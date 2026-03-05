Van der Bellen im Vatikan von Papst Leo empfangen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag in den Vatikan zu Gesprächen mit dem Papst eingetroffen

Der Delegation, die Leo XIV. traf, gehören Van der Bellens Frau Doris Schmidauer, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl, an.

Im Zentrum des Gesprächs stand die Situation im Nahen Osten, so die Präsidentschaftskanzlei. Für Van der Bellen war es nach den offiziellen Begegnungen mit Papst Franziskus in den Jahren 2017 und 2021 die dritte Papstaudienz und gleichzeitig das erste Treffen mit dem seit zehn Monaten amtierenden Kirchenoberhaupt Leo XIV.

Erster Präsident mit drei Audienzen

In der Reihe der österreichischen Bundespräsidenten ist Van der Bellen künftig der einzige, der den Vatikan in seiner Amtszeit drei Mal für eine Privataudienz beim Papst besucht hat. Bei der Amtseinführung von Leo XIV. am 8. Mai 2025 war Österreich durch Bundeskanzler Christian Stocker vertreten. Van der Bellen hatte zuvor persönlich an den Trauerfeiern für den verstorbenen Franziskus im Vatikan teilgenommen.

Nach dem Treffen mit dem Papst führte Van der Bellen ein Arbeitsgespräch mit dem vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin. Danach hat er den Petersdom und das Petrusgrab besichtigt.

Der Besuch beim Papst fand im Rahmen eines zweitägigen Rom-Aufenthalts des Bundespräsidenten statt. Am Mittwoch hatte Van der Bellen den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella im Quirinal getroffen. Mit Mattarella eröffnete Van der Bellen am Mittwochabend die Ausstellung im Palazzo Cipolla unter dem Titel "Von Wien nach Rom. Meisterwerke der Habsburger aus dem Kunsthistorischen Museum." Dabei werden erstmals in Italien mehr als 50 Meisterwerke aus den Sammlungen des KHM präsentiert. Die Auswahl bietet einen Überblick über vier Jahrhunderte europäischer Malerei und ist bis zum 5. Juli offen.