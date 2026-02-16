Mö-Mö! So bunt war der Mödlinger Faschingsumzug

zigtausende Besucherinnen und Besucher, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, waren gestern beim Mödlinger Faschingsumzug 2026 dabei, der die Stadtgemeinde am Faschingssonntag traditionell in ein buntes Meer aus Kostümen, Musik und guter Laune verwandelt.

An der Spitze des närrischen Treibens standen das Herzogpaar Heinrich XIX. und Herzogin Carolin I. sowie zahlreiche Vereine und Gruppen, die mit Kreativität und Engagement für beste Stimmung sorgten. „In Köln schreien s’ ,Alaaf´, in Villach ,Lei-Lei´ – aber gegen das Mödlinger ,MÖ-MÖ´ kommt nichts an“, so die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVPI, die Mödling als "Faschingshauptstadt Niederösterreichs“ bezeichnete.

© Büro LH-Frau

Ganz besonders hob Mikl-Leitner das große ehrenamtliche Engagement hinter der Veranstaltung hervor: „Was hier Jahr für Jahr auf die Beine gestellt wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Es sind die vielen Freiwilligen, die mit Herzblut, Kreativität und Organisationstalent diesen Umzug möglich machen – das ist gelebtes Miteinander im Land der Freiwilligen.“