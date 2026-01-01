Das große Jahresbarometer 2026: Das erwartet Ihr Sternzeichen im neuen Jahr

Das neue Jahr bringt für jedes Sternzeichen seinen eigenen Mix aus Höhen und Tiefen. Doch keine Sorge: die Sterne haben klare Pläne! Wer richtig auf die kosmischen Wellen setzt, erlebt 2026 als Jahr voller Chancen, Erfolge und überraschender Wendungen.

Widder (21. März – 20. April)

Starten Sie möglichst gelassen bis in den Frühling und bewahren Sie kühlen Kopf, auch wenn Sie mit Hindernissen konfrontiert sind. Von Mai bis Mitte August läuft es wieder besser. Der Herbst bringt den ersehnten Aufschwung.

Stier (21. April – 20. Mai)

Hervorragender Jahresbeginn, nur der Februar erfordert etwas mehr Geduld und Toleranz. Von April bis Ende September geht es zügig dahin. Zurückhaltung im Oktober und November! Zum Jahresausklang läuft es wieder optimal.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Letzte saturnische Nachwehen im März geduldig überdauern, spätestens im April können Sie endlich wieder richtig durchstarten, ohne Wenn und Aber. Absoluter Aufwind bis Ende November. Vor Weihnachten einfach abschalten!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Organisieren Sie sich so effizient wie möglich und richten Sie Ihren Fokus auf Wesentliches. Beruhigung von Mitte Mai bis Mitte August. Dann sind wieder Vernunft und Disziplin gefordert. Ab Oktober wird alles leichter.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Alles noch etwas mühsam bis Anfang April. Danach geht es bis Mitte Mai zügig dahin. Ruhe bewahren von Mitte Mai bis Ende Juni. Ab Juli dürfen Sie mit Jupiters Hilfe durch eine überwiegend beglückende Erfolgsphase segeln.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Schon der Jänner wird vielversprechend. Ein paar Hürden noch im März, dann läuft es endlich wieder richtig rund, speziell im Mai und Juni. Cool bleiben im Juli, dafür werden Sie ab Mitte August umso reicher entschädigt!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Rennen Sie nicht schon im Jänner gegen Mauern an! Vernunft, Geduld und kühler Kopf sind dann vor allem im April und Mai und im August und September gefordert. Ab Oktober ist die schwierigste Phase erst mal überstanden.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Guter Start ins neue Jahr. Steigen Sie nur im Februar, von Mitte Mai bis Ende Juni und im Oktober und November auf die Bremse, dann läuft es in der übrigen Zeit umso zufriedenstellender. Optimal im August und September.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Nur noch ein bisschen Geduld! Spätestens im April setzt die große Befreiung ein. Kleine Stolpersteine könnte es im Juli und Dezember geben, aber umso erfüllender werden April und Mai und vor allem Oktober und November.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Dem perfekten Start könnte bald Ernüchterung folgen, vor allem von Mitte April bis Mitte Mai. Besser läuft es dann bis Ende Juni. Kritisch könnte es von Mitte August bis Ende September werden. Positiver Jahresausklang.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Es geht toll dahin bis Mitte Mai, vor allem im Februar und im April. Von Mitte Mai bis Ende Juni steht Mars auf der Bremse. Danach bringt Ihnen Jupiter neuen Schwung bis Ende September. Ab Oktober nicht zu übermütig!

Fische (20. Februar – 20. März)

Ein Jahr im Zeichen der Erleichterung. Der erste große Aufschwung dehnt sich bis Ende Juni aus. Wer dann die Nachdenkpause bis Mitte August gut nutzt, startet danach zu neuen Höhenfügen. Zufrieden abschalten im Dezember!