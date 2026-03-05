Naschmarkt-Halle verzeichnet Rekord bei Bewerbungen für Stand

Ein neuer Standler zieht in die Naschmarkt-Halle ein. Die Erste Wiener Tofu-Manufaktur hat den Zuschlag nach einem Rekord an Bewerbungen erhalten.

Anfang Februar kündigten die Käsemacher von Fratelli Valentino an, die neue Markthalle am Wiener Naschmarkt zu verlassen - und das nur wenige Monate nach der Eröffnung. Insgesamt 44 Betriebe bewarben sich nach einer Ausschreibung des Marktamtes um den frei gewordenen Stand. Den Zuschlag erhält nun die Erste Wiener Tofu-Manufaktur.

"Wenn sich so viele Betriebe um einen einzigen Standort bewerben, zeigt das, welchen Stellenwert sich der Marktraum am Naschmarkt in so kurzer Zeit erarbeitet hat. Wer hier zum Zug kommt, überzeugt mit Qualität, Regionalität und einem klaren Konzept. Die Erste Wiener Tofu-Manufaktur steht genau dafür, für nachhaltige Produktion, kurze Wege und echte Wertschöpfung in unserer Stadt. Solche Konzepte stärken Wiens Märkte als zukunftsorientierte Lebensmittelstandorte", betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos).

Tofu aus Wiener Handarbeit

Die Erste Wiener Tofu-Manufaktur betreibt bereits einen Standort am Karmelitermarkt. Dort entsteht täglich frischer Bio-Tofu in Handarbeit. Verarbeitet werden österreichische Bio-Sojabohnen. Die Herstellung folgt einer über 2.000 Jahre alten Tradition.

© Wiener Tofu

Mit dem neuen Standort entsteht eine klare Aufteilung. Am Karmelitermarkt läuft weiterhin die Produktion. Im Marktraum am Naschmarkt stehen Verkauf und kleine frisch zubereitete Gerichte im Mittelpunkt. Naturtofu und Seidentofu sollen dort direkt angeboten werden.

Rekord an Bewerbungen

Beim Marktamt wertet man die hohe Zahl an Interessenten als starkes Zeichen für die Attraktivität des Marktraums. "44 Bewerbungen sind ein Rekordwert und ein starkes Zeichen für die hohe Qualität und Anziehungskraft unseres Marktraums am Naschmarkt. Dass sich mit der Ersten Wiener Tofu-Manufaktur ein derart innovatives und qualitätsorientiertes Konzept durchgesetzt hat, freut uns ganz besonders", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.