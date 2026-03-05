SPÖ NÖ beim Anteil weiblicher Bürgermeisterinnen an Spitze

Die SPÖ in Niederösterreich stellt aktuell 107 BürgermeisterInnen. Davon sind 23 weiblich. Das entspricht einem Frauenanteil von 21,49 Prozent.

Das ist laut SPÖ NÖ der höchste diesbezügliche Frauenanteil von ganz Österreich. Bundesweit sind gar nur 11,7 Prozent der BürgermeisterInnen weiblich. NÖ GVV-Präsident Bgm. Andreas Kollross: "Ich freue mich, dass wir in Niederösterreich bei der Quote der weiblichen BürgermeisterInnen so vorbildlich liegen. Das beweist, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Aber trotzdem sind unsere 21,49 Prozent noch immer viel zu wenig.“

BM Alexandra Weber / Heidenreichstein © SPÖ NÖ

SPÖ-Bürgermeisterinnen gibt es in: Achau, Amaliendorf, Bad Deutsch-Altenburg, Buchbach, Grafenbach-St. Valentin, Groß-Enzersdorf, Gutenbrunn, Gutenstein, Heidenreichstein, Hollenstein an der Ybbs, Lanzendorf, Leiben, Mödling, Sankt Valentin, Schönau an der Triesting, Schwechat, Seebenstein, Theresienfeld, Traiskirchen, Vösendorf, Ybbs an der Donau, Zeiselmauer, Zwentendorf.