Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Herren
Kriechmayr Wengen
© Gepa

Garmisch-Abfahrt

Jagd auf Gold-Franjo! Kriechmayr will nach Olympia-Frust zuschlagen

28.02.26, 00:21
Teilen

Schock-Momente und Siegeshunger in Garmisch: Während ein schwerer Sturz von Elian Lehto das Training überschattete, blasen Vincent Kriechmayr und seine Kollegen am Samstag zur großen Jagd.

Die alpine Ski-Welt blickt nach Garmisch-Partenkirchen, doch die Vorfreude ist getrübt. Ein heftiger Trainingssturz des Finnen Elian Lehto überschattet den Klassiker auf der Kandahar. Der 25-Jährige verlor im Abschnitt Hölle die Kontrolle, prallte ins Fangnetz und liegt nun mit einem Lungenkollaps auf der Intensivstation. Trotz des Schocks steht am Samstag (11:15/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) die prestigeträchtige Abfahrt auf dem Programm.

Österreicher auf Wiedergutmachung aus

Nach den medaillenlosen Einzel-Entscheidungen bei den Olympischen Spielen in Italien herrscht im ÖSV-Lager Aufbruchstimmung. Vincent Kriechmayr führt das Team an und bezeichnet Garmisch hinter Bormio als eine der schwersten Abfahrten im Kalender. Für den Oberösterreicher und seine Kollegen geht es darum, den Schweizer Olympiadominator Franjo von Allmen sowie Shootingstar Giovanni Franzoni zu biegen.

Frühlings-Temperaturen sorgen für Zeitplan-Änderung

Um die Piste bei Temperaturen von über zehn Grad zu schonen, wurde der Start um eine halbe Stunde vorverlegt. Kriechmayr gibt sich trotz des Frühlingswetters gelassen und erwartet ein enges Startnummernrennen. Während Raphael Haaser und Marco Schwarz ihr Debüt auf der Kandahar geben, geht der 24-jährige Dreifach-Olympiasieger von Allmen nach seinem Gold-Rausch völlig entspannt und ohne Druck in das Rennen.

Termine des Speed-Wochenendes

Nach der Abfahrt am Samstag folgt am Sonntag (11:15/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) der Super-G auf der legendären Strecke am Fuße der Zugspitze. Es ist für das ÖSV-Team die letzte große Chance vor dem Saisonfinale, im Kampf um die Spitzenplätze ein kräftiges Lebenszeichen zu setzen und die Enttäuschungen der letzten Wochen vergessen zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen