Liste setzen sollten. In Rogoznica gibt es den "Blauen Pfad", einen Fahrradweg, der durch die Landschaft schlängelt und eine ideale Möglichkeit bietet, die natürliche Schönheit zu genießen.

Einer der Höhepunkte dieser Region ist der See Zmajevo Oko, ein Naturwunder an der östlichen Küste der Adria. Laut Legende bleiben Paare, die im See baden, bis ans Ende ihres Lebens treu zueinander. Dieses Phänomen ist nicht nur mit Legenden verbunden, sondern auch ein spektakulärer Anblick, der die Besucher in Erstaunen versetzen wird.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Die Entdeckung des verborgenen Schatzes

Willkommen in dem verborgenen Juwel der kroatischen Küste, einem Ort, an dem Natur und Kultur in perfekter Harmonie leben - Murter. Was Murter einzigartig macht, sind die Kornaten, eine Inselgruppe von über 140 Inseln, Inselchen und Felsen in der Nähe. Darüber hinaus können Sie in diesem Gebiet viele verschiedene Arten von frischem Fisch und Meeresfrüchten kosten, die auf traditionelle Weise zubereitet werden.

Wenn Sie jedoch lieber Fleisch mögen, verzweifeln Sie nicht, denn hier können Sie auch viele andere Spezialitäten wie das beliebte Lamm vom Spieß und unwiderstehliche Süßigkeiten wie Kroštula und Fritula finden. Neben köstlichem Essen werden Sie sicherlich auch die wunderschöne Atmosphäre der Tavernen genießen, die sich oft in Buchten mit Blick auf das Meer befinden.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Der ungewöhnliche Star

Einer der Gründe, warum Sie Tribunj besuchen sollten, ist, den ungewöhnlichen Star dieser kleinen Stadt kennenzulernen - den Esel. Sie sind genau das, was diesen Ort so besonders macht - diese kleine Stadt feiert intelligente Tiere in ihrem jährlichen Eselrennen, das jedes Jahr im Juli stattfindet.

Esel aus allen Teilen Kroatiens versammeln sich an einem Ort, um in verschiedenen Kategorien zu konkurrieren. Wenn Sie also diesen Teil Kroatiens besuchen, verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mit Eseln abzuhängen und eine einzigartige Verbindung zu diesen unvergesslichen Kreaturen zu erleben.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Wiederbelebte Geschichte

Die Festungen von St. Michael, Baron und St. John sind nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch eine lebendige Kulturszene, die Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Abgesehen davon, dass sie die Vergangenheit dieser faszinierenden Stadt wiederbeleben, sind diese drei Festungen die schönste Sommerbühne und oft Gastgeber von Konzerten und Veranstaltungen während des ganzen Sommers.

So können die Besucher tagsüber entdecken, wie das Leben in den Festungen früher aussah, während sie abends Konzerte, Ausstellungen und Theateraufführungen in spektakulärer historischer Umgebung genießen können. Neben der historischen Bedeutung und den spektakulären Ausblicken auf die Stadt machen diese Veranstaltungen den Besuch der Festungen zu einem noch interessanteren Erlebnis.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Erinnerungswürdige Szenen

Eine der beeindruckendsten Erfahrungen ist sicherlich die Fahrt durch den St. Anton-Kanal und die Festung St. Nikolaus, die sich über dem kristallklaren Meer erhebt. Sie ist eines der schönsten Befestigungsbeispiele in Dalmatien und bietet ein unvergessliches Erlebnis mit wunderschönem Blick auf Šibenik und seine Umgebung.

Wenn Sie bereits auf See sind, setzen Sie Ihre Entdeckungsreise fort und erkunden Sie den Kanal Luka oder den Fluss Čikola und dessen Canyon. Die Inselgruppe Žutsko-sitska und Gvozdenovo-Kamenar sind nur einige der natürlichen Schönheiten an unserer märchenhaften Adria-Küste. Jeder Winkel dieser Region ist ein wahrer Genuss für Naturliebhaber und Abenteurer.

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Szenen des Kanals Luka, wo kristallklares Meer und wunderschöne Küstenlandschaften aufeinandertreffen, und erkunden Sie dann das Festland des Nationalparks Krka, das ein wahres Naturjuwel mit Wasserfällen, Kalksteinterrassen und vielfältiger Tierwelt ist.

© TZ_Sibenik-Kninske ×

Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit

Wenn Sie bereits in der Nähe sind, ist das Knin Museum ein unverzichtbares Ziel für alle Liebhaber von Geschichte und Kultur. Das faszinierende Museum beherbergt eine reichhaltige Sammlung von Objekten und Artefakten, die die Geschichte von Knin und seiner Umgebung repräsentieren.

Sie können durch historische Räume schlendern und Sammlungen erkunden, die Zeiträume von der Antike bis zur Gegenwart umfassen, mit detaillierten Beschreibungen, die Ihnen helfen werden, die Bedeutung jedes Objekts zu verstehen.