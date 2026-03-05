Ternitz: Neue Sportanlage im "blub" kommt -- 100.000 Euro Kosten

Im Ternitzer Freibad "blub" starten in den nächsten Wochen die Bauarbeiten für eine neue Sportanlage. Die Botschaft ist: der vieldiskutierte Sprungturm bleibt.

Rund 100.000 Euro werden investiert -- und die Anlage soll noch rechtzeitig zum Saisonstart fertig sein. Noch Ende 2025 hatte der geplante Abriss von Sprungturm und Sprungbecken für heftige Diskussionen gesorgt. Der Gegenwind war so stark, dass die Stadtgemeinde Ternitz umlenkte: Letztlich wurde nur das Sprungbecken abgerissen, der aus Sicherheitsgründen ohnehin seit Jahren gesperrte Sprungturm bleibt stehen. Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt -- und die Bagger rollen.

"In den nächsten Wochen wird das Fundament für die neue Sportanlage geschaffen. Außerdem bekommt das Freibad einen neuen Chlorgasraum", erklärt SPÖ-Bürgermeister Christian Samwald. Bis Ende März bzw. Anfang April soll der Untergrund des ehemaligen Sprungbeckens verdichtet werden, damit der eigentliche Bau beginnen kann. Die Kosten von 100.000 Euro wurden bereits im Dezember 2025 vom Gemeinderat abgesegnet.

Die nächsten Schritte wurden laut Stadtchef mit der Opposition in einem eigenen Bauausschuss besprochen. "Das war eine sehr konstruktive Besprechung", betont Michael Schechl, Bereichsleiter des Bauamtes. Wie die neue Anlage konkret aussehen wird, wollte Samwald noch nicht verraten -- die entsprechenden Beschlüße stehen erst in der Gemeinderatssitzung am 23. Maerz auf der Tagesordnung. Eines steht aber jetzt schon fest: Die neue Sportanlage soll zum Start der heurigen Badesaison fertig sein.