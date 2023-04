Die mysteriöse Bedeutung von „SSSS“ auf der Bordkarte

Langsam aber doch naht der Sommer und somit auch die große Urlaubswelle. Damit bei der Reise alles klappt, verraten wir, was der mysteriöse Buchstabencode auf der Bordkarte bedeutet.

Gesonderter Check

Der Buchstabencode „SSSS“ auf der Bordkarte steht für „Secondary Security Screening Selection“ und ist ein Kennzeichen für einen gesonderten Check bestimmter Reisender. Den Code gibt es schon seit über 20 Jahren, um genau zu sein seit dem Terroranschlag auf das World Trade Center in den USA, welcher weltweit strengere Sicherheitsüberprüfungen an den Flughäfen veranlasst hat.

Was einen bei dem Check erwartet

Wer den Code „SSSS“ auf der Bordkarte findet, sollte etwas mehr Zeit am Flughafen einplanen, denn der Check bringt einige Umstände mit sich. Und zwar bedeutet es, dass einem nach dem üblichen Sicherheitscheck noch eine weitere Durchsuchung erwartet. Diese geschieht meistens direkt am Gate. So kann es beispielsweise vorkommen, dass Schuhe ausgezogen werden müssen oder das Handgepäck nochmal durchforstet wird. Eventuell kommen auch einige Zusatzfragen vom Flughafenpersonal, wie zum Beispiel nach der Dauer der Reise und dem Grund.

Grund für die Auswahl

Wer und wieso ausgewählt wurde, kann verschiedene Gründe haben. Die Sicherheitssysteme der Flughäfen sind allerdings sehr sensibel eingestellt, sodass schnell die Alarmglocken schlagen, wenn etwas verdächtig scheint. Dazu zählen:

One-Way-Ticket

Kurzfristige Buchung des Flugtickets vor Abflug

Kauf des Tickets durch eine andere Person

Bargeldbezahlung des Ticket

Es ist ein Zahlendreher bei der Eingabe der Daten passiert

Doch keine Panik! Wer nichts verbrochen hat, muss sich auch nicht fürchten!