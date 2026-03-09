Alles zu oe24VIP
Verstappen
Deutliche Worte

Max Verstappen vergleicht Formel 1 mit Mario Kart

09.03.26, 07:38
Nach Platz 6 beim Großen Preis von Australien machte sich der vierfache Weltmeister Max Verstappen (28) seinem Ärger mit Sarkasmus im TV-Interview Luft.

Australien. Max Verstappen kämpfte sich in Melbourne nach einem Qualifying-Absturz von Startplatz 20 bis auf Rang sechs vor. Wer wissen will, ob es in China besser läuft: Das nächste Rennen findet am Sonntag live ab 8:00 Uhr statt. Im "Sky"-Gespräch mit Sandra Baumgartner (44) zeigte sich der Holländer zunächst sarkastisch: "Das war ein Top-Rennen, es hat Spaß gemacht."

Hinter dem Lächeln steckte jedoch tiefer Frust. Verstappen bezeichnete bereits in den vergangenen Monaten die neuen Autos und die neuen Regularien als "Formel E auf Steroiden". Der Red-Bull-Pilot wetterte im "Sky"-Interview los: "Wir müssen die Batterien ändern, den Motor, alles. Aber das wird so schnell nicht passieren."

Vergleich mit Videospiel

Noch deutlicher wurde der vierfache Champion bei einem niederländischen TV-Team. "Wenn ich so etwas will, spiele ich Mario Kart. Ich persönlich kann es nicht genießen", so Verstappen. Währenddessen feierte George Russell (28) im Mercedes von der Pole-Position aus den ersten Saisonsieg in der neuen Ära.

Russell musste sich zu Beginn hart gegen Charles Leclerc (28) im Ferrari wehren, bot den Fans aber ein echtes Spektakel. Weniger zu lachen hatte Verstappens Teamkollege Isack Hadjar (21). Er schied nach nur 12 Runden mit einem technischen Defekt aus. Red Bull reist damit mit vielen Sorgenfalten zum nächsten Grand Prix.

