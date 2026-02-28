Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Haaser
© GEPA

Große Sorge

ÖSV-Star Ricarda Haaser schwer gestürzt

28.02.26, 11:12
Teilen

Die Tirolerin musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. 

Emma Aicher hat den ersten von zwei Weltcup-Super-G in Soldeu gewonnen und im Kugelkampf aufgeholt. Die Deutsche setzte sich am Samstag vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,88) und der Schweizer Freitag-Abfahrtssiegerin Corinne Suter (+0,98) durch. Als beste Österreicherin lag Cornelia Hütter nach 35 Läuferinnen auf dem zehnten Platz (+1,84). Im Disziplinweltcup hat die Tagessechste Sofia Goggia (ITA) noch 20 Zähler Vorsprung auf Robinson und 96 auf Aicher.

Aicher
© GEPA

Ricarda Haaser kam zu Sturz und wurde mit dem Rettungsschlitten abtransportiert. Die Tirolerin war erst im Dezember 2025 am Semmering in den Weltcup zurückgekehrt, nachdem sie sich im Februar davor bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Super-G einen Kreuzband-und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte. Nina Ortlieb, Zweite der Abfahrt am Freitag, blieb bei einem Sturz unverletzt. Ariane Rädler, Julia Scheib und Emily Schöpf erwischten nach einem Sprung ein Tor nicht mehr und schafften es daher nicht ins Klassement.

Österreicherinnen warten weiter auf ersten Podestplatz im Super-G

Hütter war einmal "komplett in der Garage". Sie habe im Kopf, wie sie die Schwünge ziehen müsse, aber es sei ihr nicht gelungen, meinte die Olympia-Dritte aus der Steiermark. Die Österreicherinnen warten damit immer noch auf den ersten Podestplatz in diesem Winter in dieser Disziplin. Olympiasiegerin Federica Brignone (ITA) kam nach fehlerhafter Fahrt nicht in die Top 10.

Für Aicher war es der fünfte Weltcupsieg, der zweite im Super-G in diesem Winter. Robinson erklärte, dass sie sehr zufrieden damit sei, wie sie die Flachstücke gemeistert habe. "Heute habe ich mir das Selbstvertrauen zurückgeholt", sagte die 24-Jährige, die Mitte Jänner im Super-G in Tarvisio zu Sturz gekommen war.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen