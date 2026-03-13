Zendaya schreibt mit diesem Red-Carpet-Look Modegeschichte

Mit ihrem neuesten Red-Carpet-Look sorgt Zendaya wieder einmal für einen echten Fashion-Moment. Beim Essence Black Women in Hollywood Awards erschien sie in einem weißen Off-Shoulder-Kleid mit XXL-Blume - ein Look, der vielen bekannt vorkam.

Wenn es um Red-Carpet-Momente geht, gibt es aktuell ein Duo, das praktisch auf Autopilot ikonische Looks produziert: Zendaya und ihr Stylist Law Roach. Die beiden liefern seit Jahren ein Fashion-Highlight nach dem anderen - von futuristischen Sci-Fi-Looks bis zu Vintage-Couture-Momenten, bei denen Modefans kollektiv Schnappatmung bekommen. Und ihr neuester Auftritt beim Essence Black Women in Hollywood Awards zeigt wieder einmal: Dieses Duo spielt in einer eigenen Red-Carpet-Liga.

© Getty Images

Ein Kleid mit XXL-Blume und viel Modegeschichte

Zendaya erschien in einem weißen Off-Shoulder-Kleid mit einer dramatischen XXL-Blume auf der rechten Schulter und goldenen Details. Minimalistisch, elegant und gleichzeitig ein Statement. Wer sich beim Anblick dachte: Moment, das kenne ich doch irgendwoher, liegt nicht falsch. Der Look erinnert sofort an Carrie Bradshaw aus dem Film Sex and the City. Genau dort trägt Carrie eben dieses Kleid mit einer großen Blume auf der Schulter. Doch das ist nur die halbe Geschichte.

Die eigentliche Fashion-Referenz: Whitney Houston

Der Look geht eigentlich noch weiter zurück. Zendayas Kleid ist eine Referenz an einen ikonischen Moment von Whitney Houston aus dem Jahr 1987. Damals trug die Sängerin für den "Life" Magazin Photoshoot dieses weiße Kleid mit markanter Schulterblume, entworfen vom Designer-Duo Eugene Alexander. Law Roach liebt solche Mode-Callbacks - also Looks, die nicht nur gut aussehen, sondern eine ganze Fashion-Geschichte erzählen. Zendaya trägt also nicht einfach ein schönes Kleid. Sie trägt ein Stück Popkultur-Archiv.

© Getty Images

Carrie Bradshaw hat den Look adaptiert

Der Look, den viele aus Sex and the City kennen, ist nicht original. Denn für den Film wurde das Design neu interpretiert: Aus dem langen Abendkleid wurde ein Cocktailkleid, das die Figur von Carrie Bradshaw trägt. Kurz gesagt: Whitney Houston trug das Original. Carrie Bradshaw bekam die Hollywood-Version. Und Zendaya bringt die Fashion-Referenz zurück auf den roten Teppich.

Dass Zendaya solche Momente liefert, ist kein Zufall. Stylist Law Roach ist bekannt dafür, Modegeschichte gezielt zu zitieren, egal ob Vintage-Mugler, Archiv-Gaultier oder Old-Hollywood-Glamour.