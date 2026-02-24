Touristenmörder nach fast 32 Jahren ausgeforscht

Fast 32 Jahre nach dem Mord an einer US-Touristin in Koblenz im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht.

Der mittlerweile 81 Jahre alte Deutsche sei am Montag in seiner Wohnung in der Nähe der Stadt festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Er stehe unter dem dringenden Verdacht, die 24-Jährige getötet zu haben. Zuvor sei ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden.

Die 24 Jahre alte Amy Lopez wurde am 26. September 1994 unterhalb der Festung Ehrenbreitstein ermordet. Die Leiche der Frau sei kurz nach der Tat von spielenden Kindern gefunden worden, berichtete die Staatsanwaltschaft. "Das Opfer war weitgehend entkleidet und wies schwere Kopfverletzungen, mehrere Messerstiche am Oberkörper und Strangulationsmerkmale auf." Nach früheren Angaben der Polizei war die Frau auch Opfer eines Sexualverbrechens.

2024 bei Überarbeitung des Falls DNA-Spuren gefunden

2024 teilten die Ermittler mit, dass bei der Überarbeitung des Falls mit modernen Methoden männliche DNA-Spuren an Asservaten gefunden worden seien. Im September 2025 hatten die Ermittler Fotos von Gegenständen veröffentlicht, die der Täter an sich genommen haben könnte. Ermittlungen hätten ein Täterprofil ergeben, hieß es damals. Demnach sei der Mann "mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einzeltäter zwischen 18 und 35 Jahren, ohne persönlichen Bezug zum Opfer, aber mit Vorerkenntnissen in Gewalt- oder Sexualdelikten" gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz kündigte an, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch weiter über den Fall zu informieren.