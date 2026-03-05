Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Entwarnung nach Cyberangriff: "Langenzersdorf wieder online"
© Langenzersdorf

Bürgerservice

Entwarnung nach Cyberangriff: "Langenzersdorf wieder online"

05.03.26, 15:16
Teilen

Die Marktgemeinde Langenzersdorf wurde am Freitag, 27. Februar 2026, Ziel eines Cyberangriffs. Dadurch war das interne Netzwerk nicht verfügbar und der Parteienverkehr im Gemeindeamt  ausgesetzt. Jetzt kommt die Entwarnung.

Unmittelbar nach Bekanntwerden wurden Polizei und zuständige Fachstellen informiert und alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. IT-Experten arbeiteten seitdem gemeinsam mit der Verwaltung an der Analyse und der schrittweisen Wiederherstellung des Systems. Diese ist jetzt erfolgt.

Leider kein Einzelfall

Entwarnung nach Cyberangriff:
© oe24

Die telefonische Erreichbarkeit zu den Amtszeiten war weiterhin gewährleistet. Die Versorgung der Bevölkerung sowie kritische Infrastruktur waren nicht betroffen. Cyberangriffe auf Gemeinden stellen leider keinen Einzelfall dar – vergleichbare Vorfälle gab es zuletzt auch in mehreren niederösterreichischen Gemeinden, bei denen Verwaltungsabläufe vorübergehend eingeschränkt waren. 

Diverse Einschränkungen

Auf der Homepage der Gemeinde heißt es: "Bitte beachten Sie, dass es derzeit aufgrund technischer Gegebenheiten noch zu eingeschränkten Services oder Verzögerungen in der Bearbeitung kommen kann. Das Gemeindeamt bzw. die Verwaltung bleibt noch ohne Parteienverkehr. Die IT-Systeme werden weiterhin geprüft und schrittweise wiederhergestellt. Regulärer Betrieb erfolgt schrittweise. Wir ersuchen um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und informieren umgehend, sobald weitere Bereiche wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen