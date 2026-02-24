Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Isfahan
© APA/AFP/IRINN/-

Vier Tote

Iranischer Armee-Hubschrauber auf Marktplatz gestürzt

24.02.26, 09:51
Im Iran sind beim Absturz eines Militärhubschraubers auf einen Marktplatz nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. 

Wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA meldete, stürzte der Hubschrauber am Dienstag aufgrund einer "technischen Panne" auf den Obst- und Gemüsemarkt im nahe der Großstadt Isfahan gelegenen zentraliranischen Khomeinishahr. Hierbei seien Pilot und Co-Pilot des Helikopters sowie zwei am Boden befindliche Markthändler getötet worden.

Im Iran haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Unfälle mit zivilen wie militärischen Flugzeugen und Hubschraubern ereignet. Die Behörden beklagen häufig Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ersatzteilen, was die Wartung der veralteten Maschinen erschwere.

Erst am vergangenen Donnerstag war im Osten des Iran ein Kampfflugzeug während eines nächtlichen Trainingsflugs abgestürzt. Im Mai 2024 starb der damalige iranische Präsident Ebrahim Raisi beim Absturz eines Hubschraubers, Sicherheitsbehörden nannten später schlechtes Wetter und Überladung als Ursachen.

