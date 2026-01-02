Vollmond am 3.1.2026: Diese drei Sternzeichen stehen vor emotionalen Herausforderungen

Der erste Vollmond des Jahres 2026 bringt am 3. Jänner eine besonders starke emotionale Welle mit sich. Für drei Sternzeichen wird der Vollmond zu einer echten Herausforderung, und zwar auf der Gefühlsebene.

Mit dem ersten Vollmond des Jahres, der gleichzeitig mitten in der Steinbock-Saison steht, erwartet uns ein spannender Mix aus Gefühlen und Herausforderungen. Der Vollmond steht im Zeichen des Krebses, auch als „Wolfsmond“ bekannt, der uns anregt, unser Inneres neu auszurichten und damit auch alte, ungelöste Themen an die Oberfläche bringt. Doch während die meisten von uns sich in die Ruhe dieses Vollmonds fallen lassen können, erleben drei Sternzeichen eine besonders turbulente Zeit.

Diese drei Sternzeichen erleben einen emotionalen Härtetest

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Der Vollmond trifft direkt auf Ihr eigenes Sternzeichen und das bedeutet für Sie: Es wird emotional! Doch keine Sorge, Sie sind bestens gerüstet. Ihre Intuition ist auf Höchstleistung und Sie spüren, wie sich tief in Ihnen eine innere Neuordnung vollzieht. Jupiter stärkt Ihr Selbstvertrauen und unterstützt Sie dabei, die richtigen Schritte zu machen, doch Sie müssen nicht alles alleine tragen. Der Vollmond erinnert Sie daran, dass Sie auch Unterstützung annehmen dürfen. Das neue Jahr startet für Sie mit einer tiefen inneren Ruhe, die Ihnen zu einer echten Stärke wird. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, es zeigt Ihnen den Weg!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Als Steinbock behalten Sie gerne die Kontrolle, doch der Vollmond am 3. Jänner fordert Sie auf, über diese gewohnte Haltung hinauszublicken: Wer gibt Ihnen Halt, wenn Sie es brauchen? Die Energie des Krebses wirft ein neues Licht auf Ihre Beziehungen und erinnert Sie daran, Nähe zuzulassen. Venus und Mars in Ihrem Zeichen stärken zwar Ihre Führungsqualitäten, doch nicht jede Situation erfordert Kontrolle. Manchmal ist es wichtiger, Verbundenheit zuzulassen und sich emotional zu öffnen, als alles mit Struktur und Disziplin zu regeln. Es ist der perfekte Moment, um sich selbst und anderen mehr Raum für emotionale Nähe zu geben.

Wassermann (21. Jänner– 19. Februar)

Der Vollmond im Krebs könnte für Sie als Wassermann eine echte Herausforderung darstellen. Besonders jetzt werden Sie mit vielen äußeren Einflüssen konfrontiert, die Ihnen das Leben schwer machen und Ihnen das Gefühl geben, keinen Moment für sich selbst zu haben. Diese Unruhe lässt Sie grübeln, und vielleicht fühlen Sie sich ein wenig eingeengt. Doch genau hier liegt die Chance für Sie: Der Vollmond fordert Sie dazu auf, Ihre Gedanken und Gefühle endlich auszusprechen. Ihre Offenheit wird Ihnen helfen, mehr Nähe zu Ihren Lieben aufzubauen und Stabilität in Ihr familiäres Umfeld zu bringen. Nutzen Sie diese Zeit, um sich selbst besser zu verstehen und anderen auf Ihre eigene Art zu zeigen, was Ihnen wichtig ist.