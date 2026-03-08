Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Panna Udvardy
© Getty

Erpressung

Tennis-Star bekam Waffen-Foto auf Privat-Handy

08.03.26, 11:59
Teilen

Die ungarische Tennisspielerin Panna Udvardy ist von einem Unbekannten auf perfide Art und Weise erpresst worden 

Die ungarische Tennisspielerin Panna Udvardy ist von einem Unbekannten auf perfide Art und Weise erpresst worden. "Die Person drohte mir, meiner Familie etwas anzutun, falls ich mein heutiges Spiel nicht verlieren würde", schrieb die 27-Jährige bei Instagram. Die Person habe demnach behauptet, zu wissen, "wo meine Familie wohnt, welche Autos sie fährt und dass sie ihre Telefonnummern hätte. Sie schickte sogar Fotos meiner Familienmitglieder und ein Bild einer Pistole".

Udvardy erhielt die Nachrichten auf ihrem Privat-Handy vor ihrem Viertelfinalspiel beim WTA-Challenger-Turnier im türkischen Antalya gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina, das sie am Ende 6:7,5:7 verlor. "Es war wirklich beängstigend, so etwas zu erhalten", schrieb Udvardy. Nach den Drohungen erhielt die 95. der Weltrangliste Polizeischutz. "Das Konsulat reagierte sehr schnell und schickte drei Polizeibeamte zu meinem Spiel, wofür ich sehr dankbar bin. Die Polizei fuhr auch zu meinen Eltern und meiner Großmutter nach Hause." Nach dem Spiel erstattete Udvardy Anzeige.

Offenbar handelt es sich nicht um einen Einzelfall. "Mir wurde mitgeteilt, dass ähnliche Drohungen in letzter Zeit auch anderen Spielerinnen widerfahren seien und dass man vermute, dass persönliche Daten aus der WTA-Datenbank abgegriffen wurden", schrieb Udvardy. Das werde aktuell untersucht. Sie forderte die WTA auf, die Vorfälle gründlich zu untersuchen und die Spielerinnen zu schützen. "Keine Spielerin sollte so etwas erleben müssen", betonte sie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen