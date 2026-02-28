Jagd auf Gold-Franjo! Kriechmayr will nach Olympia-Frust zuschlagen

Schock-Momente und Siegeshunger in Garmisch: Während ein schwerer Sturz von Elian Lehto das Training überschattete, blasen Vincent Kriechmayr und seine Kollegen am Samstag zur großen Jagd.

Die alpine Ski-Welt blickt nach Garmisch-Partenkirchen, doch die Vorfreude ist getrübt. Ein heftiger Trainingssturz des Finnen Elian Lehto überschattet den Klassiker auf der Kandahar. Der 25-Jährige verlor im Abschnitt Hölle die Kontrolle, prallte ins Fangnetz und liegt nun mit einem Lungenkollaps auf der Intensivstation. Trotz des Schocks steht am Samstag (11:15/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) die prestigeträchtige Abfahrt auf dem Programm.

Österreicher auf Wiedergutmachung aus

Nach den medaillenlosen Einzel-Entscheidungen bei den Olympischen Spielen in Italien herrscht im ÖSV-Lager Aufbruchstimmung. Vincent Kriechmayr führt das Team an und bezeichnet Garmisch hinter Bormio als eine der schwersten Abfahrten im Kalender. Für den Oberösterreicher und seine Kollegen geht es darum, den Schweizer Olympiadominator Franjo von Allmen sowie Shootingstar Giovanni Franzoni zu biegen.

Frühlings-Temperaturen sorgen für Zeitplan-Änderung

Um die Piste bei Temperaturen von über zehn Grad zu schonen, wurde der Start um eine halbe Stunde vorverlegt. Kriechmayr gibt sich trotz des Frühlingswetters gelassen und erwartet ein enges Startnummernrennen. Während Raphael Haaser und Marco Schwarz ihr Debüt auf der Kandahar geben, geht der 24-jährige Dreifach-Olympiasieger von Allmen nach seinem Gold-Rausch völlig entspannt und ohne Druck in das Rennen.

Termine des Speed-Wochenendes

Nach der Abfahrt am Samstag folgt am Sonntag (11:15/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) der Super-G auf der legendären Strecke am Fuße der Zugspitze. Es ist für das ÖSV-Team die letzte große Chance vor dem Saisonfinale, im Kampf um die Spitzenplätze ein kräftiges Lebenszeichen zu setzen und die Enttäuschungen der letzten Wochen vergessen zu machen.