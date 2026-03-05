Alles zu oe24VIP
Marathon
© Getty

Kurze Anreise

Neue Koralmbahn verbindet auch Marathons in Graz und am Wörthersee

05.03.26, 15:14
Teilen

Kärntner können jetzt easy am Graz Marathon teilnehmen. 

Stmk/Ktn. Durch die neue Koralmbahn rücken Graz und Klagenfurt enger zusammen und auch die Läufer der beiden Bundesländer.

Der neue „Area Süd Marathon“ kombiniert den Wörthersee-Halbmarathon Ende August mit dem Halbmarathon beim „Graz Marathon“ im Oktober. Beide Halbmarathon-Zeiten werden zu einer Marathon-Gesamtwertung zusammengezählt - Finisher erhalten eine Medaille. Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer wird als Testimonial mitlaufen. 

Organisator Michael Kummerer erklärt die Möglichkeit, in Graz um 7.03 Uhr in den Zug einzusteigen und um 8.09 Uhr in Velden am Hauptbahnhof anzukommen: „Du spazierst hinunter zum Schlosshotel und kannst dann um 9 Uhr den Wörthersee-Halbmarathon starten.“ Umgekehrt funktioniert es dann beim Graz-Marathon im Oktober.

