Oscar-Rätsel um Zendaya: Heimlicher Auftritt und teuerster Schmuck des Abends

Was war denn da los? Während halb Hollywood über den Red Carpet der Oscars 2026 flanierte, fehlte von Stil-Ikone Zendaya jede Spur. Doch dann die Überraschung auf der Bühne: Die „Euphoria“-Beauty stahl allen die Show – mit einem Look, der teurer kaum sein könnte!

Es war die Frage des Abends im Dolby Theatre: Wo steckt Zendaya (29)? Die Fans warteten vergeblich auf den gewohnten Wow-Auftritt im Blitzlichtgewitter vor der Show. Doch die Schauspielerin entschied sich für ein modisches Versteckspiel und schlich sich klammheimlich an den Fotografen vorbei direkt ins Theater. Ungewöhnlich für die Königin der roten Teppiche – wollte sie etwa von etwas ganz Bestimmtem ablenken?

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Der Grund für Zendayas Red-Carpet-Schwänzen

Insider sind sich sicher: Zendaya wollte dem Spießrutenlauf der Presse entgehen. Wer über den roten Teppich läuft, muss den Journalisten Rede und Antwort stehen. Und nach den hartnäckigen Gerüchten um ihre heimliche Hochzeit mit „Spider-Man“ Tom Holland wollte die Schauspielerin den neugierigen Fragen zu ihrem Ehe-Glück wohl lieber aus dem Weg gehen. Ein cleverer Schachzug, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Funkelndes Geheimnis und eine Rolex für $ 174.400!

Als sie schließlich gemeinsam mit Robert Pattinson die Bühne betrat, um einen Award zu überreichen, stockte dem Publikum der Atem. In einer maßgeschneiderten, schokobraunen One-Shoulder-Robe von Louis Vuitton bewies sie einmal mehr ihren Status als absolute Mode-Ikone.

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Doch das wahre Highlight funkelte an ihrem Handgelenk: Ihr Stylist Law Roach setzte auf puren Luxus und schmückte sie mit einer diamantbesetzten Rolex Lady-Datejust im Wert von unglaublichen 174.400 Dollar! Gemeinsam mit massiven Statement-Ohrringen und ihrem XL-Verlobungsring war dieser Look ein einziges glitzerndes Statement.

Liebes-Beweis unter der Haut

Trotz der Juwelen hatten Fans nur Augen für ein winziges Detail. Durch den tiefen seitlichen Ausschnitt ihres Kleides blitzte an ihren Rippen das kleine „T“-Tattoo hervor. Eine süße Liebesbotschaft an ihren Tom? Nachdem Zendaya erst letzte Woche bei der Paris Fashion Week quasi bestätigte, dass die beiden den Bund fürs Leben geschlossen haben, ist dieses Tattoo der ultimative Liebesbeweis.