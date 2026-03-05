MAMUZ-Schau: "Die geheimnisvolle Welt der Iberer"

In „Die geheimnisvolle Welt der Iberer“ im MAMUZ Museum Mistelbach eröffnen von 14. März bis 29. November 2026 rund 300 Originalobjekte und spektakuläre Funde erstmals einen faszinierenden Blick auf das Leben der antiken Völker Spaniens.

Es ist die erste große archäologische Ausstellung in Österreich, die sich dieser geheimnisvollen Kultur widmet. Eigens konzipierte Stationen für Kinder zum Angreifen, Erleben und Entdecken mit allen Sinnen sowie ein Rätselheft machen den Museumsbesuch zum Erlebnis für die ganze Familie.

Die Ausstellung „Die geheimnisvolle Welt der Iberer“ im MAMUZ Museum Mistelbach gibt einen faszinierenden Einblick in die vielfältige Kultur der Iberer. Rund 200 Originalobjekte aus der Sammlung des Museu d’Arqueologia de Catalunya in Barcelona und von bedeutenden Fundstätten im heutigen Spanien und Portugal eröffnen Zugang zu einer Gesellschaft vor mehr als 2.500 Jahren.

Highlights der Ausstellung sind der Silber-Schatz von Tivissa – darunter Becher, Schalen und Schmuck, Gefäße mit iberischer Inschrift und Ornamenten, Votivstatuetten aus Bronze von Adoranten und Kriegern, Schädel mit eingeschlagenen Nägeln sowie die detailgetreuen Repliken der faszinierenden „Dama de Elche“ und weiterer Frauenbüsten.

Interaktive Stationen laden zum Mitmachen ein: Keramikfragmente zusammensetzen, Münzen prägen und Fabelwesen zuordnen. Kreative Angebote wie das Zeichnen von Votivfiguren, das Ertasten von Tieren, das Spielen eines Brettspiels, das Stempeln iberischer Motive sowie eine Verkleidestation runden das Erlebnis ab und machen den Museumsbesuch zu einem spannenden Abenteuer für die ganze Familie.