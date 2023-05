So sparen Sie am Flughafen Zeit

Ab in den Urlaub! Doch die Vorbereitung ist das A und O: Wer gut organisiert ist, hat beste Voraussetzungen, um entspannt in den Urlaub zu starten.

Die Sommerferien stehen vor der Türe und auch die verlängerten Wochenenden nützen viele um mal wieder zu verreisen. Allerdings bedeutet der Andrang auch: Chaos auf den Flughäfen. Stundenlange Schlangen am Check-in und an den Sicherheitsschleusen vergrätzen vielen Reisenden den Start in den wohlverdienten Urlaub.

Dennoch können sich Urlauber wappnen. Denn wer sich gut vorbereitet und einige Tipps und Tricks kennt, kann wertvolle Zeit sparen und die Nerven schonen. Dazu gehört, rechtzeitig vor Ort zu sein und sich bereits im Voraus auf den Check-in und die Sicherheitskontrolle vorzubereiten. Mit einigen Tipps lässt es sich diesen Sommer leichter durch das Chaos am Flughafen kommen und Zeit sparen:

1. Check-in und Ankunft am Flughafen: Vorher informieren

Die beste Ankunftszeit am Flughafen vor einem internationalen Flug beträgt zwei Stunden. In normalen Zeiten ist dieser Zeitraum mehr als ausreichend. Vor Feiertagen oder Schulferien sollte man allerdings besser mehr Zeit einplanen. Für Flüge am Wochenende empfiehlt es sich etwa zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Um genug Zeit einzuplanen, informieren sich Passagiere am besten immer auf der jeweiligen Website oder App des Flughafens über aktuelle Wartezeiten. Dort findet man oft Live-Updates mit Schätzungen, wie lange es momentan bei der Sicherheitskontrolle dauert.

2. Gepäck: Weniger ist mehr!

Grundsätzlich gilt: Je weniger Gepäck man mitnimmt, desto besser. Falls man nicht für mehrere Wochen verreist, lohnt es sich lediglich ein Handgepäckstück mitzuführen und auch das eingecheckte Gepäck zu reduzieren. Nur das mitnehmen was man wirklich braucht. So wartet keine böse Überraschung beim Gepäcksschalter oder lästiges Umpacken bei der Sicherheitskontrolle.

3. Koffer individuell kennzeichnen

Wer doch aufzugebendes Gepäck mitnimmt, sollte die Koffer sowohl außen als auch innen mit gut sicht- und lesbarer Eigentums- und Adressangaben kennzeichnen. Das spart Zeit für den Fall, dass der Koffer im Flughafen verloren gehen sollte. Außerdem ist es sinnvoll, das Gepäck individuell zu kennzeichnen, damit man es selbst schnell erkennen kann, wenn es über das Gepäckband rollt. Viele Urlauber reisen mit schwarzem oder grauem Rollkoffer - das macht die Identifizierung schwer. Hilfreich sind hierbei individuelle Aufkleber, ein buntes Kofferband, ein aufgeklebtes Zeichen oder auch ein Stück Geschenkband am Griff. Als Alternative kann man auch zu einem Koffer in einer knalligen Farbe greifen, etwa Gelb oder Rot. So erkennt man den Koffer in Windeseile, wenn er übers Gepäckband läuft und kann wertvolle Zeit am Flughafen sparen.

4. Am Vorabend einchecken

Mehr als die Hälfte aller Reisenden checkt immer noch erst am Flughafen ein. Das muss mittlerweile allerdings nicht sein. Denn: Viele Flughäfen bieten eine Gepäckaufgabe bereits am Tag vor Abflug an. Wer die Möglichkeit hat, kann so die Zeit am Flughafen vor der Abreise verkürzen und Warteschlangen vermeiden. Reisende, die nur mit Handgepäck fliegen und online einchecken, reduzieren das Risiko weiterer Verzögerungen.