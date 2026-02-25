Olympia-Siegerin hebt in Hinzenbach ab

Wenn Olympiastars im Eferdinger Becken über den Bakken gehen, dann ist wieder der Skisprung Weltcup der Damen in Hinzenbach zu Gast.

Hinzenbach. Die Damen der Lüfte landen am 28.Februar und 1. März 2026 wieder in Hinzenbach (Bez. Eferding). Die Olympiasiegerinnen Anna Odine Stroem und Nika Prevc sind ebenso mit von der Partie wie die Österreicherinnen Julia Mühlbacher, Lokalmatadorin aus Schalchen, Hannah Wiegele und Lisa Eder.

Der Weltcup in OÖ ist der erste internationale Bewerb nach den Olympischen Spielen in Italien.

Beim freien Training am Freitag, 27. Februar (14 bis 17 Uhr) kann bei freiem Eintritt ein erster Blick auf die Weltelite geworfen werden. Samstag, 28. Februar und Sonntag, 1. März wird jeweils ein Weltcup-Einzelspringen ausgetragen - um 14 Uhr Qualifikationsspringen für den Wettbewerb um 15.20 Uhr.

Tageskarten sind online um 16 Euro erhältlich.