Die Bluse ist zerknittert, das Shampoo ausgelaufen und die Socken wurden vergessen! Wer seinen Koffer ohne System packt, darf sich beim Auspacken im Urlaub nicht wundern, wenn er oder sie eine böse Überraschung erlebt. Nachstehend die besten Tipps und Tricks, wie Kofferpacken richtig geht!

Spätestens wenn der große Urlaub vor der Tür steht stellen wir uns die Frage, wie man eigentlich gut und richtig packt. Mit einer Checkliste, und einem guten Pack-System gelingt's:

Koffer packen: Erstmal überlegen & Liste schreiben

Wahllos Kleidung in den Koffer zu werfen, ist beim Verreisen selten eine gute Idee. Daher empfiehlt es sich, vor dem Packen erstmal zu überlegen, was Vorort benötigt wird. Wie ist das Wetter am Urlaubsort? Was für Aktivitäten sind geplant? Wie oft muss man sich umziehen? Wer eine Liste schreibt und alles nach der Reihe abhakt, stellt sicher, dass nichts Wichtiges vergessen wird.

Richtig packen: Die besten Tipps

Bevor man mit dem Kofferpacken beginnt, sollten alle Kleidungsstücke und Dinge, die auf der Checkliste vermerkt sind, übersichtlich – beispielsweise auf dem Bett – ausgebreitet werden. Und los geht's:

1. Koffer in der richtigen Rheinfolge packen

Schwere Gegenstände, wie Bücher oder Schuhe, gehören immer ganz nach unten in den Koffer, leichte Kleider oder Blusen ganz nach oben. Wer diese Packtechnik beherzigt, verhindert nicht nur zerknitterte Outfits, sondern spart auch Platz.

2. Kleidung rollen statt falten

Gerade empfindliche Stoffe wie Seide oder Leinen bekommen schnell Knitterfalten. Experten empfehlen daher, Oberteile, Kleider & Co. straff zusammenzurollen, anstatt sie zusammenzulegen. Die Technik spart zudem auch noch Platz im Gepäck. Für unempfindliche Stoffe wie Wolle sind Vakuumbeutel oder spezielle Packtaschen für Kleidung eine große Hilfe, um das Volumen zu reduzieren.

3. Schuhe mit Socken auspolstern

Schuhe sollte man immer einzeln im Koffer platzieren. Danach sollten Socken und anderer Kleinkram die Schuhe gelegt werden um diese auszupolstern – so wird nicht nur jeder Platz im Fluggepäck optimal genutzt, sondern die Schuhe behalten auch ihre Form.

4. Kosmetik sicher verstauen

Ausgelaufenes Duschgel oder Parfum im Gepäck ist ärgerlich. Die Lösung des Problems haben die meisten schon zu Hause: Frischhaltefolie! Einfach den Verschluss von Shampoo oder Flakon abschrauben, etwas Folie stramm über die Öffnung legen und den Deckel wieder zuschrauben. Die Folie hält die Flüssigkeit garantiert dort, wo sie hingehört!

5. Nicht ans Limit gehen

Generell sollte man den Koffer nie ganz voll packen. Wer schon bei der Hinreise am erlaubten Maximalgewicht kratzt und Probleme beim Schließen hat, zahlt auf der Rückreise garantiert Übergepäck. Denn, das ein oder andere Souvenir landet doch immer im Koffer. Als Alternative lohnt es sich, eine faltbare, platzsparende und leichte Reisetasche mitzunehmen, welche nach Bedarf bei der Rpckreise befüllt werden kann.