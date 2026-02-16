Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Mö-Mö! So bunt war der Mödlinger Faschingsumzug
© Büro LH-Frau

Fasching

Mö-Mö! So bunt war der Mödlinger Faschingsumzug

16.02.26, 09:24
Teilen

zigtausende Besucherinnen und Besucher, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, waren gestern beim Mödlinger Faschingsumzug 2026 dabei, der die Stadtgemeinde am Faschingssonntag traditionell in ein buntes Meer aus Kostümen, Musik und guter Laune verwandelt. 

An der Spitze des närrischen Treibens standen das Herzogpaar Heinrich XIX. und Herzogin Carolin I. sowie zahlreiche Vereine und Gruppen, die mit Kreativität und Engagement für beste Stimmung sorgten. „In Köln schreien s’ ,Alaaf´, in Villach ,Lei-Lei´ – aber gegen das Mödlinger ,MÖ-MÖ´ kommt nichts an“, so die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVPI, die Mödling als "Faschingshauptstadt Niederösterreichs“ bezeichnete.

Mö-Mö! So bunt war der Mödlinger Faschingsumzug
© Büro LH-Frau

Ganz besonders hob Mikl-Leitner das große ehrenamtliche Engagement hinter der Veranstaltung hervor: „Was hier Jahr für Jahr auf die Beine gestellt wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Es sind die vielen Freiwilligen, die mit Herzblut, Kreativität und Organisationstalent diesen Umzug möglich machen – das ist gelebtes Miteinander im Land der Freiwilligen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen