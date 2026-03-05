Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
SPÖ NÖ beim Anteil weiblicher Bürgermeisterinnen an Spitze
© SPÖ NÖ

Bundesweit

SPÖ NÖ beim Anteil weiblicher Bürgermeisterinnen an Spitze

05.03.26, 13:16
Teilen

Die SPÖ in Niederösterreich stellt aktuell 107 BürgermeisterInnen. Davon sind 23 weiblich. Das entspricht einem Frauenanteil von 21,49 Prozent.  

Das ist laut SPÖ NÖ der höchste diesbezügliche Frauenanteil von ganz Österreich. Bundesweit sind gar nur 11,7 Prozent der BürgermeisterInnen weiblich. NÖ GVV-Präsident Bgm. Andreas Kollross: "Ich freue mich, dass wir in Niederösterreich bei der Quote der weiblichen BürgermeisterInnen so vorbildlich liegen. Das beweist, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Aber trotzdem sind unsere 21,49 Prozent noch immer viel zu wenig.“

BM Alexandra Weber / Heidenreichstein

BM Alexandra Weber / Heidenreichstein

© SPÖ NÖ

SPÖ-Bürgermeisterinnen gibt es in: Achau, Amaliendorf, Bad Deutsch-Altenburg, Buchbach, Grafenbach-St. Valentin, Groß-Enzersdorf, Gutenbrunn, Gutenstein, Heidenreichstein, Hollenstein an der Ybbs, Lanzendorf, Leiben, Mödling, Sankt Valentin, Schönau an der Triesting, Schwechat, Seebenstein, Theresienfeld, Traiskirchen, Vösendorf, Ybbs an der Donau, Zeiselmauer, Zwentendorf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen