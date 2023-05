Mit diesen Tricks bei der Urlaubsplanung Geld sparen

Günstig reisen: Mit diesen Tipps startet man entspannt und mit vollem Budget in den Urlaub!

Im Sommer ist die Reiselust am größten. Die Stadt ist leer gefegt, der Asphalt glüht und das Fernweh nach Sonne, Strand und Meer steigt. Doch diesen Sommer herrscht auf dem Konto bei vielen Ebbe. Aber hier kommt die gute Nachricht: Auch mit kleinem Budget lohnt sich eine Reise. Nachstehend die besten Tipps, um günstig in den Urlaub zu starten.

1. Flexibel bleiben

Starten wir gleich mit dem wichtigsten Tipp von allen: Wer günstig reisen will, muss flexibel sein. Während der Hauptsaison und in den Ferienzeiten macht man in der Regel keine Schnäppchen bei Flügen, Unterkünften oder Mietwagen. Sehr wohl allerdings in der Neben-Saison. Städtereisen sind im Frühling oder Herbst ohnehin viel angenehmer, und Badeurlaub geht vielerorts (z.B. auf den Balearen) auch noch im September und Oktober gut. Auch last minute kann man nach wie vor super Deals machen – vor allem bei Flügen oder Pauschalreisen.

2. Ungünstige Flugzeiten wählen

Ungünstige Flugzeiten sind der beste Weg, um auf der Reise viel Geld zu sparen. Denn wer hat schon Lust, um fünf Uhr morgens am Flughafen zu sein oder mit dem letzten Flieger zu landen? Deshalb sind Flüge zu diesen Zeiten meist viel preiswerter. Auch unter in der Woche fliegt man günstiger als am Wochenende, weil die meisten Menschen nun mal mit möglichst wenig Urlaubstagen möglichst viel Ferien haben wollen.

3. Günstige Reiseziele suchen

Dieser Tipp liegt natürlich auf der Hand. Wer günstig reisen will, sollte auch Urlaub in günstigen Ländern machen. Vor allem nach Nordeuropa gibt es oft Schnäppchenflüge, aber vor Ort ist es dann richtig teuer. Umgekehrt ist es bei Fernreisen nach Thailand, Sri Lanka, Vietnam, oder Indien. Der Langstrecken-Flug ist ein Investment, jedoch sind Unterkünfte, Verpflegung und Co. vor Ort supergünstig.

4. Hotspots meiden

City-Trips, die noch nicht jeder kennt,sind genauso vielversprechend. Großer Vorteil: Unterkünfte, Verpflegung und Co. kosten meist viel weniger als in gehypten Metropolen. Gleiches gilt natürlich auch für klassische Urlaubsdestinationen. Statt Mykonos oder Santorini sind die griechischen Inseln Skiathos, Alonnisos und Skopelos eine perfekte Urlaubs-Alternative.

5. Nur mit Handgepäck fliegen

Wer mit kleinem Gepäck reist, spart sich die Kosten fürs einzucheckende Gepäckstück und fliegt für weniger Geld. Dabei gilt: unbedingt vorher bei der Airline die genauen Maße und das Gewicht des Handgepäckstücks abchecken, damit man am Flughafen keine böse Überraschung erlebt.

6. Einen Roadtrip machen

Mit eigenem Auto und keinem Problem, ein paar Stunden am Steuer zu sitzen, lohnt es sich, anstatt zu fliegen, zu den Lieblings-Destinationen zu fahren. Mit Freunden oder Partner wird das Benzin geteilt, und ansonsten fallen kaum Reisekosten an. Wer wenig Komfort braucht, kann auch mal eine Nacht im Auto schlafen.

7. Frühzeitig buchen und Preise vergleichen

Egal ob Bahnreise, Flug, Unterkunft oder Mietwagen: Je eher man bucht, desto günstiger kommt man in der Regel weg. Insbesondere bei Fernreisen lohnt es sich, mindestens ein halbes Jahr vor der Reise mit dem Preisvergleich zu starten. Unbedingt verschiedene Portale checken und auch auf den Seiten der Airlines nach Flügen suchen!

8. Über Nacht reisen

Ein supereasy Trick, um Übernachtungskosten einzusparen, sind Reisen über Nacht. Insbesondere bei längeren Urlauben spart man sich durch diese Art der Fortbewegung viel Geld. Komfortabler als in der Economy Class im Flieger schläft es sich zum Beispiel im Schlafabteil im Zug, in einer Kabine auf der Fähre oder in einem speziellen Nachtbus.