DEA ermittelte jahrelang gegen Epstein

Die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA hat mindestens fünf Jahre lang gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und 14 weitere Menschen wegen verdächtiger Geldtransfers ermittelt.

Einem DEA-Bericht zufolge seien die Personen "in illegale Geldtransfers im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten des Drogenhandels und/oder der Prostitution auf den Amerikanischen Jungferninseln und in New York" verwickelt, heißt es in einem 69-seitigen Dokument von 2015 aus den Epstein-Akten.

Alle Namen außer dem von Epstein sind ebenso geschwärzt wie Einzelheiten zu den polizeilichen Ermittlungen. Damit die DEA Ermittlungen einleiten kann, müsse ein Zusammenhang mit Drogenhandel bestehen, berichtete CBS News unter Berufung auf Polizeikreise.

Fall im Dezember 2010 eröffnet

Den Angaben nach wurde der Fall am 17. Dezember 2010 in New York eröffnet. Das Verfahren wird als laufend bezeichnet - das bedeutet, dass die Ermittlungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Vermerks viereinhalb Jahre später noch nicht abgeschlossen waren.

Der US-Finanzberater und Multimillionär Epstein verkehrte jahrzehntelang international in höchsten Kreisen. Er soll nach Erkenntnissen der US-Bundespolizei FBI mehr als tausend Mädchen und junge Frauen missbraucht und Opfer teilweise an Prominente vermittelt haben. Der Multimillionär war 2008 verurteilt worden, weil er zwei Frauen, darunter eine Minderjährige, zur Prostitution angestiftet hatte. Aufgrund eines umstrittenen Deals mit dem zuständigen Staatsanwalt und späteren US-Arbeitsminister Alexander Acosta wurde gegen ihn wegen schwerwiegenderer Vorwürfe, etwa dem sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen, nicht weiter ermittelt. Er saß knapp 13 Monate in sehr milder Haft mit viel Freigang ab.

Im Juli 2019 wurde Epstein erneut festgenommen und von einem US-Bundesgericht beschuldigt, noch viel mehr Opfer missbraucht und Menschenhandel betrieben zu haben. Am 10. August 2019 wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid. Seine Vertraute und frühere Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell wurde 2021 wegen Menschenhandels verurteilt.